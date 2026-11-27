Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định bộ biểu vị trí việc làm đối với khối Đảng, đoàn thể 46 xã, phường khu vực Hòa Bình.

Bài toán nhân lực nhìn từ cơ sở

Năm 2026, xã Liên Sơn được tạm giao 67 chỉ tiêu công chức, tính đến ngày 1/11, số công chức thực tế có 51 người. Tuy nhiên, theo phương án phân bổ mới vào cuối tháng 10, số chỉ tiêu công chức được giao giảm còn 42 người, thấp hơn 9 người so với số hiện có. Trong khi xã có quy mô dân số lớn, diện tích rộng, khối lượng công việc nhiều nên đã đề nghị tỉnh xem xét giao biên chế giai đoạn 2027 - 2031 phù hợp với đặc thù địa phương.

Theo kiến nghị của xã, việc xác định số lượng công chức cần tính đến quy mô dân số, diện tích tự nhiên, cơ cấu tổ chức với 5 phòng chuyên môn, khối lượng nhiệm vụ được giao và việc thu ngân sách trên địa bàn. Đây là những yếu tố tác động trực tiếp đến yêu cầu quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ người dân.

Đồng chí Bùi Quốc Hoàn - Chủ tịch UBND xã Liên Sơn cho biết: “Việc xây dựng phương án biên chế cần tính đến đặc điểm địa bàn, quy mô dân số, diện tích và khối lượng nhiệm vụ thực tế. Địa phương mong muốn tỉnh xem xét giao số lượng công chức đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành, phục vụ Nhân dân”.

Nếu Liên Sơn kiến nghị xem xét điều chỉnh số lượng biên chế phù hợp với đặc thù địa bàn thì tại xã Lạc Sơn, khó khăn tập trung ở cơ cấu và số lượng nhân lực chuyên môn. Khối chính quyền được giao 42 chỉ tiêu công chức nhưng còn thiếu 5 người so với phân bổ của tỉnh. Một số lĩnh vực như xây dựng, giao thông, đất đai, văn hóa, tài chính, thông tin và truyền thông còn thiếu cán bộ có chuyên môn phù hợp. Trong khi ở khối Đảng, xã được giao 26 người nhưng hiện có 29 người, vượt 3 người so với số lượng được giao.

Theo đồng chí Bùi Văn Khánh - Chủ tịch UBND xã Lạc Sơn, khó khăn hiện nay là một số vị trí chuyên môn còn thiếu, trong khi yêu cầu giải quyết công việc ở cấp xã ngày càng đa dạng. Địa phương mong muốn được quan tâm bố trí công chức có chuyên ngành phù hợp, nhất là những lĩnh vực trực tiếp tham mưu, giải quyết công việc và phục vụ người dân.

Từ thực tế 2 địa phương trên cho thấy, bài toán nhân lực không đơn thuần là cân đối tổng số biên chế mà cần được xem xét, tính toán trên cơ sở quy mô, đặc điểm địa bàn và khối lượng nhiệm vụ. Điều này nhằm khắc phục tình trạng thiếu công chức ở những lĩnh vực chuyên môn thiết yếu, nhất là trong bối cảnh nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện được chuyển về cấp xã, khiến yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng cao, việc xác định VTVL cũng phải sát thực tiễn và nhân lực cũng phải phù hợp từng vị trí.

Quyết liệt triển khai, bảo đảm chất lượng

Nhận thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ này, Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo rà soát, xây dựng và hoàn thiện Đề án VTVL gắn với quản lý biên chế giai đoạn 2027 - 2031. Triển khai thực hiện Kết luận số 107-KL/TW về hoàn thiện hệ thống VTVL gắn với quản lý biên chế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 104-KH/TU và Quyết định số 723-QĐ/TU ngày 22/10/2026 thành lập Ban Chỉ đạo để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Sở Nội vụ được giao làm đầu mối hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp; đồng thời thành lập 4 tổ công tác với 30 thành viên trực tiếp hỗ trợ các cơ quan, đơn vị và địa phương. Trong đó, 3 tổ phụ trách địa bàn, hướng dẫn 33 đầu mối cấp tỉnh và 148 xã, phường; tổ còn lại thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, điều phối. Ngày 6/11, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị hướng dẫn triển khai, thẩm định kết quả rà soát VTVL, nhu cầu nhân lực và phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031.

Các tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn quy trình, kiểm tra dữ liệu, giải đáp khó khăn, vướng mắc. Cùng với đó, tỉnh chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và phần mềm dùng thử để kiểm tra, chuẩn hóa dữ liệu đầu vào, bảo đảm việc tổng hợp, đánh giá có căn cứ và thống nhất.

Đến thăm, động viên các tổ công tác tại Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định, việc hoàn thiện hệ thống VTVL là cơ sở căn bản để sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, xác định rõ những vị trí thừa, thiếu, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị.

Với quy mô biên chế đứng thứ tư cả nước, Phú Thọ đang đồng thời rà soát, cập nhật VTVL ở 4 khối: Đảng, Mặt trận Tổ quốc, HĐND và UBND. Ghi nhận nỗ lực của Sở Nội vụ, các địa phương và sinh viên Trường Đại học Hùng Vương tham gia hỗ trợ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung cao độ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ. Trong đó, Sở Nội vụ cần chủ động điều phối nhân lực, hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chuyên môn, bảo đảm kết quả rà soát chính xác, hiệu quả.

Hoàn thiện Đề án VTVL không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy, quản lý chặt chẽ biên chế mà quan trọng hơn là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có cơ cấu hợp lý, đủ năng lực đảm nhiệm công việc, đáp ứng yêu cầu phát triển và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.