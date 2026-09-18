Giám đốc Sở Tài chính Phạm Hồng Trường trình bày dự thảo hướng dẫn.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính khái quát sự cần thiết, mục tiêu và phạm vi áp dụng của dự thảo Hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; giới thiệu các nội dung chính, cấu trúc và nguyên tắc xây dựng dự thảo cũng như trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất theo dự thảo.

Chủ tịch Hội Nông sản tỉnh Nguyễn Quốc Tuấn tham gia ý kiến vào dự thảo.

Trên cơ sở đó, các đại biểu tập trung trao đổi trình tự thực hiện các thủ tục liên quan đến dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất như: Thủ tục về chấp thuận chủ trương đầu tư; quy hoạch, xây dựng, môi trường, lâm nghiệp. Tham gia ý kiến về thời gian giải quyết và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong từng bước thực hiện.

Đại diện doanh nghiệp góp ý vào dự thảo.

Nhất là vấn đề rà soát những nội dung trong quá trình giải quyết thủ tục dự án đầu tư có sử dụng đất còn phát sinh khó khăn, vướng mắc, chồng chéo hoặc chưa thống nhất về cách thức thực hiện. Đồng thời, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho nhà đầu tư trong phạm vi quy định của pháp luật.

Phó Cục trưởng Cục kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp) Thái Thị Hải Yến tham gia ý kiến vào dự thảo.

Những vấn đề được đề cập trong dự thảo Hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh thể hiện cam kết mạnh mẽ của tỉnh Lai Châu trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao tính minh bạch trong quá trình thực hiện dự án; giúp nhà đầu tư dễ theo dõi, chủ động chuẩn bị hồ sơ và xác định tiến độ triển khai dự án.

Đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Dự thảo Hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sự công khai, minh bạch; chuẩn hóa và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời lựa chọn, thu hút các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm và khả năng triển khai dự án thực chất…

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị; chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát toàn bộ nội dung, hoàn thiện dự thảo, bảo đảm đúng quy định pháp luật, đúng thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và thực sự tạo thuận lợi cho nhà đầu tư.