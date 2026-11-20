Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: N.LY

Tham dự cuộc họp có TS. Hoàng Phú Thọ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Trưởng Ban Thẩm định; các thành viên Tổ thẩm định và các Tiểu ban chuyên môn thuộc Ban Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật danh mục văn bản, tài liệu và ngân hàng câu hỏi, đáp án phục vụ công tác đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của KTNN năm 2027 (gọi tắt là Ban Rà soát).

Theo quy định, hằng năm, sau khi tổ chức Kỳ đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán, KTNN thành lập Ban Rà soát để chỉnh sửa, cập nhật ngân hàng câu hỏi, đáp án và bổ sung mới khoảng 10–15% số lượng câu hỏi hiện hành cho mỗi ngạch kiểm toán viên. Trong số các câu hỏi mới thay thế câu hỏi cũ, 50% gắn với thực tiễn hoạt động kiểm toán, 50% cập nhật kiến thức mới.

Về kết cấu và nội dung, ngân hàng câu hỏi được phân loại theo các ngạch Kiểm toán viên nhà nước, áp dụng đối với cả 6 khối kiến thức chuyên môn, theo ba cấp độ: dễ, trung bình và khó, với tỷ lệ tương ứng là 35%/45%/20%.

Đối với danh mục văn bản, tài liệu, yêu cầu đặt ra là phải rà soát, bổ sung các văn bản mới để bảo đảm phù hợp với nội dung kiến thức chung về KTNN; kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch kiểm toán viên và lĩnh vực chuyên môn kiểm toán; đồng thời lược bỏ các văn bản, tài liệu đã hết hiệu lực.

Ban Thẩm định đề nghị bổ sung một số văn bản mới ban hành và rà soát kỹ phần trích dẫn Hệ thống Chuẩn mực KTNN. Ảnh: N.LY

Sau khi các Tiểu ban hoàn thành nhiệm vụ rà soát, chỉnh sửa, cập nhật danh mục văn bản, tài liệu và ngân hàng câu hỏi, đáp án, KTNN thành lập Ban Thẩm định độc lập để thẩm định, cho ý kiến đối với toàn bộ các nội dung.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Thẩm định đánh giá cao việc các Tiểu ban đã hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, đáp ứng các yêu cầu theo quy định của Ngành. Hệ thống tài liệu cơ bản đã được cập nhật các văn bản của KTNN hướng dẫn hoạt động kiểm toán, bảo đảm bám sát tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và khung năng lực vị trí việc làm.

Các câu hỏi được xây dựng gắn với thực tiễn hoạt động kiểm toán, chú trọng các tình huống nghiệp vụ trên cơ sở quy định của Đảng, pháp luật và KTNN; các kết luận, chỉ thị, chỉ đạo của lãnh đạo KTNN.

Các thành viên Tiểu ban 2 - Kiến thức về quy trình kiểm toán, chuẩn mực kiểm toán, lập và thẩm định báo cáo kiểm toán, kiểm soát chất lượng kiểm toán - giải trình, tiếp thu ý kiến. Ảnh: N.LY

Bên cạnh đó, Ban Thẩm định và các Tiểu ban chuyên môn đã thảo luận, thống nhất một số nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa. Cụ thể, đối với danh mục tài liệu, cần bổ sung Quyết định số 1798/QĐ-KTNN về hướng dẫn bằng chứng kiểm toán; Công văn số 956/KTNN-TH về kết luận, kiến nghị kiểm toán đối với các phát hiện kiểm toán về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quyết định số 1664/QĐ-KTNN về ban hành hướng dẫn kiểm toán công nghệ thông tin; Công văn số 859/KTNN-CĐ về khung kiểm toán đánh giá hiệu quả dự án đầu tư đã hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng…

Đối với ngân hàng câu hỏi, Ban Thẩm định đề nghị các Tiểu ban rà soát, đối chiếu kỹ với Hệ thống Chuẩn mực KTNN và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ khi trích dẫn; đồng thời chỉnh sửa thể thức trình bày để thống nhất.

Các Tiểu ban chuyên môn tiếp thu ý kiến của Ban Thẩm định, hoàn thiện danh mục văn bản, tài liệu và ngân hàng câu hỏi, đáp án, tổng hợp trình lãnh đạo KTNN phê duyệt theo đúng thời gian quy định..

Thực hiện Quyết định số 1820/QĐ-KTNN, Ban Rà soát có nhiệm vụ rà soát, chỉnh sửa, cập nhật danh mục văn bản, tài liệu và ngân hàng câu hỏi, đáp án (phần câu hỏi công khai) liên quan đến công tác đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động của KTNN năm 2027. Ban Rà soát bao gồm 6 Tiểu ban và 1 Tổ thứ ký: Tiểu ban 1 - Kiến thức chung về KTNN; Tiểu ban 2 - Kiến thức về quy trình kiểm toán, chuẩn mực kiểm toán, lập và thẩm định báo cáo kiểm toán, kiểm soát chất lượng kiểm toán; Tiểu ban 3 - Kiến thức về kiểm toán ngân sách nhà nước; Tiểu ban 4 - Kiến thức về kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình; Tiểu ban 5 - Kiến thức về kiểm toán doanh nghiệp và tài chính ngân hàng; Tiểu ban 6 - Kiến thức về kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề.