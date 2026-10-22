Hoàn thiện Đề án giảm nghèo giai đoạn 2026-2030 bảo đảm tính khả thi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường chủ trì hội nghị.

Toàn tỉnh hiện còn 12.275 hộ nghèo và 46.752 hộ cận nghèo; nguy cơ tái nghèo vẫn lớn. Hộ nghèo tập trung chủ yếu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với nguyên nhân nghèo khác nhau, đòi hỏi các giải pháp hỗ trợ phù hợp về sinh kế, việc làm, tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản và bảo đảm an sinh.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo báo cáo tại hội nghị.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng đề án “Giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2030”; trọng tâm là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ưu tiên khu vực biên giới, các xã, thôn đặc biệt khó khăn. Đối tượng thụ hưởng gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người dân tộc thiểu số theo điều kiện của từng chính sách.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Dự thảo đề án đặt mục tiêu giảm nghèo bền vững, bao trùm, hạn chế tái nghèo; cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng miền núi với khu vực đồng bằng, đô thị. Theo đó, tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm từ 1% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân từ 3% trở lên mỗi năm.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành của tỉnh đã cho ý kiến vào nội dung của dự thảo đề án và các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp có tính khả thi; làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; sử dụng hiệu quả nguồn lực, tránh trùng lặp chính sách, qua đó nâng cao hiệu quả giảm nghèo, tạo sinh kế bền vững và từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đánh giá cao công tác xây dựng Đề án giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030, đặc biệt là việc tiếp thu ý kiến góp ý của các sở, ngành để rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Đề án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Dân tộc và Tôn giáo tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý; khẩn trương hoàn thiện dự thảo Đề án, bảo đảm chất lượng, tiến độ và tính khả thi. Trong đó, cần rà soát, sắp xếp hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu khoa học, bảo đảm thống nhất giữa mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phải được xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn từng vùng, từng địa bàn và từng nhóm đối tượng. Bên cạnh đó, việc phân công tổ chức thực hiện Đề án phải theo phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt”, xác định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động rà soát các chương trình, dự án, chính sách thuộc lĩnh vực phụ trách; tổng hợp đầy đủ nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Dân tộc và Tôn giáo để tổng hợp, bổ sung, hoàn thiện Đề án.