TS. Nguyễn Văn Pha, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật UBTƯ MTTQ Việt Nam và ông Vũ Quang Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh đồng chủ trì tọa đàm.

Quang cảnh tọa đàm.

Phát biểu đề dẫn, TS. Nguyễn Văn Pha, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, trong những năm qua,Đảng đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo, định hướng nhằm phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, các cơ quan Nhà nước cũng đã phối hợp với MTTQ Việt Nam, các tổ chức đoàn thể ở Trung ương từng bước hoàn thiện thể chế tạo các cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

TS. Nguyễn Văn Pha, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu đề dẫn tại tọa đàm.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai công tác này vẫn đối mặt với những bất cập và hạn chế về cơ chế, năng lực cán bộ và sự phối hợp từ cấp ủy, chính quyền một số nơi chưa thực sự chặt chẽ... Do vậy, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý, khắc phục những tồn tại khó khăn, hạn chế nêu trên, rất cần phải hoàn thiện đồng bộ cơ chế hoạt động để MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể được tham gia sâu rộng trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Việc tổ chức tọa đàm, khảo sát tại các địa phương, trong đó có Quảng Ninh góp phần bổ sung cơ sở thực tiễn phục vụ xây dựng Đề án “Hoàn thiện đồng bộ cơ chế hoạt động để MTTQ Việt Nam và các tổ chức, đoàn thể được tham gia sâu rộng trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước”.

Ông Vũ Quang Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh điều hành phiên thảo luận tại tọa đàm.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã trình bày các tham luận và tham gia đóng góp ý kiến tập trung đánh giá thực trạng triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại địa phương; làm rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trách nhiệm phối hợp của chính quyền các cấp và những điều kiện bảo đảm để MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu trình bày tham luận và tham gia đóng góp ý kiến tại tọa đàm.

Nhiều ý kiến phân tích những khó khăn, bất cập trong việc tiếp thu, phản hồi và giải quyết kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội; đồng thời đề xuất các cơ chế, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới. Trọng tâm là sửa đổi, bổ sung Luật MTTQ Việt Nam theo hướng quy định rõ trách nhiệm tiếp thu, giải trình của các cơ quan liên quan; thiết lập cơ chế theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát; xây dựng ngân hàng chuyên gia… và đổi mới phương thức giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, sát cơ sở. Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung để theo dõi đến cùng kết quả giải quyết kiến nghị.

Phát biểu kết luận, TS. Nguyễn Văn Pha, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật UBTƯ MTTQ Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu. TS. Nguyễn Văn Pha nhấn mạnh, việc hoàn thiện đồng bộ cơ chế hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật, chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức; đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Các ý kiến tại tọa đàm là cơ sở thực tiễn quan trọng để Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Đề án, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới.