Hoàn thiện dự thảo Luật Bưu chính (sửa đổi) và Luật Đo lường
Thảo luận ở Tổ 4 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Điện Biên, Đồng Nai, Quảng Trị), các đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết sửa đổi hai luật. Góp ý vào dự thảo Luật Bưu chính (sửa đổi), đại biểu Lê Hồng Hải - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai đã chỉ ra những bất cập lớn trong mô hình bưu chính số khi lợi nhuận thuộc về công nghệ nhưng rủi ro tai nạn và sức khỏe lại đè nặng lên người lao động. Đại biểu đề nghị bổ sung quy định kiểm soát thuật toán điều phối và bắt buộc mua bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp cho lực lượng giao hàng.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/hoan-thien-du-thao-luat-buu-chinh-sua-doi-va-luat-do-luong-10434417.html