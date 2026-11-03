Hoàn thiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học trước ngày 10-11-2026

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, bảo đảm hoàn thành việc sắp xếp theo tiến độ được giao; việc sắp xếp phải thực chất, đúng tiêu chí, đúng thẩm quyền, phù hợp, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học; không giảm đầu mối cơ học, không để phát sinh khoảng trống quản lý ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo.

Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, địa phương khẩn trương rà soát, thống nhất số liệu, kết quả sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên phạm vi cả nước; xác định rõ số cơ sở đã hoàn thành, đang thực hiện, chưa triển khai; nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành đối với từng bộ, địa phương.

Tập trung thẩm định, ban hành quyết định sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo thẩm quyền ngay khi hồ sơ bảo đảm quy định, hoàn thành trước ngày 20-11-2026; trong đó, đối với 28 hồ sơ đang thẩm định, hoàn thành quyết định trước ngày 15-11-2026; đối với hồ sơ gửi đến đã đủ điều kiện, ban hành quyết định trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, bảo đảm hoàn thành trước ngày 20-11-2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trước ngày 10-12-2026; phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan rà soát các đề xuất giữ lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù; kiên quyết không đề xuất giữ lại các cơ sở không đáp ứng tiêu chí theo quy định.

Đồng thời, tổng hợp, tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, cơ quan liên quan, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ xác định cơ sở giáo dục đại học công lập đa ngành, đa lĩnh vực hoặc thuộc lĩnh vực đặc thù phục vụ sắp xếp, tổ chức lại và hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học trước ngày 10-11-2026.

Các bộ, cơ quan có cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học trực thuộc khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chuyển giao, sáp nhập, giải thể theo phương án đã được xác định; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và địa phương tiếp nhận, bảo đảm ban hành các quyết định trước ngày 20-11-2026.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề xuất giữ lại tại các bộ, cơ quan trung ương do thuộc lĩnh vực đặc thù, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan rà soát, đánh giá việc đáp ứng từng tiêu chí theo Nghị quyết số 42/2026/NQ-CP của Chính phủ, có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh; ban hành quyết định về danh sách các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc lĩnh vực đặc thù theo đúng thẩm quyền, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10-11-2026.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyển giao cho địa phương: Tổ chức bàn giao nguyên trạng cho địa phương trước ngày 16-11-2026. Đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc, hoàn thành rà soát, đề xuất phương án sắp xếp đối với từng cơ sở chậm nhất ngày 15-12-2026; hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền chậm nhất ngày 15-1-2027 theo lộ trình thực hiện Đề án.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương hoàn thiện phương án, hồ sơ sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc địa phương quản lý, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, ban hành quyết định trước ngày 20-11-2026.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp nhận từ các bộ, cơ quan trung ương: Hoàn thành việc tiếp nhận trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định chuyển giao có hiệu lực; đối với các quyết định đã có hiệu lực trước ngày 30-10-2026, hoàn thành trước ngày 16-11-2026.