Từng bước xóa bỏ bù chéo, đổi mới biểu giá điện

Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, có hiệu lực từ ngày 1/6/2027. Một trong những nội dung đáng chú ý là hoàn thiện cơ chế hình thành giá điện theo nguyên tắc thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, phù hợp với cấp độ phát triển của thị trường điện cạnh tranh và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Theo quy định mới, trường hợp giá bán điện chưa được điều chỉnh kịp thời nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội, Nhà nước có cơ chế bù đắp các chi phí hợp lý. Quy định này hướng tới hài hòa hai yêu cầu: bảo đảm nguồn lực tài chính cho hoạt động điện lực, đồng thời hạn chế tác động bất lợi đến người dân và doanh nghiệp.

Trong báo cáo giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh nguyên tắc tính đúng, tính đủ, minh bạch và phân bổ công bằng chi phí theo mức độ sử dụng hệ thống điện; không tính trùng, không bù chéo hoặc chuyển chi phí bất hợp lý sang khách hàng không tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA).

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực đã hoàn thiện cơ chế hình thành giá điện theo nguyên tắc thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. (Ảnh minh họa)

Đây là nguyên tắc quan trọng trong bối cảnh thị trường điện ngày càng đa dạng về nguồn cung, hình thức giao dịch và các chủ thể tham gia. Việc xác định rõ trách nhiệm thanh toán, chi phí sử dụng lưới điện và dịch vụ hệ thống sẽ góp phần bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, tránh tình trạng một nhóm khách hàng phải gánh những khoản chi phí phát sinh từ hoạt động của nhóm khác.

Cùng với yêu cầu minh bạch chi phí, Luật Điện lực sửa đổi đặt ra định hướng cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện hợp lý, từng bước xóa bỏ bù chéo giữa các nhóm khách hàng chưa tham gia thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

Theo đó, Chính phủ sẽ quy định cơ chế tài chính phù hợp với lộ trình xóa bỏ bù chéo, trong đó ngân sách Nhà nước hoặc các nguồn tài chính, quỹ hợp pháp thực hiện hỗ trợ tiền điện cho những nhóm khách hàng theo quy định. Cách tiếp cận này hướng tới tách bạch chính sách an sinh xã hội với cơ chế hình thành giá điện, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng thay vì duy trì bù chéo trong biểu giá.

Bộ Công Thương có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ lộ trình xóa bỏ bù chéo và cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, bao gồm giá điện nhiều thành phần và giá điện theo thời gian sử dụng. Đối với khách hàng sinh hoạt, việc áp dụng biểu giá theo giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường sẽ được thực hiện khi điều kiện kỹ thuật cho phép.

Trong đó, giá điện nhiều thành phần, kết hợp giữa giá công suất và giá điện năng, được kỳ vọng phản ánh sát hơn chi phí duy trì công suất và lượng điện tiêu thụ thực tế. Cơ chế này cũng tạo động lực để khách hàng điều chỉnh nhu cầu, hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm, qua đó góp phần giảm áp lực đầu tư nguồn và lưới điện.

Tuy nhiên, quá trình đổi mới biểu giá cần có lộ trình phù hợp, đi kèm đánh giá tác động đối với từng nhóm khách hàng, nhất là hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ và các đối tượng dễ bị tổn thương.

Giá điện cần phản ánh đúng giá trị của hệ thống

Bên cạnh việc hoàn thiện cơ chế hình thành giá, yêu cầu đặt ra là phải ghi nhận đầy đủ giá trị đóng góp của từng nguồn điện và dịch vụ đối với toàn hệ thống. Trong bối cảnh tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng tăng, hệ thống điện cần thêm các nguồn linh hoạt, khả năng dự phòng và công nghệ lưu trữ để bảo đảm vận hành ổn định.

Trao đổi về vấn đề này, TS. Hoàng Tuấn Dũng, chuyên gia năng lượng, giảng viên Học viện Hàng không Việt Nam cho rằng cải cách giá điện cần được nhìn nhận là quá trình thiết kế lại các tín hiệu kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống điện, chứ không đơn thuần là điều chỉnh giá bán lẻ.

Theo chuyên gia, cơ chế giá cần bảo đảm minh bạch, có kiểm toán và thẩm định độc lập; đồng thời nghiên cứu cơ chế thanh toán phù hợp cho hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS), thủy điện tích năng, hydrogen xanh và các dịch vụ phụ trợ như điều tần, điều áp, dự phòng. Bên cạnh đó, việc áp dụng giá điện hai thành phần cần có lộ trình, ưu tiên nhóm khách hàng công nghiệp, thương mại có hệ thống đo đếm phù hợp; quá trình xóa bỏ bù chéo phải gắn với bảo đảm an sinh xã hội.

Có thể thấy, cải cách giá điện không chỉ là thay đổi phương thức tính giá mà còn là quá trình hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường điện, từ huy động nguồn lực đầu tư, phân bổ chi phí đến bảo đảm hiệu quả sử dụng năng lượng.

Luật Điện lực sửa đổi tạo nền tảng để triển khai đồng bộ các giải pháp: minh bạch hóa chi phí, từng bước xóa bỏ bù chéo, đổi mới biểu giá bán lẻ, hoàn thiện cơ chế mua bán điện trực tiếp và tạo điều kiện phát triển các nguồn điện linh hoạt, hệ thống lưu trữ.