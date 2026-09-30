Hoàn thiện cơ chế để quyền làm chủ của Nhân dân được thực hiện ngày càng đầy đủ, thực chất

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng nêu rõ: Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, Nhân dân luôn giữ vị trí trung tâm và là chủ thể của sự nghiệp cách mạng. Quan điểm dân là gốc, phát huy sức mạnh và quyền làm chủ của Nhân dân được thể hiện nhất quán trong đường lối của Đảng và ngày càng được cụ thể hóa trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị. Cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” là một trong những nội dung cơ bản trong nhận thức về tổ chức, vận hành của hệ thống chính trị ở nước ta.

Bên cạnh đó, phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” đã từng bước được thể chế hóa, cụ thể hóa trong nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và được triển khai trong thực tiễn.

Trước những yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, vấn đề phát huy quyền làm chủ của Nhân dân đang đặt ra nhiều yêu cầu cần tiếp tục nghiên cứu, cả về nhận thức lý luận, thể chế và phương thức tổ chức thực hiện.

“Đặc biệt, cần làm rõ hơn Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị với tư cách là chủ thể của quyền lực như thế nào; cơ chế nào để ý kiến, nguyện vọng, sáng kiến và sự giám sát của Nhân dân thực sự được tiếp nhận, phản hồi và chuyển hóa thành những quyết sách, giải pháp trong lãnh đạo, quản lý; làm thế nào để quyền làm chủ của Nhân dân được thực hiện thực chất, hiệu quả, đồng thời gắn với kỷ luật, kỷ cương và thượng tôn pháp luật.”- ông Trần Thắng nhấn mạnh.

Tại Hội thảo, các đại biểu thống nhất khẳng định, Nhân dân là chủ thể của quyền lực; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân là vấn đề có tính nguyên tắc trong xây dựng Đảng, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị. Quan điểm “Dân là gốc” đặt ra yêu cầu quyền làm chủ của Nhân dân phải được tôn trọng, bảo đảm, phát huy trong hoạt động của hệ thống chính trị. Thực tiễn hiện nay đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế để quyền làm chủ của Nhân dân được thực hiện đầy đủ, thực chất và hiệu quả hơn.

Cùng với đó, việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó cần xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Cấp ủy, tổ chức đảng phải dựa vào Nhân dân, lắng nghe Nhân dân, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia xây dựng Đảng.

Cơ quan nhà nước phải thể chế hóa, bảo đảm các điều kiện để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ, nâng cao tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phải phát huy vai trò nòng cốt chính trị để Nhân dân làm chủ, thực hiện tốt chức năng đại diện, giám sát, phản biện xã hội, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Quyền làm chủ của Nhân dân phải gắn với trách nhiệm tiếp nhận, xử lý, phản hồi và giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền...

Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Quang Đức phát biểu kết luận Hội thảo. Ảnh: Minh Đức

Kết luận Hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Quang Đức đề nghị cơ quan chủ trì, tổ biên tập khẩn trương tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến; tiếp tục bổ sung kết quả khảo sát, tổng kết thực tiễn để hoàn thiện Đề án bảo đảm chất lượng, tiến độ. Đề án cần xác định đúng những vấn đề cần tập trung giải quyết trên cơ sở lý luận, thực tiễn vững chắc. Trọng tâm của Đề án phải hướng vào cụ thể hóa cơ chế thực hiện quyền làm chủ của nhân dân; làm rõ cơ chế để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị thực chất, hiệu quả.

Mục tiêu cuối cùng là hoàn thiện cơ chế để quyền làm chủ của Nhân dân được thực hiện ngày càng đầy đủ, thực chất, hiệu quả; phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, qua đó tiếp tục củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh của Nhân dân trong xây dựng và phát triển đất nước./.