Hoàn thiện đồng bộ các dự án luật, nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm

Bổ sung quy định, chủ động phòng ngừa tội phạm

Các ĐBQH thành phố Hà Nội nhất trí với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), đồng thời đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng của cơ quan chủ trì soạn thảo. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo, các đại biểu đề nghị bổ sung quy định về nhóm tội phạm có tổ chức và tội thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm có tổ chức.

ĐBQH Dương Đức Hải phát biểu thảo luận tại Tổ 1. Ảnh: Phi Long

Theo các đại biểu, thực tiễn cho thấy, các nhóm tội phạm ngày càng được tổ chức chặt chẽ, phân công vai trò, phối hợp hoạt động trong thời gian dài và hướng tới mục đích phạm tội chuyên nghiệp. Cùng với sự phát triển của khoa học, công nghệ và quá trình hội nhập quốc tế, các đối tượng còn lợi dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để tuyển mộ, liên lạc, điều hành, che giấu hành vi phạm tội, hình thành mạng lưới liên kết vượt phạm vi địa phương, thậm chí xuyên quốc gia. Vì vậy, việc bổ sung quy định phù hợp sẽ góp phần chủ động phòng ngừa, xử lý tội phạm từ sớm, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Quang cảnh thảo luận tại Tổ 1. Ảnh: Phi Long

Góp ý các dự án luật, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện đồng bộ quy định pháp luật nhằm xử lý nghiêm các hành vi tạo điều kiện cho tội phạm, nâng cao năng lực điều tra trên không gian mạng, kịp thời ngăn chặn dòng tiền lừa đảo và thu hồi tài sản cho người bị hại.

ĐBQH Nguyễn Phương Thuỷ phát biểu thảo luận tại Tổ 1. Ảnh: Văn Tuyến

Đánh giá cao sự chuẩn bị hồ sơ, báo cáo tiếp thu, giải trình của cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan trình và chất lượng các dự thảo báo cáo thẩm tra, các đại biểu cho rằng cần tiếp tục chỉnh lý các dự án luật để đáp ứng yêu cầu cấp bách từ thực tiễn. Các quy định cần bảo đảm tính thống nhất, liên thông giữa hành vi phạm tội, thẩm quyền điều tra và trình tự, thủ tục tố tụng, qua đó tạo cơ sở pháp lý nâng cao hiệu quả phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm, nhất là các vụ lừa đảo, rửa tiền và tội phạm trên không gian mạng.

Bảo đảm chính sách hình sự minh bạch, công bằng

Bên cạnh yêu cầu xử lý nghiêm tội phạm, các đại biểu nhấn mạnh chính sách hình sự cần minh bạch, công bằng và có khả năng dự liệu, xác định rõ ranh giới giữa hành vi phải xử lý hình sự với hành vi có thể điều chỉnh bằng các biện pháp pháp lý khác, bảo đảm xử lý đúng người, đúng hành vi và tương xứng với mức độ trách nhiệm.

ĐBQH Lê Nhật Thành phát biểu thảo luận tại Tổ 1. Ảnh: Văn Tuyến

Pháp luật cũng cần tạo hành lang an toàn cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám thử nghiệm khi tuân thủ quy định; không để rủi ro hoặc thất bại khách quan mặc nhiên trở thành căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự. Đồng thời, cơ chế khuyến khích khắc phục hậu quả, áp dụng khoan hồng phải có tiêu chí rõ ràng, công bằng, có thể kiểm chứng, hạn chế sự tùy nghi và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại.

ĐBQH Trần Thanh Hà phát biểu thảo luận tại Tổ 1. Ảnh: Văn Tuyến

Đối với tổ chức cơ quan điều tra, việc tinh gọn đầu mối, bố trí điều tra viên tại cơ sở cần gắn với thẩm quyền rõ ràng, nguồn lực tương xứng, năng lực thực thi và cơ chế kiểm soát trách nhiệm chặt chẽ. Các đại biểu cũng đề nghị phân định rành mạch thẩm quyền, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tránh khoảng trống trách nhiệm hoặc gián đoạn xử lý vụ án, nhất là những vụ việc phức tạp, liên quan nhiều địa bàn hoặc phát sinh trên không gian mạng.

ĐBQH Đỗ Đức Hồng Hà phát biểu thảo luận tại Tổ 1. Ảnh: Văn Tuyến

Các đại biểu tin tưởng, việc hoàn thiện đồng bộ các dự án luật sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm, tháo gỡ điểm nghẽn trong ngăn chặn dòng tiền lừa đảo, thu hồi tài sản cho người bị hại, đồng thời bảo đảm quyền con người và củng cố niềm tin của Nhân dân.