Hoàn thiện cơ chế hỗ trợ chuyển đổi số và an sinh xã hội

Phú Thọ tạo cơ chế hỗ trợ trên 3.000 tổ công nghệ số cộng đồng

Ngày 14/10, tại Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tại thôn, tổ dân phố giai đoạn 2027 - 2030. Đây là bước đi nhằm cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số từ cơ sở, tạo điều kiện để lực lượng trực tiếp hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ số có nguồn kinh phí duy trì hoạt động ổn định, thực chất và phù hợp với đặc điểm từng địa bàn.

Điểm mới trong chính sách của Phú Thọ là chuyển từ việc duy trì hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng chủ yếu dựa vào tinh thần tự nguyện sang cơ chế hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương. Mức hỗ trợ được quy định cụ thể, phân theo quy mô dân cư và đặc điểm địa bàn, nhằm tạo điều kiện để các tổ duy trì hoạt động thường xuyên, đưa dịch vụ số đến gần hơn với người dân.

Sau khi hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, toàn tỉnh đã thành lập 3.070 Tổ công nghệ số cộng đồng với gần 19.000 thành viên, phủ khắp 100% thôn, tổ dân phố. Lực lượng này đóng vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, phổ biến kiến thức, hướng dẫn kỹ năng số và hỗ trợ sử dụng các nền tảng, dịch vụ trực tuyến.

Các tổ đã trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân tham gia học tập và ứng dụng công nghệ số; hướng dẫn sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, tra cứu thông tin, cài đặt ứng dụng phục vụ nhu cầu thiết yếu trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, ngân hàng; đồng thời hỗ trợ người dân nâng cao nhận thức về an toàn trên môi trường mạng, nhất là với người cao tuổi, người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ và người còn hạn chế kỹ năng sử dụng dịch vụ trực tuyến.

Quá trình hoạt động phát sinh nhiều khoản chi thường xuyên như in tài liệu, tờ rơi, biểu mẫu, mua văn phòng phẩm và tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân. Khi chưa có cơ chế hỗ trợ kinh phí thống nhất, việc duy trì hoạt động của các tổ phụ thuộc nhiều vào điều kiện từng địa bàn, trong khi, nhu cầu hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ số ngày càng đa dạng. Vì vậy, chính sách hỗ trợ giai đoạn 2027-2030 được kỳ vọng tạo điều kiện để các tổ duy trì hoạt động ổn định, triển khai nhiệm vụ thường xuyên.

Theo nghị quyết được thông qua, kinh phí được khoán cho từng tổ để phục vụ trực tiếp các nhiệm vụ tại thôn, tổ dân phố. Các nội dung chi gồm in tài liệu, tờ rơi, biểu mẫu; mua văn phòng phẩm và vật dụng cần thiết; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ số, nâng cao kỹ năng số và bảo đảm an toàn trên môi trường mạng, cùng các khoản chi cần thiết khác phục vụ hoạt động của tổ.

Mức hỗ trợ được phân theo đặc điểm địa bàn. Đối với thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên, thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và thôn đặc biệt khó khăn, mức hỗ trợ là 300.000 đồng/tổ/tháng. Các thôn, tổ dân phố còn lại được hỗ trợ 250.000 đồng/tổ/tháng.

Cách thiết kế chính sách theo nhóm đối tượng cho thấy tỉnh hướng tới phân bổ nguồn lực sát hơn với quy mô dân cư và khối lượng công việc. Những địa bàn có đông hộ dân, phạm vi phục vụ lớn hoặc điều kiện hoạt động đặc thù được áp dụng mức hỗ trợ cao hơn. Đồng thời, các tổ ở địa bàn còn lại vẫn có nguồn kinh phí cơ bản để duy trì nhiệm vụ. Cơ chế khoán cũng tạo điều kiện để các tổ chủ động bố trí chi tiêu đúng nội dung, gắn kinh phí với công việc thực tế và tránh trùng lặp với những khoản đã được ngân sách nhà nước bảo đảm từ nguồn khác.

Theo dự kiến, tổng kinh phí hỗ trợ hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh khoảng 10,65 tỷ đồng mỗi năm, tương đương khoảng 42,6 tỷ đồng trong cả giai đoạn 2027 - 2030. Nguồn kinh phí do ngân sách địa phương bảo đảm theo phân cấp và được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm theo quy định. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2027 đến hết ngày 31/12/2030.

Việc ban hành chính sách hỗ trợ cũng gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”, qua đó giúp người dân từng bước hình thành thói quen sử dụng nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số an toàn, thuận tiện. Trong quá trình triển khai, hiệu quả của chính sách không chỉ được đánh giá bằng số lượng tổ được hỗ trợ mà còn ở khả năng hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục trực tuyến, tiếp cận thông tin chính thống, sử dụng dịch vụ thiết yếu và hạn chế rủi ro trên không gian mạng.

Với mạng lưới hơn 3.000 tổ đã được thiết lập, chính sách mới tạo thêm cơ sở để Phú Thọ chuyển từ mở rộng độ bao phủ lực lượng sang củng cố chất lượng hoạt động tại cơ sở. Đây cũng là cách làm thể hiện sự chủ động của địa phương trong cụ thể hóa các chủ trương về chuyển đổi số bằng cơ chế tài chính phù hợp, giúp lực lượng hỗ trợ cộng đồng có điều kiện duy trì công việc thường xuyên và đưa lợi ích của chuyển đổi số đến gần hơn với người dân.

Thái Nguyên tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Ông Bùi Văn Lương, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN

Cùng ngày, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ chín (Kỳ họp chuyên đề).

Phát biểu tại kỳ họp, ông Bùi Văn Lương, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, trong 9 tháng năm 2026, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tỉnh vẫn đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tính chung 9 tháng, GRDP tăng 11,24%, đứng thứ nhất trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc và thứ sáu cả nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 23,23%; giá trị xuất khẩu đạt trên 30,38 tỷ USD, tăng 28,2%. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 21.383 tỷ đồng, bằng 77,6% dự toán HĐND tỉnh giao. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng thêm đạt trên 8 tỷ USD. Các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển; giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội được quan tâm. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh được giữ vững...

Ông Đỗ Đức Công, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thái Nguyên xem xét, thông qua 9 tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc nhiều lĩnh vực, tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, thúc đẩy giảm nghèo bền vững, nâng cao dân trí và cải thiện đời sống người dân, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, chính sách hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ giai đoạn 2026-2030 được nhiều người quan tâm.

Theo các nghị quyết và văn bản hướng dẫn liên quan, người tham gia học xóa mù chữ được đề xuất hỗ trợ 2 triệu đồng/người cho mỗi giai đoạn của Chương trình Xóa mù chữ ban hành kèm theo Thông tư số 33/2021/TT-BGDĐT ngày 26/11/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kinh phí được chi trả sau khi người học được đánh giá hoàn thành một giai đoạn của chương trình.

Kỳ họp cũng xem xét chính sách hỗ trợ người giám định tư pháp và người giúp việc cho người giám định tư pháp hưởng lương từ ngân sách nhà nước; sửa đổi Quy chế làm việc của HĐND tỉnh khóa XV, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật và yêu cầu thực tiễn.