Hoàn thiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học trước ngày 10/11/2026

Đến ngày 27/10/2026, tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập còn 234 cơ sở

Tại Thông báo trên, Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và tinh thần trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, cơ quan và địa phương trong triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; trong đó đã tích cực rà soát, xây dựng phương án, phối hợp xử lý các vấn đề liên quan, từng bước triển khai các nhiệm vụ theo lộ trình được giao. Đến ngày 27/10/2026, theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập còn 234 cơ sở, giảm 110 cơ sở, tương ứng khoảng 31,97% so với thời điểm ngày 01/7/2025, đạt tiến độ và mục tiêu giảm tối thiểu 30% theo yêu cầu của Trung ương và Chính phủ. Dự kiến sau khi hoàn thành toàn bộ phương án sắp xếp, tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập giảm khoảng 47,7%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn một số hạn chế, vướng mắc như: (i) một số địa phương, cơ quan chưa quán triệt đầy đủ chủ trương của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ về nhiệm vụ sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp; (ii) Tiến độ tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cơ bản đáp ứng yêu cầu, tuy nhiên, vẫn còn một số bộ, cơ quan, địa phương chưa hoàn thành; quá trình tổ chức thực hiện còn vướng mắc liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự, chế độ, chính sách, tài chính, tài sản, đất đai, công nợ, tư cách pháp nhân và quyền lợi của người học.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, bảo đảm hoàn thành việc sắp xếp theo tiến độ được giao; việc sắp xếp phải thực chất, đúng tiêu chí, đúng thẩm quyền, phù hợp, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học; không giảm đầu mối cơ học, không để phát sinh khoảng trống quản lý ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo.

Ban hành quyết định sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngay khi hồ sơ bảo đảm quy định

Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, địa phương khẩn trương rà soát, thống nhất số liệu, kết quả sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên phạm vi cả nước; xác định rõ số cơ sở đã hoàn thành, đang thực hiện, chưa triển khai; nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành đối với từng bộ, địa phương. Hướng dẫn cụ thể, thống nhất việc xác định chỉ tiêu giảm số lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với các trường hợp chuyển giao, chuyển đổi trường trung cấp thành trường trung học nghề, thành lập trường trung học nghề mới, bảo đảm thống nhất trong tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả.

Tập trung thẩm định, ban hành quyết định sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo thẩm quyền ngay khi hồ sơ bảo đảm quy định, hoàn thành trước ngày 20 tháng 11 năm 2026; trong đó, đối với 28 hồ sơ đang thẩm định, hoàn thành quyết định trước ngày 15 tháng 11 năm 2026; đối với hồ sơ gửi đến đã đủ điều kiện, ban hành quyết định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, bảo đảm hoàn thành trước ngày 20 tháng 11 năm 2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trước ngày 10 tháng 12 năm 2026; nghiên cứu, đề xuất tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm công tác sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp và quán triệt một số định hướng, nhiệm vụ trọng tâm về phát triển giáo dục nghề nghiệp.

Kiên quyết không đề xuất giữ lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không đáp ứng tiêu chí

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan rà soát chặt chẽ các đề xuất giữ lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù; bảo đảm việc xác định đúng tiêu chí, đúng thẩm quyền, có căn cứ và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định; kiên quyết không đề xuất giữ lại các cơ sở không đáp ứng tiêu chí theo quy định.

Tổng hợp, tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, cơ quan liên quan, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ xác định cơ sở giáo dục đại học công lập đa ngành, đa lĩnh vực hoặc thuộc lĩnh vực đặc thù phục vụ sắp xếp, tổ chức lại và hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 11 năm 2026.

Các bộ, cơ quan có cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học trực thuộc khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chuyển giao, sáp nhập, giải thể theo phương án đã được xác định; phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo và địa phương tiếp nhận, không để kéo dài tiến độ, bảo đảm ban hành các quyết định trước ngày 20 tháng 11 năm 2026. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương hoàn thiện hồ sơ sáp nhập các trường cao đẳng, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 06 tháng 11 năm 2026. Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đang được thẩm định (nếu có yêu cầu) trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề xuất giữ lại tại các Bộ, cơ quan Trung ương do thuộc lĩnh vực đặc thù, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan rà soát, đánh giá việc đáp ứng từng tiêu chí theo Nghị quyết số 42/2026/NQ-CP của Chính phủ, có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh; ban hành quyết định về danh sách các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc lĩnh vực đặc thù theo đúng thẩm quyền, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10 tháng 11 năm 2026; chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của hồ sơ và quyết định của mình; không giữ lại các cơ sở không đáp ứng tiêu chí theo quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 11 năm 2026.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyển giao cho địa phương: Tổ chức bàn giao nguyên trạng cho địa phương trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định chuyển giao của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực; đối với các quyết định đã có hiệu lực trước ngày 30 tháng 10 năm 2026, hoàn thành trước ngày 16 tháng 11 năm 2026.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc: Hoàn thành rà soát, đề xuất phương án sắp xếp đối với từng cơ sở chậm nhất ngày 15 tháng 12 năm 2026; hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền chậm nhất ngày 15 tháng 01 năm 2027 theo lộ trình thực hiện Đề án.

Hoàn thiện phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc địa phương quản lý trước ngày 20/11/2026

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương hoàn thiện phương án, hồ sơ sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc địa phương quản lý, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, ban hành quyết định trước ngày 20 tháng 11 năm 2026; chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và tính khả thi của phương án. Trong đó, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Khánh Hòa, An Giang gửi hồ sơ sáp nhập, giải thể theo phương án đã đề xuất về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 06 tháng 11 năm 2026. Các địa phương có hồ sơ đang được thẩm định phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các địa phương ban hành quyết định sáp nhập, giải thể trường trung cấp thuộc thẩm quyền theo phương án đã xây dựng, hoàn thành trước ngày 20 tháng 11 năm 2026 và báo cáo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp nhận từ các bộ, cơ quan Trung ương: hoàn thành việc tiếp nhận trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định chuyển giao có hiệu lực; đối với các quyết định đã có hiệu lực trước ngày 30 tháng 10 năm 2026, hoàn thành trước ngày 16 tháng 11 năm 2026. Nghiên cứu phương án, định hướng phát triển, đầu tư các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau tiếp nhận, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành tiếp nhận, chậm nhất trước ngày 15 tháng 12 năm 2026.

Tổ chức bàn giao, tiếp nhận đầy đủ, chặt chẽ; quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính, tài sản công, đất đai; giải quyết chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học, không để gián đoạn hoạt động đào tạo.

Kịp thời hướng dẫn, xử lý các khó khăn, vướng mắc

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các bộ, địa phương liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện; kịp thời hướng dẫn, xử lý các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền; định kỳ báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ tình hình và kết quả thực hiện.

Các bộ, cơ quan, địa phương phải xác định rõ người đứng đầu chịu trách nhiệm, nhiệm vụ, sản phẩm, tiến độ và kết quả thực hiện; trường hợp chậm tiến độ phải báo cáo rõ nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp khắc phục, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Văn phòng Chính phủ phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan liên quan rà soát; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định chuyển giao 08 trường cao đẳng của Bộ Công Thương trước ngày 06 tháng 11 năm 2026 và 01 trường cao đẳng của Bộ Xây dựng trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.