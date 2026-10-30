Hoàn thiện cơ chế cấp phép và giám sát khai thác khoáng sản

Chiều 29/10, tại Quảng Ninh, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương thành phố Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật địa chất và khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Phương, Phó Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện pháp luật về địa chất, khoáng sản nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trong thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển mới.