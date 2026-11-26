Sáng 26/11/2026, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam tổ chức hội thảo “Cơ chế, chính sách về môi trường và biến đổi khí hậu, thực trạng và giải pháp”.

Quang cảnh hội thảo tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Hội thảo do GS.TS Trương Xuân Lam, Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và PGS.TS Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam chủ trì. Tham dự chương trình có các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện các tổ chức hội và những người hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, môi trường, giao thông vận tải và biến đổi khí hậu.

Phát biểu khai mạc, GS.TS Trương Xuân Lam nhấn mạnh ý nghĩa của việc trao đổi, đóng góp ý kiến từ đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đối với quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách về môi trường và biến đổi khí hậu. Đây là lĩnh vực có tính liên ngành, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý, tổ chức khoa học và cộng đồng doanh nghiệp.

GS.TS Trương Xuân Lam

Cũng tại hội thảo, PGS.TS Trương Mạnh Tiến đặt vấn đề về yêu cầu nhìn nhận thực chất hiệu quả của các chính sách môi trường, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, tạo ra nhiều thách thức đối với phát triển kinh tế - xã hội.

PGS.TS Trương Mạnh Tiến phát biểu tại hội thảo

Bệnh đó, các đại biểu tập trung trình bày nhiều tham luận với những góc tiếp cận khác nhau. Đáng chú ý, LS.TS Hà Huy Phong, Phó Viện trưởng Viện Chính sách Kinh tế Môi trường, Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, đề cập đến khung đánh giá khả năng thực thi chính sách quản lý chất thải và giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam. Đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, bởi hiệu quả của chính sách không chỉ nằm ở quy định pháp luật mà còn phụ thuộc vào khả năng tổ chức thực hiện và giám sát trên thực tế.

LS.TS Hà Huy Phong

Ở lĩnh vực giao thông vận tải, TS. Nguyễn Văn Bính, Chủ tịch Hội Kinh tế và Vận tải Đường sắt Việt Nam, đưa ra những ý kiến về cơ chế, chính sách môi trường và biến đổi khí hậu đối với ngành đường sắt.

“Thiên tai và biến đổi khí hậu đã trở thành tình trạng khẩn cấp của nhiều quốc gia trên phạm vi toàn cầu. Tại Việt Nam, vấn đề môi trường, khí hậu được đặt ở vị trí ưu tiên cao trong chương trình nghị sự, kế hoạch phát triển của đất nước, với mục tiêu bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường, Bảo vệ môi trường trong các hoạt động của GTVT đường sắt không nằm ngoài mục tiêu trên”., ông Bính nhấn mạnh.

TS. Nguyễn Văn Bính - Chủ tịch Hội Kinh tế và Vận tải Đường sắt Việt Nam

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Lam, Tổng Thư ký Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam, tập trung vào yêu cầu bảo đảm an ninh môi trường biển, phát triển nuôi biển bền vững và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Các nội dung trong bài tham luận nhấn mạnh đến nhiều vấn đề đang được quan tâm trong lĩnh vực và đề cập đến nhiều giải pháp để gắn phát triển bền vững lĩnh vực nuôi biển và bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Xuân Lam, Tổng Thư ký Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam trình bày tham luận tại hội thảo.

Một nội dung đáng chú ý khác là đề xuất cơ chế huy động đội ngũ chuyên gia đã nghỉ hưu nhưng còn năng lực và kinh nghiệm tham gia công tác bảo đảm an ninh môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu của GS.TS Hoàng Xuân Cơ, Trưởng ban Nghiên cứu khoa học, Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam.

“Hiện nay chúng ta đề cao công tác phản biên các chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước nên cơ quan có trách nhiệm như VUSTA có thể tập hợp tạo thành nhóm nghiên cứu quy tụ các chuyên gia có kiến thức, có kinh nghiệm tiến hành rà soát kỹ, đánh giá khả năng thực thi và các vấn đề, đặc biệt là các vấn đề môi trương có thể xảy ra khi đưa chúng vào thực hiện. Và, còn nhiều, nhiều nữa những công việc có thể đặt ra để thu hút các chuyên gia về hưu có thể thực hiện”, GS.TS Hoàng Xuân Cơ chia sẻ.

GS.TS Hoàng Xuân Cơ, Trưởng ban Nghiên cứu khoa học, Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam.

Cũng tham gia trao đổi về sự phối hợp đa ngành trong khối kinh tế môi trường và biến đổi khí hậu nhằm ứng phó với bối cảnh thay đổi nhanh chóng, TS. Nguyễn Duy Thái - Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam đánh giá, những sự phối hợp giữa các hội ngành có những mặt tích cực nhưng cũng có những mặt cần phải nhìn nhận đánh giá để hoạt động đi vào thực chất và hiệu quả hơn.

TS. Nguyễn Duy Thái.

Sau phần trình bày tham luận, hội thảo dành thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến. Những vấn đề được đặt ra cho thấy yêu cầu cấp thiết phải gắn hoàn thiện chính sách với nâng cao năng lực thực thi, tăng cường phối hợp liên ngành và phát huy nguồn lực tri thức xã hội.

Thông qua hội thảo, các ý kiến đóng góp của chuyên gia, nhà khoa học được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm luận cứ khoa học và thực tiễn, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường và tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại hội thảo:

Đại biểu tham gia thảo luận tại hội thảo

Đại biểu tham gia thảo luận tại hội thảo

Đại biểu tham gia thảo luận tại hội thảo

Đại biểu tham gia thảo luận tại hội thảo

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm kết thúc hội thảo