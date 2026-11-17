Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 8, sáng 17/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Văn bản quy phạm pháp luật và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung phiên họp.

Chính phủ tiếp thu nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội

Trình bày Báo cáo tóm tắt của Chính phủ tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật và Báo cáo của Chính phủ đánh giá tình hình thi hành Nghị quyết số 206/2025/QH15, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, Chính phủ đã có Báo cáo số 1062/BC-CP ngày 16/11/2026 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Văn bản quy phạm pháp luật.

Đối với Báo cáo đánh giá thi hành Nghị quyết số 206/2025/QH15, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan của Quốc hội hoàn thiện nội dung tại nghị quyết kỳ họp về đánh giá thi hành Nghị quyết số 206 trên cơ sở tiếp thu đầy đủ, giải trình làm rõ ý kiến của các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ ngày 23/10/2026 và tại hội trường ngày 10/11/2026.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo tóm tắt của Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày tóm tắt một số nội dung của dự thảo Luật được Chính phủ tiếp thu, giải trình như: lộ trình tinh gọn các hình thức văn bản quy phạm pháp luật; thứ bậc hiệu lực pháp lý của văn bản quy phạm pháp luật; việc thay thế bước thẩm định chính sách bằng việc lấy ý kiến bắt buộc các cơ quan; cơ chế điều chỉnh quy định của luật, nghị quyết của Quốc hội trong trường hợp khẩn cấp, cấp bách mà Quốc hội không thể họp…

Theo Báo cáo tóm tắt ý kiến của Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đối với nội dung dự kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật, Chính phủ đã khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến thẩm tra để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật. Trong đó có một số nội dung lớn như: (i) giữ nguyên hệ thống văn bản quy phạm pháp luật như hiện hành; (ii) chỉnh lý, hoàn thiện cơ chế Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh quy định của luật trong trường hợp khẩn cấp, cấp bách, Quốc hội không thể họp; (iii) bổ sung, làm rõ nội dung tham gia thẩm tra của Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội…

Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao đứng sau quyết định của Thủ tướng

Trình bày Báo cáo tóm tắt ý kiến của Thường trực Ủy ban, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành nhiều nội dung tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật; đồng thời có thêm một số ý kiến về: quy định thứ bậc hiệu lực pháp lý; thẩm định chính sách; cơ chế Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh quy định của luật trong trường hợp khẩn cấp, cấp bách, Quốc hội không thể họp, nhằm giải quyết ngay một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày Báo cáo tóm tắt ý kiến của Thường trực Ủy ban.

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đã phát biểu ý kiến về các nội dung như: việc thông qua luật tại một, hai hay nhiều kỳ họp; tham vấn chính sách đối với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; sự đồng nhất giữa dự án luật này với dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) đang trình Quốc hội xem xét.

Phát biểu kết luận phiên họp, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định hoan nghênh Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan đã phối hợp để hoàn thiện báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật và báo cáo của Chính phủ đánh giá tình hình thi hành Nghị quyết số 206/2025/QH15.

Về thứ bậc hiệu lực pháp lý của văn bản quy phạm pháp luật (tại Điều 4), Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất quy định nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân (TAND) tối cao đứng sau quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Về thẩm định hồ sơ chính sách, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh một số từ ngữ cho hợp lý, vừa bảo đảm chất lượng, vừa rút ngắn thời gian.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu kết luận nội dung phiên họp.

Về cơ chế ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết của Chính phủ để điều chỉnh quy định của luật, nghị quyết của Quốc hội trong trường hợp khẩn cấp, cấp bách mà Quốc hội không thể họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, cần tập trung quy định vào Điều 59 dự thảo Luật và báo cáo Chính phủ để hoàn thiện các quy định cho rõ ràng, mạch lạc.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội rà soát kỹ thuật lập pháp, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.