Ngày 17/11/2026, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo về Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội thảo có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các tập đoàn, tổng công ty trong lĩnh vực điện lực, năng lượng cùng các chuyên gia, nhà khoa học dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng công tác điều chỉnh nhằm bảo đảm sự ổn định dài hạn

Khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài cho biết, Quy hoạch điện VIII điều chỉnh mới được triển khai gần hai năm (từ tháng 3/2025 đến tháng 11/2026) nhưng đã bộc lộ một số bất cập, đặc biệt trong cơ cấu nguồn điện. Trước thực tế đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo trình tự rút gọn và Bộ đã khẩn trương giao Viện Năng lượng thực hiện nhiệm vụ này.

Nhìn lại giai đoạn từ năm 2019 - 2020 đến nay khi ngành điện liên tục triển khai và điều chỉnh quy hoạch qua nhiều đợt, Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng công tác điều chỉnh nhằm bảo đảm sự ổn định dài hạn.

Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, dự thảo điều chỉnh do Viện Năng lượng chuẩn bị mới ở giai đoạn đầu, do đó hội thảo là dịp quan trọng để lắng nghe rộng rãi ý kiến đóng góp từ các địa phương, doanh nghiệp và giới chuyên môn. Trước hết, Thứ trưởng đề nghị các đại biểu tập trung siết chặt các tín hiệu đầu vào bởi đây là yếu tố quyết định toàn bộ thông số đầu ra. Những vướng mắc khiến quy hoạch trước đây không thể triển khai trên thực tế có nguyên nhân từ việc tính toán đầu vào chưa thật sát, vì vậy cần xử lý kỹ lưỡng các thông số về tiềm năng, suất đầu tư cũng như các yếu tố liên quan đến nguồn và lưới điện để bảo đảm tính khả thi về sau.

Thứ trưởng cho biết, Bộ Công Thương đang song song sửa đổi, hoàn thiện Luật Điện lực nhằm tháo gỡ các vướng mắc, nâng cao tối đa tính thực thi của quy hoạch

Bên cạnh tín hiệu đầu vào, Thứ trưởng yêu cầu tiếp tục cập nhật, hoàn thiện công tác dự báo phụ tải bám sát nhu cầu thực tiễn và mục tiêu tăng trưởng của từng vùng, từng miền, từng địa phương. Phân tích rõ hơn về tính chất của giai đoạn này, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài cho biết, thời gian từ nay đến năm 2030 chỉ còn 5 năm, trong khi nhu cầu phụ tải của các nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp, dự án bất động sản và các dự án lớn cho hai năm 2027 - 2028 về cơ bản đã được đăng ký cụ thể tại các tổng công ty điện lực và địa phương. Do đó, công tác dự báo đến năm 2029 không còn nhiều biến số mà chủ yếu là cập nhật, chuẩn xác hóa số liệu, mang tính chất như một kế hoạch trung hạn để thực hiện quy hoạch thay vì tầm nhìn 10 năm thông thường.

Cùng với đó, Hội thảo cần làm rõ nguyên nhân khiến tỷ lệ đưa các dự án nguồn điện vào vận hành thương mại (COD) thời gian qua còn thấp, phân định rõ đâu là vướng mắc xuất phát từ bản thân quy hoạch và đâu là rào cản từ cơ chế, chính sách. Trên cơ sở nhận diện nguyên nhân, các bên sẽ rà soát lại kế hoạch triển khai nguồn và lưới điện bảo đảm tính khả thi trong giai đoạn 2027 - 2030 cũng như giai đoạn sau năm 2030.

Lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định Bộ đang song song sửa đổi, hoàn thiện Luật Điện lực nhằm tháo gỡ các vướng mắc, nâng cao tối đa tính thực thi của quy hoạch. Nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương về mặt thời gian, Thứ trưởng đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thiện bản dự thảo chất lượng, qua đó quyết định trực tiếp đến tiến độ phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

Đại diện các đơn vị tư vấn, địa phương, tập đoàn và tổng công ty trình bày báo cáo chuyên đề về đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, đồng thời tham gia phát biểu, thảo luận trong khuôn khổ hội thảo

Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu đã nghe báo cáo chuyên đề của Viện Năng lượng với vai trò đơn vị tư vấn lập đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, đồng thời lắng nghe các ý kiến phát biểu, thảo luận trực tiếp từ đại diện các địa phương, tập đoàn và tổng công ty.

