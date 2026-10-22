Hoàn thiện cơ chế điều hành giá và phân phối xăng dầu

Thủ tướng yêu cầu giảm đầu mối kinh doanh xăng dầu. (Ảnh minh họa)

Theo văn bản số 10747/VPCP-CN ngày 21/10/2026 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Công an, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện dự thảo, bảo đảm thực hiện đầy đủ, thực chất chỉ đạo của Thủ tướng tại Thông báo số 488/TB-VPCP ngày 17/9/2026.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là tái cơ cấu, giảm số lượng thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, nâng cao năng lực tạo nguồn, dự trữ và trách nhiệm bảo đảm nguồn cung. Việc triển khai cần có lộ trình phù hợp, khả thi, không gây xáo trộn thị trường.

Thủ tướng đồng thời yêu cầu cắt giảm tối đa các khâu trung gian không cần thiết, khắc phục tình trạng mua bán xăng dầu lòng vòng, giảm chi phí lưu thông, hướng tới hệ thống phân phối tinh gọn, minh bạch và hiệu quả.

Đối với cơ chế điều hành giá, dự thảo cần bảo đảm nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Nhà nước phải kiểm soát, giám sát được các yếu tố hình thành giá và giá bán xăng dầu, có đầy đủ công cụ điều tiết, bình ổn giá, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, thao túng và tăng giá bất hợp lý.

Bộ Công Thương cũng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ rà soát, khắc phục những bất cập, sơ hở trong cơ chế, chính sách đã được chỉ ra qua thanh tra, không để lợi dụng chính sách để trục lợi, gây thất thoát, lãng phí.

Song song với việc hoàn thiện dự thảo, Bộ Công Thương phải chủ động xây dựng, triển khai các phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống, tuyệt đối không để xảy ra thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng và tiến độ hoàn thiện dự thảo nghị định.