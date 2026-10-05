Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các đơn vị giúp việc Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy Hà Nội

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND Thành phố, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố; lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ về Nghị quyết số 57 của các sở, ngành Thành phố; thành viên các Tổ Giúp việc, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan. Cuộc họp nhằm cụ thể hóa cơ chế phối hợp giữa Công an Thành phố - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành uỷ với các đơn vị giúp việc, bảo đảm hoạt động đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Thượng tá Dương Minh Tuyến, Phó Trưởng phòng Tham mưu CATP báo cáo các nội dung trọng tâm tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Thượng tá Dương Minh Tuyến, Phó Trưởng phòng Tham mưu CATP báo cáo các nội dung trọng tâm cần tập trung trao đổi, thống nhất. Theo đó, các đơn vị tập trung rà soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ, cơ chế phối hợp trong tiếp nhận, phân luồng, tham mưu xử lý các văn bản của Trung ương, Chính phủ; chế độ thông tin, báo cáo; tổ chức các cuộc họp; phương thức tổng hợp kết quả từ các trục trong hệ thống chính trị Thành phố; đồng thời hoàn thiện cơ chế hoạt động của Tổ Giúp việc và các văn bản phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP điều hành phần thảo luận tại cuộc họp.

Điều hành phần thảo luận, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, để Cơ quan Thường trực thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp và giúp việc Ban Chỉ đạo, cần sớm hoàn thiện quy chế, cơ chế phối hợp và công cụ làm việc phù hợp. Việc tiếp nhận, xử lý các văn bản chỉ đạo của Trung ương phải bảo đảm kịp thời; các cơ quan liên quan cần phối hợp ngay từ quá trình nghiên cứu, xây dựng, tham mưu văn bản, qua đó rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu quả phối hợp.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ cơ chế tiếp nhận, phân luồng và triển khai nhiệm vụ; trách nhiệm giữa Cơ quan Thường trực, các văn phòng và cơ quan chuyên môn; thống nhất phương thức tổng hợp, báo cáo, theo dõi tiến độ. Đồng thời, xác định cụ thể đầu mối tại từng cơ quan, đơn vị theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; phát huy vai trò của cơ quan chuyên môn đối với những lĩnh vực chuyên sâu như khoa học, công nghệ, dữ liệu và chuyển đổi số.

Đại diện các sở, ngành và đơn vị liên quan trao đổi về cơ chế phối hợp, chế độ báo cáo và phương thức triển khai nhiệm vụ.

Dưới sự điều hành của đồng chí Phó Giám đốc CATP, đại diện lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan cơ bản thống nhất cần xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn và sản phẩm đối với từng nhóm nhiệm vụ; tăng cường trao đổi thông tin giữa các đầu mối để bảo đảm công tác tham mưu, tổ chức thực hiện được thông suốt; cơ chế báo cáo theo hướng tăng khả năng kết nối, khai thác dữ liệu giữa các hệ thống, hạn chế báo cáo nhiều lần cùng một nội dung. Đồng thời, các đơn vị cũng tham gia ý kiến đối với dự thảo Quy chế làm việc, Kế hoạch hoạt động những tháng cuối năm 2026, việc kiện toàn Tổ Công tác, Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo và việc rà soát các tổ chức, đầu mối có chức năng, nhiệm vụ liên quan, bảo đảm phù hợp với mô hình hoạt động của Ban Chỉ đạo 57 Thành uỷ.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP phát biểu kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky khẳng định, với vai trò Cơ quan Thường trực, CATP có trách nhiệm thiết kế hệ thống, mô hình và nội dung báo cáo; tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình; xác định những vấn đề trọng tâm cần tập trung kiểm tra, đôn đốc và tham mưu Ban Chỉ đạo. Cơ quan Thường trực không làm thay chức năng chuyên môn và trách nhiệm tổ chức thực hiện của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu tiếp tục rà soát toàn diện các nhiệm vụ sau khi kiện toàn Ban Chỉ đạo, xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và trách nhiệm của từng đầu mối; đồng thời hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các đơn vị giúp việc, bảo đảm mỗi nhiệm vụ đều được theo dõi xuyên suốt và có sản phẩm cụ thể.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện Quy chế làm việc; kiện toàn Tổ Giúp việc và hệ thống đầu mối; hoàn thiện khung báo cáo, cơ chế phối hợp và công cụ theo dõi tiến độ nhiệm vụ thống nhất, đồng bộ. Trong giai đoạn đầu, Tổ Giúp việc cần duy trì họp định kỳ theo hướng thực chất; tập trung giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động triển khai các nội dung đã thống nhất; kịp thời trao đổi với Cơ quan Thường trực đối với những vấn đề phát sinh để tổng hợp, tham mưu Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.