Trao đổi tại Hội thảo, Cục trưởng Cục Điện lực Nguyễn Đức Cường khẳng định Cục sẽ phối hợp chặt chẽ với Viện Năng lượng để tiếp thu toàn diện các ý kiến đóng góp, tập trung vào 05 nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, cơ quan quản lý và đơn vị tư vấn sẽ cập nhật đầy đủ tình hình tăng trưởng phụ tải cũng như nhu cầu phát triển nguồn và lưới điện của các địa phương.

Thứ hai, các đơn vị sẽ rà soát, đánh giá lại toàn bộ số liệu đầu vào phục vụ tính toán như suất đầu tư, phụ tải và tiềm năng nguồn, lưới.

Thứ ba, cơ cấu nguồn và lưới sẽ được xem xét kỹ lưỡng gắn với yêu cầu vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định trong những năm tới, đặc biệt là việc đánh giá tỷ trọng cơ cấu và khả năng tích hợp của năng lượng tái tạo trên tổng công suất nguồn theo các ý kiến chuyên môn đã phân tích.

Thứ tư, đối với các nội dung về lưới điện còn thiếu hoặc chưa được đề cập sâu trong báo cáo, Cục và Viện sẽ tiếp thu các góp ý về sơ đồ lưới cụ thể, phương án giải tỏa công suất liên miền, liên khu vực cũng như từng dự án trong phạm vi mỗi tỉnh nhằm bảo đảm mục tiêu tổ chức thực hiện.

Cuối cùng, sau khi Viện Năng lượng hoàn thiện hồ sơ, Cục Điện lực sẽ tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi của các đơn vị, bên liên quan để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

, Cục trưởng Cục Điện lực Nguyễn Đức Cường khẳng định Cục sẽ phối hợp chặt chẽ với Viện Năng lượng để tiếp thu toàn diện các ý kiến đóng góp

Làm rõ thêm về quy trình pháp lý, Cục trưởng Nguyễn Đức Cường cho biết, dù việc điều chỉnh quy hoạch được thực hiện theo thủ tục rút gọn của Luật Quy hoạch, lãnh đạo Bộ Công Thương đã quán triệt tinh thần rút gọn chỉ nhằm tiết kiệm thời gian ở các khâu hành chính nội bộ thuộc thẩm quyền của Bộ như lập, duyệt đề cương hay lựa chọn tư vấn. Toàn bộ các bước chuyên môn cốt lõi từ thu thập số liệu, phân tích kịch bản, tính toán, lấy ý kiến đến trình duyệt vẫn được thực hiện đầy đủ và nghiêm túc.

Đánh giá cao sự tham gia của các địa phương, đặc biệt là những kiến nghị tâm huyết từ lãnh đạo tỉnh Điện Biên, Cục trưởng bày tỏ sự đồng tình với nhu cầu phát triển của một tỉnh biên cương còn nhiều khó khăn ở cực Tây Bắc Tổ quốc nhưng đang đứng trước dư địa phát triển mới khi tuyến đường cao tốc hình thành. Đại diện Cục Điện lực cho biết đơn vị sẽ tham mưu xem xét phát triển tiềm năng của các địa phương theo hướng tăng cường tính chủ động bảo đảm cung ứng điện trong quá trình thực hiện Quy hoạch điện VIII.

Trong thời gian tới Cục Điện lực sẽ phối hợp với các Sở Công Thương để xác định cơ chế tổ chức thực hiện, rà soát và cập nhật dữ liệu định kỳ hằng năm cho lĩnh vực điện lực. Do đó, Cục Điện lực mong muốn nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các Sở Công Thương và chính quyền các tỉnh, thành phố trong suốt lộ trình triển khai từ năm 2026 đến năm 2030.