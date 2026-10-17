Hoàn thiện dự thảo Luật Bưu chính (sửa đổi) và Luật Đo lường

Từ ngày 5/10, Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định rõ những trường hợp người dân bị tạm dừng hoặc thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Người đang nhận trợ cấp cần nắm chắc các quy định mới để chủ động thực hiện đúng nghĩa vụ, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của mình.