Hoàn thiện Đề án cung cấp nước sạch tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quang cảnh cuộc họp - Ảnh: H.Tr

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT), hiện nay, trên địa bàn tỉnh, hạ tầng cấp nước còn bất cập, như: Nhiều công trình nông thôn quy mô nhỏ, xuống cấp, công nghệ lạc hậu; khoảng 58% công trình cấp nước nông thôn hoạt động kém bền vững hoặc không hoạt động; tỉ lệ tiếp cận nước sạch chưa đạt yêu cầu; áp lực ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn, thiên tai và không bảo đảm công suất phục vụ nhu cầu cấp nước cho đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, du lịch, dịch vụ...

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tại cuộc họp - Ảnh: H.Tr

Sau khi sáp nhập tỉnh, cần một phương án cấp nước bảo đảm yêu cầu: Phát triển hệ thống cấp nước sạch đồng bộ, an toàn, bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu; người dân được tiếp cận, sử dụng nước sạch an toàn với chi phí hợp lý; nâng cao hiệu quả đầu tư, quản lý, vận hành và khai thác công trình; bảo đảm nguồn nước, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh.

Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phát biểu ý kiến - Ảnh: H.Tr

Từ đó, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, đó là: Đến năm 2030, 92% dân số đô thị được cung cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung; trên 80% hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch hợp quy chuẩn; đến năm 2050, phấn đấu đạt 100% người dân trên địa bàn tỉnh sử dụng nước sạch.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại cuộc họp - Ảnh: H.Tr

Sau khi đại diện các sở, ngành, đơn vị có ý kiến trao đổi, phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý một số nội dung trọng tâm cần hoàn thiện, đó là: Hiện trạng, nhu cầu và phương án cấp nước; định hướng phát triển hệ thống cấp nước; danh mục dự án và nguồn lực thực hiện; dự báo dài hạn và an ninh nguồn nước.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì khẩn trương hoàn thiện báo cáo đề án cung cấp nước sạch tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Ảnh: H.Tr

Để bảo đảm Đề án sau khi được phê duyệt có tính khoa học, thống nhất, khả thi và có thể tổ chức triển khai ngay trong thực tiễn, đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, cùng đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ các ý kiến đã thống nhất tại cuộc họp, khẩn trương hoàn thiện báo cáo Đề án, dự thảo quyết định phê duyệt và toàn bộ phụ lục, bản đồ, tài liệu kèm theo; bảo đảm các số liệu và nội dung thống nhất trong toàn bộ hồ sơ; chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của số liệu, cơ sở khoa học và thực tiễn, tính khả thi của phương án, danh mục dự án và nhu cầu nguồn lực; hoàn thiện hồ sơ, gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 26/9 để thực hiện các bước tiếp theo, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án theo quy định.