Hoàn thiện cơ chế đặc thù phát triển du lịch phù hợp với Thủ đô
Ngày 7/11, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch và chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc, gồm Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (địa phận tỉnh Sơn La), Bảo Hà - Lai Châu (đoạn Bảo Hà - Tân Phong) và Quảng Ngãi - Kon Tum. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì thảo luận tại tổ đại biểu Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hoan-thien-co-che-dac-thu-phat-trien-du-lich-phu-hop-voi-thu-do-246261107182105198.htm