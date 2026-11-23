Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch tổng thể quản trị xuất siêu giai đoạn 2026 - 2030. (Ảnh minh họa)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Nghị quyết số 403/NQ-CP ngày 21/11/2026 ban hành Kế hoạch tổng thể quản trị xuất siêu và phòng tránh các rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế giai đoạn 2026 - 2030.

Kế hoạch hướng tới quản trị xuất siêu trong quan hệ song phương theo hướng chủ động, bền vững, hài hòa giữa mở rộng xuất khẩu và tăng cường năng lực nhập khẩu phục vụ sản xuất. Đồng thời, kiểm soát nguy cơ dư thừa công suất, ngăn chặn lẩn tránh và chuyển tải bất hợp pháp, gian lận xuất xứ; thực hiện hiệu quả quy định về cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Chính phủ yêu cầu tập trung triển khai 7 nhóm giải pháp chủ đạo, gồm: Hoàn thiện thể chế về quản trị xuất siêu, xuất xứ và phòng ngừa lẩn tránh thương mại; tăng cường quản trị xuất siêu dựa trên dữ liệu và quản lý rủi ro; củng cố chuỗi cung ứng, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực nhập khẩu phục vụ sản xuất.

Các nhóm giải pháp còn lại tập trung quản lý quy hoạch, đầu tư và công suất theo tín hiệu thị trường; rà soát chính sách ưu đãi, hỗ trợ và tín dụng; hoàn thiện cơ chế kiểm soát hàng hóa sử dụng lao động cưỡng bức; tăng cường phối hợp và năng lực thực thi.

Về trách nhiệm triển khai, Bộ Công Thương chủ trì theo dõi, phân tích và đánh giá định kỳ quy mô, cơ cấu, mức độ tập trung của xuất siêu theo ngành hàng, sản phẩm, thị trường và khu vực doanh nghiệp. Đồng thời, xây dựng cơ chế cảnh báo sớm đối với các nhóm hàng, thị trường và doanh nghiệp có mức độ tập trung xuất khẩu cao.

Bộ Tài chính phối hợp rà soát, phân tích số liệu xuất khẩu, nhập khẩu, hải quan và đầu tư; xác định các nhóm hàng có thặng dư thương mại lớn, doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu và đánh giá mức độ đóng góp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đáng chú ý, các địa phương có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương rà soát những dự án đã được cấp phép, đang xây dựng hoặc nằm trong quy hoạch nhưng chưa triển khai, có nguy cơ gây dư thừa công suất, bao gồm cả dự án của doanh nghiệp FDI.

Đối với vấn đề lao động cưỡng bức, Bộ Nội vụ được giao hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực thi việc cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Trong đó, nghiên cứu cơ chế xác định nhóm hàng, khu vực và nhà cung ứng có mức độ rủi ro cao, tạm dừng thông quan khi có căn cứ phù hợp; yêu cầu doanh nghiệp chứng minh nguồn nguyên liệu, nhà cung ứng và điều kiện sản xuất.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương và Bộ Ngoại giao phối hợp theo dõi, phát hiện và cảnh báo những thay đổi chính sách, nguy cơ điều tra, áp thuế và các biện pháp thương mại bất lợi đối với hàng hóa Việt Nam.