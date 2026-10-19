Hoàn thiện điều kiện nhận nuôi con, bảo vệ quyền trẻ em

Lấy lợi ích tốt nhất của trẻ em làm trung tâm

Quang cảnh thảo luận tại Tổ 6. Ảnh: Đắc Trường

Quang cảnh thảo luận tại Tổ 6. Ảnh: Đắc Trường

Góp ý dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi), ĐBQH Phan Thị Mỹ Dung (Tây Ninh) đề nghị hoàn thiện quy định về điều kiện nhận con nuôi, sự đồng ý của cha mẹ đẻ và trách nhiệm theo dõi sau khi giao nhận con nuôi.

Đại biểu kiến nghị nghiên cứu ngoại lệ có kiểm soát đối với quy định người nhận con nuôi phải hơn con nuôi ít nhất 20 tuổi; đồng thời làm rõ điều kiện đối với người có tiền án, phân biệt trường hợp chưa được xóa án tích với trường hợp đã được xóa án tích; việc xem xét cần căn cứ tính chất, mức độ hành vi và khả năng bảo đảm an toàn cho trẻ, tránh loại trừ người nhận nuôi một cách máy móc.

ĐBQH Phan Thị Mỹ Dung (Tây Ninh) phát biểu. Ảnh: Đắc Trường

Về sự đồng ý của cha mẹ đẻ, cần quy định rõ trách nhiệm xác minh, tìm kiếm, thông báo và cơ chế xử lý khi không thể lấy được ý kiến hoặc người có liên quan không hợp tác. Đại biểu cũng đề nghị đơn giản hóa việc báo cáo đối với trường hợp con nuôi được chăm sóc ổn định, đồng thời có phương án hỗ trợ và chăm sóc thay thế khi cha mẹ nuôi gặp biến cố, không còn khả năng chăm sóc trẻ trong thời gian dài.

Cùng quan tâm đến quyền trẻ em, ĐBQH Đỗ Hoàng Việt (Tây Ninh) đề nghị xem xét nguyện vọng, mức độ sẵn sàng về tâm lý của trẻ trong quá trình lựa chọn gia đình nhận con nuôi, kể cả trẻ dưới 7 tuổi có khả năng nhận thức và bày tỏ ý kiến phù hợp với độ tuổi.

ĐBQH Đỗ Hoàng Việt (Tây Ninh) phát biểu. Ảnh: Đắc Trường

Đối với trẻ khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, cần làm rõ tiêu chí đánh giá khả năng chăm sóc của người nhận con nuôi, tính đến điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế, điều trị dài hạn và phục hồi chức năng. Đại biểu đồng thời đề nghị chuyển thông tin kịp thời đến cơ quan bảo vệ trẻ em khi phát hiện nguy cơ trẻ bị xâm hại, bỏ mặc hoặc không được chăm sóc phù hợp.

Theo đại biểu, sửa đổi Luật Nuôi con nuôi cần chuyển trọng tâm từ bảo đảm điều kiện pháp lý sang nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ và phát triển trẻ em, bảo đảm mỗi trẻ được sống trong môi trường gia đình an toàn, yêu thương và phù hợp.

Bảo đảm tính độc lập trong hành nghề luật sư

Liên quan đến dự án Luật Luật sư (sửa đổi), ĐBQH Nguyễn Thị Thanh Bình (Hưng Yên) tán thành việc sửa đổi toàn diện nhằm bảo đảm chất lượng đội ngũ luật sư, nâng cao hiệu quả tư vấn pháp lý và giữ vững tính độc lập trong hành nghề.

ĐBQH Nguyễn Thị Thanh Bình (Hưng Yên) phát biểu. Ảnh: Đắc Trường

Về tiêu chuẩn, năng lực của người gia nhập nghề luật sư, đại biểu đề nghị bổ sung cơ chế kiểm chứng kiến thức pháp luật nền tảng đối với người có bằng thạc sĩ, tiến sĩ luật nhưng không có bằng cử nhân luật. Kỳ thi quốc gia cần đánh giá thống nhất kiến thức pháp luật và khả năng vận dụng vào tình huống hành nghề, không phân biệt lộ trình đào tạo.

Đối với việc sử dụng luật sư trong các dự án lớn, đại biểu đề nghị làm rõ giá trị của ý kiến pháp lý độc lập, trách nhiệm của các bên, cơ chế lựa chọn, thuê luật sư và kiểm soát xung đột lợi ích. Đồng thời, cần giới hạn tỷ lệ vốn góp, kiểm soát sở hữu gián tiếp, ngăn nhà đầu tư không phải luật sư chi phối hoạt động chuyên môn, bảo đảm tính độc lập và quyền lợi của khách hàng. Trường hợp cơ chế giám sát chưa hoàn thiện, nên cân nhắc thí điểm trước khi áp dụng rộng rãi.

ĐBQH Chu Mạnh Hùng (Tây Ninh) phát biểu. Ảnh: Đắc Trường

ĐBQH Chu Mạnh Hùng (Tây Ninh) đồng tình mở rộng đối tượng đủ điều kiện hành nghề bao gồm người có bằng thạc sĩ, tiến sĩ luật nhưng không có bằng cử nhân luật và giảng viên luật tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành pháp luật nhằm phát huy nguồn nhân lực có trình độ chuyên sâu.

Đại biểu cũng đề nghị quy định cụ thể thời gian kinh nghiệm tư vấn pháp luật nước ngoài hoặc pháp luật quốc tế đối với luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam, bảo đảm minh bạch, tránh áp dụng tùy nghi và phù hợp với cam kết quốc tế. Đồng thời, đại biểu tán thành cơ chế đặc thù về hành nghề luật sư tại các trung tâm tài chính quốc tế ở Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, góp phần thúc đẩy hội nhập và phát triển kinh tế.