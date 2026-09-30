Hoàn thiện dự thảo 'Hệ giá trị con người TPHCM trong thời đại mới' vào quý 4-2026

Đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các phường, xã, đặc khu của TPHCM.

Hội nghị giao ban công tác văn hóa - văn nghệ do Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Ảnh: VĂN TUẤN

Theo báo cáo, đến cuối tháng 8-2026, TPHCM đã xây dựng 7.677 Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, lực lượng vũ trang và khu dân cư. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh từng bước được mở rộng ra nước ngoài, như tại trụ sở Đảng Cộng sản Chile và Đảng Công nhân Hungary.

Đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, chủ trì hội nghị. Ảnh: VĂN TUẤN

Về phương hướng nhiệm vụ quý 4, việc quán triệt, triển khai Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Chương trình hành động 18-CTrHĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tiếp tục được đẩy mạnh. Thành phố chú trọng hoàn thiện cơ chế, phát triển thiết chế văn hóa, không gian công cộng, bảo tồn các giá trị truyền thống và khuyến khích hoạt động sáng tạo.

Trong phát triển công nghiệp văn hóa, TPHCM đã tổ chức khảo sát 2 vị trí chiến lược để nghiên cứu thành lập Tổ hợp sáng tạo văn hóa - điện ảnh quy mô lớn, gồm: Khu Liên hợp Văn hóa - Thể thao ở xã Bàu Bàng và Khu Safari An Nhơn Tây. TPHCM cũng ra mắt bộ nhận diện “TPHCM - Thành phố sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh”, nghiên cứu xây dựng sân khấu thực cảnh khai thác lịch sử 300 năm Sài Gòn - TPHCM tại Công viên Sáng tạo và Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội. Hiện TPHCM đang hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO ghi danh Địa đạo Củ Chi vào Danh sách Di sản thế giới.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế như: chuyển đổi số trong truyền thông văn hóa chưa đồng đều; năng lực quản trị dữ liệu, đo lường hiệu quả truyền thông còn hạn chế; đội ngũ cán bộ văn hóa cấp xã còn thiếu và chưa đồng đều về chuyên môn. Hoạt động sáng tạo của các hội văn học, nghệ thuật chưa tạo được nhiều tác phẩm có giá trị cao tương xứng với sự phát triển của thành phố.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy nhấn mạnh 9 nhiệm vụ trong quý 4; trong đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo "Hệ giá trị con người TPHCM trong thời đại mới" trên cơ sở tổng hợp kết quả khảo sát dư luận xã hội và ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, đơn vị và nhân dân; tổ chức tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo, tham mưu trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, ban hành trong quý 4 năm 2026.