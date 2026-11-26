Hoàn thiện, đảm bảo ATGT trên đường song hành Vành đai 4
Khoảng 15km tuyến đường song hành Vành đai 4, đoạn từ đê Hữu Hồng đến Đại lộ Thăng Long đã được thông xe kỹ thuật từ ngày 10/10/2026. Trên tuyến đã được lắp đặt cơ bản hệ thống chiếu sáng đường phố, đèn tín hiệu tại các nút giao, vạch kẻ phân làn, biển chỉ dẫn phân luồng một chiều. Tuy nhiên, do nhiều người dân vẫn đi lại theo thói quen cũ nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hoan-thien-dam-bao-atgt-tren-duong-song-hanh-vanh-dai-4-2462611261742443.htm