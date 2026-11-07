Hoàn thiện cơ chế đặc thù phát triển du lịch phù hợp với Thủ đô

Ngày 8/11, thời tiết tại cao nguyên Trung Bộ và khu vực Nam Bộ chuyển sang trạng thái tạnh ráo chủ đạo, mưa giảm chỉ còn xuất hiện cục bộ vài nơi. Ban ngày khu vực hửng nắng, nhiệt độ Nam Bộ phổ biến từ 31–34 độ C gây oi nóng vào giữa trưa; Tây Nguyên tiết trời mát mẻ 28–31 độ C, về đêm và sáng sớm nền nhiệt giảm sâu còn 19–22 độ C, vùng núi cao trời rét nhẹ.