Hoàn thiện dự thảo một số nội dung về chế độ phụ cấp đặc thù quân sự

Việc thể chế hóa kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với lực lượng vũ trang luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, trực tiếp góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ yên tâm gắn bó, cống hiến. Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 11/2026/NĐ-CP ngày 25-9-2026, Cục Chính sách - Xã hội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng triển khai xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và cầu thị.

Đại tá Trần Quang Thanh, Phó cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm sáng tỏ nhiều nội dung cốt lõi mang tính nguyên tắc và đặc thù nghề nghiệp quân sự. Về nguyên tắc áp dụng thực hiện chế độ, hội thảo đánh giá cao dự thảo lần này đã khắc phục được những bất cập trước đây khi giới hạn phạm vi hưởng từ cấp tiểu đoàn trở xuống hoặc chỉ tính mức cao nhất đối với chỉ huy tiểu đoàn hỗn hợp. Bám sát tinh thần Nghị định số 11/2026/NĐ-CP, dự thảo gắn chế độ phụ cấp trực tiếp với tính chất nhiệm vụ thực hiện, nhất là đối với đội ngũ cán bộ giữ chức vụ, chức danh chỉ huy, quản lý, điều hành đơn vị, qua đó bảo đảm tính công bằng và phản ánh đúng áp lực công tác chỉ huy ở cơ sở.

Các đại biểu phát biểu tại hội thảo.

Nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi và chủ động cho các đơn vị khi triển khai, hội thảo đồng thuận với phương án đề xuất các đơn vị trực thuộc Bộ thành lập Hội đồng xét duyệt chế độ phụ cấp đặc thù. Đồng thời, căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, dự thảo bổ sung rõ trách nhiệm của Cục Chính sách - Xã hội trong việc chủ trì tham mưu, đề xuất Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kịp thời hướng dẫn bằng văn bản hành chính đối với những tình huống mới phát sinh trong thực tiễn tổ chức thực hiện.

Phát biểu kết luận hội thảo, Đại tá Trần Quang Thanh nhấn mạnh, mỗi điều khoản trong dự thảo Thông tư không chỉ đơn thuần là quy định về định mức tài chính mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự ghi nhận của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đối với những hy sinh, cống hiến thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ ở các lĩnh vực đặc thù. Việc ban hành Thông tư bảo đảm chặt chẽ, công bằng, kịp thời sẽ là nguồn cổ vũ to lớn, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội trong tình hình mới. Những nội dung được trao đổi tại hội thảo lần này có giá trị thực tiễn sâu sắc, giúp cơ quan soạn thảo nhìn nhận đầy đủ, toàn diện hơn các vấn đề cần hoàn thiện. Cơ quan chức năng sẽ tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc các ý kiến; tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng nội dung của dự thảo, bảo đảm tính chặt chẽ về pháp lý, hợp lý về chính sách và khả thi trong tổ chức thực hiện.