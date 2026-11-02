Hoàn thiện Đề án sắp xếp hệ thống đại học trước ngày 10/11

Giảm 31,97% số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Văn phòng Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT hoàn thiện đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học, trình Chính phủ và Thủ tướng trước ngày 10/11/2026.

Văn phòng Chính phủ yêu cầu hoàn thiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học trước ngày 10/11 (Ảnh: moet).

Theo Thông báo số 562/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, đến ngày 27/10/2026, cả nước còn 234 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, giảm 110 cơ sở, tương đương 31,97% so với ngày 1/7/2025.

Kết quả này đạt mục tiêu giảm tối thiểu 30% theo yêu cầu của Trung ương và Chính phủ. Sau khi hoàn thành toàn bộ phương án sắp xếp, số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập dự kiến giảm khoảng 47,7%.

Phó Thủ tướng ghi nhận nỗ lực của Bộ GD&ĐT, các bộ, cơ quan và địa phương trong việc rà soát, xây dựng phương án, phối hợp xử lý các vấn đề liên quan và triển khai nhiệm vụ theo lộ trình.

Tuy nhiên, một số địa phương, cơ quan chưa quán triệt đầy đủ chủ trương của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ. Dù tiến độ chung cơ bản đáp ứng yêu cầu, vẫn còn một số bộ, cơ quan, địa phương chưa hoàn thành nhiệm vụ. Quá trình thực hiện còn vướng mắc về tổ chức bộ máy, nhân sự, chế độ, chính sách, tài chính, tài sản, đất đai, công nợ, tư cách pháp nhân và quyền lợi của người học.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương quyết liệt triển khai, bảo đảm hoàn thành việc sắp xếp đúng tiến độ. Việc tổ chức lại phải thực chất, đúng tiêu chí, thẩm quyền, phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học; không giảm đầu mối cơ học, không để phát sinh khoảng trống quản lý, ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo.

Bộ GD&ĐT được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương rà soát, thống nhất số liệu về kết quả sắp xếp trên cả nước; xác định rõ số cơ sở đã hoàn thành, đang thực hiện, chưa triển khai, nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành của từng đơn vị.

Bộ cũng phải hướng dẫn thống nhất cách tính chỉ tiêu giảm số lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với các trường hợp chuyển giao, chuyển đổi trường trung cấp thành trường trung học nghề và thành lập trường trung học nghề mới.

Đối với các hồ sơ sáp nhập, giải thể, Bộ tập trung thẩm định và ban hành quyết định theo thẩm quyền ngay khi hồ sơ bảo đảm quy định, hoàn thành trước ngày 20/11/2026. Trong đó, 28 hồ sơ đang được thẩm định phải hoàn thành quyết định trước ngày 15/11. Với hồ sơ đã đủ điều kiện, thời hạn ban hành quyết định là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Bộ GD&ĐT phải tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng kết quả sắp xếp trước ngày 10/12/2026; đồng thời nghiên cứu tổ chức hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm và quán triệt các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm về phát triển giáo dục nghề nghiệp.

Về các đề xuất giữ lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù, Bộ phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các đơn vị liên quan rà soát chặt chẽ, bảo đảm đúng tiêu chí, thẩm quyền, có căn cứ và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định. Những cơ sở không đáp ứng tiêu chí theo quy định không được đề xuất giữ lại.

Các bộ, cơ quan có cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học trực thuộc phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chuyển giao, sáp nhập, giải thể theo phương án đã xác định; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và địa phương tiếp nhận, bảo đảm ban hành quyết định trước ngày 20/11.

Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương hoàn thiện hồ sơ sáp nhập các trường cao đẳng, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 6/11. Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đang được thẩm định (nếu có yêu cầu) trong 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề xuất giữ lại tại bộ, cơ quan Trung ương do thuộc lĩnh vực đặc thù, các đơn vị phải đánh giá việc đáp ứng từng tiêu chí theo Nghị quyết số 42/2026/NQ-CP của Chính phủ, kèm hồ sơ, tài liệu chứng minh. Các bộ, cơ quan ban hành quyết định về danh sách cơ sở thuộc lĩnh vực đặc thù theo thẩm quyền, gửi Bộ GD&ĐT trước ngày 10/11 và chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, quyết định. Bộ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng trước ngày 20/11.

Với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyển giao cho địa phương, việc bàn giao nguyên trạng phải hoàn thành trong 15 ngày kể từ khi quyết định chuyển giao của Thủ tướng có hiệu lực. Những quyết định đã có hiệu lực trước ngày 30/10/2026 phải hoàn thành bàn giao trước ngày 16/11.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc, các bộ, cơ quan hoàn thành rà soát, đề xuất phương án sắp xếp từng cơ sở chậm nhất ngày 15/12/2026; hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền chậm nhất ngày 15/1/2027 theo lộ trình của đề án.

Địa phương hoàn thành sắp xếp, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương hoàn thiện phương án, hồ sơ sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc quyền quản lý, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định và ban hành quyết định trước ngày 20/11/2026. Các địa phương chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và tính khả thi của phương án.

Trong đó, UBND các tỉnh Khánh Hòa và An Giang phải gửi hồ sơ sáp nhập, giải thể theo phương án đã đề xuất về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 6/11. Các địa phương có hồ sơ đang được thẩm định phải bổ sung, hoàn thiện trong 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản của Bộ.

Các địa phương cũng phải ban hành quyết định sáp nhập, giải thể trường trung cấp thuộc thẩm quyền theo phương án đã xây dựng, hoàn thành trước ngày 20/11 và báo cáo kết quả về Bộ GD&DT.

Với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp nhận từ bộ, cơ quan Trung ương, địa phương phải hoàn thành việc tiếp nhận trong 15 ngày kể từ khi quyết định chuyển giao có hiệu lực. Những quyết định đã có hiệu lực trước ngày 30/10 phải hoàn thành trước ngày 16/11.

Sau khi tiếp nhận, địa phương nghiên cứu phương án, định hướng phát triển và đầu tư các cơ sở này, gửi Bộ GD&ĐT trong 15 ngày kể từ ngày hoàn thành tiếp nhận, chậm nhất trước ngày 15/12/2026.

Quá trình bàn giao, tiếp nhận phải bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ; quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính, tài sản công, đất đai; giải quyết chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người học, không để gián đoạn hoạt động đào tạo.

Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các bộ, địa phương thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ; kịp thời hướng dẫn, xử lý khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải được báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Bộ định kỳ báo cáo Phó Thủ tướng về tình hình và kết quả thực hiện.

Các bộ, cơ quan, địa phương phải xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, nhiệm vụ, sản phẩm, tiến độ và kết quả. Trường hợp chậm tiến độ phải báo cáo nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp khắc phục, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Văn phòng Chính phủ phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, trình Thủ tướng ban hành quyết định chuyển giao 8 trường cao đẳng của Bộ Công Thương trước ngày 6/11/2026 và một trường cao đẳng của Bộ Xây dựng trong 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.