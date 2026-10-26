Hoàn thiện cơ chế bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Làm rõ nguyên tắc, tiêu chí phân loại công trình

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt đánh giá, việc nâng Pháp lệnh năm 2007 lên thành luật là cần thiết, nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

ĐBQH Nguyễn Thị Thu Nguyệt (Đắk Lắk) phát biểu. Ảnh: Quang Khánh

Theo đại biểu, nhiều công trình có quy mô lớn, trải dài qua nhiều địa phương, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cấp, ngành và cơ quan quản lý. Vì vậy, nếu không quy định rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp, công tác bảo vệ sẽ khó đạt hiệu quả như mong muốn.

Dẫn chứng hệ thống truyền tải điện 500kV quốc gia đi qua nhiều địa phương, trong đó riêng tại Đắk Lắk có tuyến đi qua 27 xã, phường với chiều dài khoảng 335,122 km, đại biểu cho rằng cần có quy định cụ thể để tăng cường phối hợp giữa các cơ quan Trung ương và địa phương. Đồng thời, cần làm rõ trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia đầu tư, quản lý và vận hành công trình.

Góp ý về nguyên tắc bảo vệ tại điểm 7 Điều 3 của dự thảo luật, đại biểu cho rằng quy định áp dụng biện pháp bảo vệ ở mức độ cao nhất trong trường hợp có các quy định khác nhau là cần thiết, nhưng còn chung chung, khó xác định thống nhất trong thực tiễn.

Đại biểu đề nghị làm rõ tiêu chí xác định mức độ bảo vệ cao nhất, bảo đảm có căn cứ cụ thể để các cơ quan áp dụng thống nhất, nhất là khi phát sinh tình huống cần xử lý.

Đối với tiêu chí xác định, phân loại công trình tại Điều 6 và Điều 7, dự thảo luật đã quy định các nhóm công trình an ninh, khu an ninh loại A, B, C và công trình khác liên quan đến an ninh loại 1, 2, 3. Tuy nhiên, theo đại biểu, cần làm rõ mối quan hệ giữa các nhóm, tránh tình trạng một công trình đồng thời đáp ứng tiêu chí của nhiều loại, dẫn đến chồng chéo trong xác định trách nhiệm bảo vệ.

Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị bổ sung tiêu chí đối với các công trình mới trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, như hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, hệ thống điều khiển tự động hóa và hệ thống thanh toán điện tử. Đây là những hạ tầng có ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia, cần được xem xét đầy đủ trong quy định của luật.

Bổ sung cơ chế rà soát định kỳ, làm rõ hoạt động trong hành lang bảo vệ

Về trình tự, thủ tục xác định danh mục công trình, đại biểu cơ bản thống nhất với các quy định tại Điều 22 về đưa công trình vào danh mục và Điều 25 về đưa công trình ra khỏi danh mục. Tuy nhiên, dự thảo luật chưa quy định cụ thể cơ chế rà soát, cập nhật danh mục theo định kỳ.

Các đại biểu tham gia phiên thảo luận ở Tổ 14 sáng 26/10. Ảnh: Quang Khánh

Để bảo đảm danh mục công trình luôn phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đại biểu đề nghị bổ sung quy định rà soát định kỳ 5 năm một lần, xác định đây là trách nhiệm bắt buộc của các cơ quan có liên quan, thay vì chỉ thực hiện khi có nhu cầu hoặc phát sinh vấn đề. Qua đó, kịp thời xác định những công trình cần bổ sung hoặc đưa ra khỏi danh mục, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Đối với chế độ bảo vệ khu vực bảo vệ, hành lang bảo vệ công trình quy định tại Điều 20, đại biểu đề nghị làm rõ các hoạt động được phép và không được phép thực hiện trong khu vực này; đồng thời xác định cụ thể thẩm quyền cấp phép, cơ chế kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ bảo vệ.

Theo đại biểu, dù dự thảo luật có quy định giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết, nhưng cần xác định rõ những nội dung cốt lõi ngay trong luật, tránh bỏ sót các vấn đề quan trọng khi tổ chức thực hiện.

Đại biểu nhấn mạnh, việc hoàn thiện các quy định nêu trên sẽ góp phần nâng cao tính đồng bộ, khả thi của dự thảo luật, tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương, qua đó bảo đảm công tác bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả.