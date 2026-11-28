Huy động nhiều lực lượng, hoàn thành thu thập dữ liệu toàn địa bàn

Phó Chủ tịch UBND xã Tây Phương Nguyễn Đức Lượng cho biết, thực hiện chỉ đạo của thành phố, Ban Thường vụ Đảng ủy xã thành lập Ban Chỉ đạo chiến dịch, UBND xã thành lập 21 tổ công tác, 56 nhóm thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ được phân công phụ trách địa bàn, phối hợp với Công an xã, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thạch Thất và các thôn kiểm tra, phân loại, xử lý hồ sơ, tập trung rà soát những trường hợp thiếu hoặc sai khác thông tin.

Bí thư Đảng ủy xã Tây Phương Nguyễn Mạnh Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tây Phương Cấn Văn Hương thường xuyên chỉ đạo, giám sát triển khai chiến dịch “45 ngày làm sạch dữ liệu đất đai” trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Hằng

Việc triển khai không chỉ dừng ở thu thập giấy tờ mà còn kiểm tra, đối chiếu thông tin người sử dụng đất, vị trí thửa đất trên bản đồ, hồ sơ hiện có và dữ liệu cần cập nhật. Quá trình thực hiện đòi hỏi sự phối hợp giữa cán bộ chuyên môn với lực lượng cơ sở, nhiều thông tin cần được xác minh thực tế, trao đổi với người dân hoặc rà soát lại hồ sơ qua các thời kỳ.

Đến ngày 12-10-2026, xã Tây Phương hoàn thành thu thập, xây dựng dữ liệu 70.239/70.239 thửa đất, đạt 100%. Với kết quả trên đã đưa xã Tây Phương vào nhóm 43 xã, phường của thành phố Hà Nội hoàn thành toàn bộ khối lượng thu thập dữ liệu đất đai theo chiến dịch.

Trong tổng số thửa đất đã thu thập, có 63.040 thửa đủ thông tin, chiếm 89,75%, còn 7.199 thửa, tương đương 10,25%, đã có dữ liệu nhưng cần bổ sung hồ sơ quét, liên kết thông tin không gian hoặc xác thực chủ sử dụng.

Tiếp tục chuẩn hóa để phục vụ người dân

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Tây Phương Nguyễn Đức Lượng, kết quả thu thập dữ liệu đạt 100% không đồng nghĩa toàn bộ hồ sơ đất đai đã hoàn chỉnh, có thể khai thác ngay. Điều quan trọng hơn là chất lượng thông tin phải được kiểm tra, xác thực, bảo đảm dữ liệu số phản ánh đúng tình trạng hồ sơ và thực tế quản lý.

Các thôn dân cư trên địa bàn xã Tây Phương đã tích cực thực hiện chiến dịch “45 ngày làm sạch dữ liệu đất đai”. Ảnh: Nguyễn Hằng

Thực tế rà soát cho thấy mức độ làm sạch giữa các nhóm đất còn chênh lệch. Theo đó, xã đã làm sạch 20.821/30.602 thửa đất phi nông nghiệp, đạt 68,04%, đối với đất nông nghiệp, xã đã làm sạch 11.407/32.438 thửa. Một số hồ sơ còn thiếu giấy tờ quét, chưa chỉnh lý đầy đủ biến động, thông tin trên bản giấy khác dữ liệu số, chưa liên kết bản đồ hoặc chưa xác thực người sử dụng.

Trong thời gian tới, Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thạch Thất bổ sung hồ sơ quét, chuẩn hóa thông tin, liên kết dữ liệu không gian, ưu tiên xử lý 7.199 thửa cần hoàn thiện. Các nhóm đất được tiếp tục làm sạch theo danh sách, trạng thái hồ sơ cụ thể, bảo đảm xác định rõ phần việc đã hoàn thành và phần việc cần bổ sung.

Ngoài tổ công tác ở nhà văn hóa, các thôn còn chia nhóm đến từng nhà người dân làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai. Ảnh: Nguyễn Hằng

Đối với những trường hợp vắng chủ, người sử dụng đất đã chết, thiếu giấy tờ hoặc cần làm rõ nguồn gốc, Công an xã phối hợp xác thực thông tin, các thôn hỗ trợ kiểm tra, xác minh thực tế. Việc xử lý được thực hiện theo hồ sơ, thẩm quyền và hướng dẫn chuyên môn, phân loại trường hợp có thể bổ sung ngay với những trường hợp cần cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Phó Chủ tịch UBND xã Tây Phương Nguyễn Đức Lượng cho rằng, cơ sở dữ liệu đất đai được hoàn thiện sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng và những nhiệm vụ liên quan đến quản lý đất đai tại địa phương. Khi thông tin về thửa đất, chủ sử dụng và vị trí không gian được chuẩn hóa, việc tra cứu, đối soát, xử lý hồ sơ có thêm cơ sở, hạn chế những sai khác do dữ liệu thiếu hoặc chưa cập nhật.

Sau chiến dịch, xã Tây Phương tiếp tục duy trì việc cập nhật biến động, đối soát giữa các cơ quan liên quan, phát hiện và xử lý kịp thời những sai khác, gắn trách nhiệm cập nhật với đơn vị phụ trách. Việc làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai vì thế không chỉ là nhiệm vụ trong một đợt cao điểm, mà được thực hiện thường xuyên, liên tục.