Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên cùng đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng chủ trì Tọa đàm.

Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên phát biểu đề dẫn tại Tọa đàm.

Phát biểu đề dẫn tại Tọa đàm, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Duy Hoàng nêu rõ tầm quan trọng của hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước.

Tại tọa đàm, 8 tham luận tập trung đánh giá thực trạng công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở Thái Nguyên. Trong đó, đáng chú ý là tham luận đánh giá việc ban hành văn bản chỉ đạo của cấp ủy đối với hoạt động này trước và sau khi sáp nhập tỉnh, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tham luận nêu rõ những kết quả nổi bật như: tổ chức 9.514 cuộc giám sát, 2.964 hội nghị phản biện xã hội, góp ý trên 9.500 dự thảo văn bản và 18.923 lượt góp ý đối với cơ quan, tổ chức.

Đại diện Ủy ban MTTQ phường Trung Thành phát biểu tham luận tại Tọa đàm.

Bên cạnh đó, tham luận cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại về sự cụ thể hóa ở cơ sở, cơ chế phối hợp và thời hạn phản hồi kiến nghị. Đồng thời, đề xuất các nhóm giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao tính thực chất trong tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả giải quyết kiến nghị, đẩy mạnh chuyển đổi số; đồng thời kiến nghị Trung ương sớm sửa đổi, tích hợp Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW phù hợp giai đoạn mới.

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận về việc xây dựng chương trình công tác phản biện ở Mặt trận cơ sở và giải pháp nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội đối với các tổ chức hội.

Phát biểu kết luận Tọa đàm, đại diện Đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được và các ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn của tỉnh Thái Nguyên.

Đoàn công tác sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các tham luận, đề xuất hoàn thiện nội dung Đề án, trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành nhằm tạo cơ chế hoạt động đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.