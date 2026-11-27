Theo báo cáo tại hội thảo, đến ngày 20/8/2026, Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đã đồng bộ hơn 2,3 triệu hồ sơ, đạt khoảng 95% số người đang làm việc trong phạm vi thống kê. Đây là cơ sở quan trọng giúp các cơ quan quản lý nắm bắt số lượng, cơ cấu đội ngũ hiện có. Tuy nhiên, để có căn cứ điều chuyển, bổ sung hoặc bố trí nhân lực hợp lý, cần tiếp tục đối chiếu dữ liệu nhân sự với số lượng, tính chất và thời gian hoàn thành công việc tại từng vị trí việc làm.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng điều hành hội nghị.

Thảo luận tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, việc xác định nhu cầu nhân lực cần căn cứ vào vị trí việc làm, khối lượng công việc và định mức của từng ngành, lĩnh vực. Đối với cấp xã, mỗi nhiệm vụ được phân cấp cần được lượng hóa cụ thể về khối lượng công việc và thời gian công chức phải dành để thực hiện bởi những địa bàn có số lượng hồ sơ tiếp nhận tương đương cũng có thể cần số lượng nhân lực khác nhau, tùy thuộc vào mức độ phức tạp của hồ sơ và phạm vi quản lý.

Có ý kiến nêu, việc xác định nhu cầu biên chế cũng cần tính đến tác động của cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Khi dữ liệu được liên thông, một số khâu trong quy trình xử lý công việc được rút ngắn, các định mức xây dựng từ thời kỳ sử dụng hồ sơ giấy cần được rà soát, điều chỉnh cho phù hợp. Do đó, phương án bố trí công chức phải đồng thời tính toán phần việc tăng thêm do phân cấp và phần việc giảm đi nhờ cải cách quy trình, thủ tục.

Lãnh đạo Sở Nội vụ Bắc Ninh phát biểu tại hội nghị.

Lấy dẫn chứng ở lĩnh vực giáo dục, có ý kiến cho rằng, đến tháng 6/2026, cả nước thiếu hơn 104,5 nghìn giáo viên so với định mức. Do đó, để xác định chính xác nhu cầu tuyển dụng, từng địa phương cần rà soát cụ thể số lượng giáo viên còn thiếu tại mỗi trường, từng môn học và số chỉ tiêu biên chế đã được giao nhưng chưa tuyển đủ.

Trên cơ sở đó xác định nơi cần ưu tiên tuyển dụng, đồng thời nghiên cứu điều chuyển giáo viên giữa các trường nhằm khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ. Về lâu dài, việc dự báo quy mô học sinh, số lớp và nhu cầu giáo viên theo từng môn học sẽ là căn cứ quan trọng để chủ động chuẩn bị đội ngũ cho những năm học tiếp theo.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, có ý kiến đề xuất gắn việc mở rộng quyền tự chủ với đổi mới phương thức cấp ngân sách, phù hợp quy mô và phạm vi cung ứng dịch vụ công. Trong quá trình xây dựng lộ trình giảm số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, cần tính toán đầy đủ khối lượng dịch vụ mà từng đơn vị phải bảo đảm, tránh ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ người dân.

Quang cảnh buổi hội thảo.

Kết luận hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, Bộ Nội vụ sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến của các bộ, ngành, địa phương; đồng thời tổng hợp, phân tích những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn giao và quản lý, sử dụng biên chế để nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền hoàn thiện các quy định liên quan trong giai đoạn 2027-2031.

Đồng chí nhấn mạnh, việc hoàn thiện cơ chế quản lý, sử dụng biên chế không chỉ nhằm xác định đúng số lượng công chức, viên chức cần thiết mà quan trọng hơn là bảo đảm sự phù hợp giữa nhân lực với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực thi công vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Đây cũng là cơ sở để bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công. Qua đó, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.