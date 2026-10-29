Hoàn thiện cơ chế sử dụng đất kết hợp đa mục đích
Thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện quy định về sử dụng đất kết hợp đa mục đích, tạo điều kiện khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, phát triển các mô hình kinh tế kết hợp. Trong đó, cần làm rõ mục đích sử dụng đất chính, mục đích kết hợp và cơ chế quản lý, tránh lãng phí nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/hoan-thien-co-che-su-dung-dat-ket-hop-da-muc-dich-10441097.html