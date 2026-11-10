Hoàn thiện cơ chế để những giá trị văn hóa đặc sắc trở thành nguồn lực phát triển

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành phiên họp.

Phát biểu thảo luận, đại biểu Phạm Thị Thu Thủy (Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên) cơ bản tán thành với sự cần thiết ban hành Luật và các chính sách được đề xuất trong dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Đại biểu đề nghị xây dựng cơ chế để những giá trị văn hóa đặc sắc của đất nước trở thành nguồn lực phát triển kinh tế, vừa góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, vừa tạo thêm việc làm, sinh kế và thu nhập cho người dân.

Đại biểu Phạm Thị Thu Thủy đồng tình với quy định tại Điều 22, Điều 23 về các nhóm sản phẩm công nghiệp văn hóa và việc gắn các nhóm sản phẩm này với chính sách ưu đãi đầu tư tại Điều 30. Tuy nhiên, cần làm rõ tiêu chí đánh giá, công nhận từng nhóm sản phẩm; trong đó không chỉ xem xét giá trị kinh tế mà còn phải coi trọng tính sáng tạo, khả năng khai thác tài nguyên văn hóa bản địa, đóng góp vào xây dựng thương hiệu và tạo sinh kế cho cộng đồng.

Đối với sản phẩm công nghiệp văn hóa trọng điểm, đại biểu đề nghị quy định rõ điều kiện để được hưởng chính sách đặc biệt ưu đãi đầu tư sau khi được công nhận. Các tiêu chí cần cụ thể, minh bạch, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, có trọng tâm, tạo động lực cho những sản phẩm có khả năng dẫn dắt thị trường.

Đại biểu Phạm Thị Thu Thủy (Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên) góp ý vào dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Đề cập đến phát triển hạ tầng văn hóa số, đại biểu cho rằng công nghệ và hạ tầng số là điều kiện quan trọng để chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành các sản phẩm công nghiệp văn hóa có giá trị.

Theo đại biểu Phạm Thị Thu Thủy, số hóa di sản mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là dữ liệu sau số hóa có được kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả hay không; các chủ thể sáng tạo có thuận lợi trong việc tiếp cận, sử dụng dữ liệu văn hóa để phát triển sản phẩm hay không.

Đại biểu tán thành quy định tại Điều 18 về hạ tầng văn hóa số, đồng thời đề nghị trong quá trình xây dựng văn bản quy định chi tiết cần chú trọng cơ chế kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu; tạo điều kiện để các chủ thể sáng tạo tiếp cận, sử dụng dữ liệu và nền tảng số dùng chung theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, việc khai thác giá trị văn hóa trên môi trường số phải gắn liền với bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, quyền và lợi ích hợp pháp của nghệ nhân, chủ thể sáng tạo và cộng đồng đang nắm giữ di sản. Những người trực tiếp sáng tạo, gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa cần được bảo vệ quyền lợi và thụ hưởng thành quả từ hoạt động khai thác các giá trị đó.

Quang cảnh phiên họp Quốc hội sáng 10-11.

Quan tâm phát triển thị trường, mở rộng khả năng tiếp cận sản phẩm văn hóa, đại biểu Phạm Thị Thu Thủy nhấn mạnh vai trò của sức cầu và khả năng tiếp cận sản phẩm văn hóa đối với sự phát triển bền vững của công nghiệp văn hóa.

Đánh giá cao chính sách hỗ trợ phát triển thị trường, thúc đẩy tiêu dùng thông qua thẻ văn hóa quốc gia tại Điều 26 của dự thảo Luật, đại biểu cho rằng đây là chính sách thiết thực, đặc biệt đối với các địa phương miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại biểu đề nghị cơ chế thẻ văn hóa quốc gia cần được thiết kế đơn giản, thuận tiện, dễ sử dụng; tận dụng các nền tảng định danh và thanh toán điện tử hiện có, tránh phát sinh thêm thủ tục hành chính không cần thiết.

Đồng thời khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức cung cấp sản phẩm, dịch vụ văn hóa tham gia các chương trình miễn, giảm giá và ưu đãi; quan tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân sinh sống tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.