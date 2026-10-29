Hoàn thiện cơ chế sử dụng đất kết hợp đa mục đích

Những quyết sách được HĐND thành phố Hà Nội thông qua ngày 28-10 được kỳ vọng sẽ giải quyết những vướng mắc kéo dài, đồng thời tạo chuyển biến thiết thực trong đời sống người dân. Trong đó, các vấn đề bảo vệ quyền lợi của các hộ dân tại những dự án có vi phạm, cải thiện khả năng đi lại nhờ đường sắt đô thị đến mở rộng không gian thể thao công cộng đều nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân.