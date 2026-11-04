Hoàn thiện cơ sở dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Toàn tỉnh hiện có 25 CSDL chuyên ngành, lĩnh vực được kê khai tại các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh. Trong đó, có 3 CSDL được báo cáo tạm dừng hoạt động; 9/25 CSDL được ghi nhận đã tích hợp, kết nối với CSDL quốc gia hoặc CSDL của bộ, ngành Trung ương. Phương án sắp xếp, phát triển được đề xuất là phân loại các CSDL hiện có theo tình trạng vận hành, chất lượng dữ liệu, khả năng kết nối và nhu cầu nghiệp vụ.

Việc xem xét tiếp tục đầu tư không chỉ căn cứ vào tình trạng hoạt động hoặc khả năng kết nối của hệ thống, mà cần đánh giá đồng thời mức độ đáp ứng yêu cầu thực tế, chi phí duy trì và khả năng kế thừa các hệ thống hiện có.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Toàn tỉnh hiện có 25 nền tảng số, hệ thống thông tin chuyên ngành được kê khai. Phương án đề xuất là duy trì, nâng cấp, mở rộng 17 hệ thống và xây dựng, phát triển mới 16 hệ thống, tổng cộng 33 hệ thống. Đối với các nền tảng số, hệ thống thông tin dùng chung toàn tỉnh, hiện có 21 hệ thống; đề xuất duy trì, nâng cấp, mở rộng 12 hệ thống và xây dựng, phát triển mới 13 hệ thống, tổng cộng 25 hệ thống.

Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo thực trạng, kết quả triển khai và rà soát, đề xuất phương án sắp xếp, phát triển các cơ sở dữ liệu - Ảnh: T.Đ

Trên cơ sở rà soát, Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất sắp xếp, phát triển 21 CSDL chuyên ngành, lĩnh vực, gồm: Duy trì, nâng cấp 5 CSDL và xây dựng, phát triển mới 16 CSDL.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan báo cáo thực trạng và kết quả triển khai các CSDL chuyên ngành, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ngành, đơn vị, chủ đầu tư rà soát, đánh giá lại toàn bộ CSDL thuộc phạm vi quản lý và các CSDL đang được triển khai trong quá trình thực hiện dự án, bảo đảm không để xảy ra tình trạng trùng lặp trong đầu tư. Đồng thời, nghiên cứu nâng cấp các CSDL để đưa vào hệ thống CSDL dùng chung của tỉnh.

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá lại toàn bộ hiện trạng CSDL trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở hướng tới thiết lập một hệ thống CSDL dùng chung, được nâng cấp và thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh, phục vụ công tác quản lý, điều hành và khai thác dữ liệu.