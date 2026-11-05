Hoàn thiện chính sách từ thực tiễn, bảo đảm quyền lợi người dân và hiệu quả đầu tư

Bảo vệ công trình quan trọng gắn với quyền lợi hợp pháp của người dân

Tại phiên thảo luận hội trường buổi sáng, đại biểu Vũ Minh Đạo tán thành việc ban hành Luật thay thế Pháp lệnh năm 2007, đồng thời đề nghị hoàn thiện các quy định về thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ, tiêu chí phân loại công trình và quyền lợi của người dân trong hành lang bảo vệ.

Đại biểu đề nghị quy định rõ điều kiện, phạm vi, thời hạn và thẩm quyền áp dụng những biện pháp có thể hạn chế quyền con người, quyền công dân. Đối với trường hợp đặc biệt cấp thiết, quyết định áp dụng phải nêu rõ lý do, có thời hạn báo cáo cụ thể và chấm dứt ngay khi không còn căn cứ.

Cùng quan tâm đến nội dung này, đại biểu Hoàng Quốc Khánh, Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu, đề nghị làm rõ cơ chế giám sát thẩm quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng.

Về phân loại công trình, đại biểu Vũ Minh Đạo kiến nghị đánh giá mức độ quan trọng dựa trên chức năng thiết yếu, khả năng dự phòng và hậu quả có thể xảy ra khi công trình bị gián đoạn, thay vì chỉ căn cứ vào quy mô xây dựng hoặc phạm vi quản lý.

Đặc biệt, từ thực tiễn tỉnh Lai Châu, đại biểu đề nghị quan tâm đến các hộ dân có đất canh tác gần hồ chứa, tuyến truyền tải điện. Việc xác lập hành lang bảo vệ cần xem xét quyền tiếp tục canh tác hợp pháp trên cơ sở điều kiện an toàn; đồng thời làm rõ trách nhiệm thông báo ranh giới, giải quyết kiến nghị, bồi thường và hỗ trợ, kể cả trường hợp quyền sử dụng đất bị hạn chế nhưng Nhà nước không thu hồi đất.

Đại biểu Vũ Minh Đạo phát biểu tại phiên họp.

Phân bổ nguồn lực phòng, chống ma túy phù hợp với đặc thù miền núi, biên giới

Tại phiên thảo luận tổ buổi chiều, đại biểu Vũ Minh Đạo cơ bản tán thành chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026–2035, đồng thời đề nghị làm rõ khả năng thực hiện và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Dẫn số liệu từ Báo cáo thẩm tra, đại biểu cho biết sau hai năm thực hiện Nghị quyết số 163/2024/QH15, vốn đầu tư phát triển chưa giải ngân, vốn sự nghiệp ngân sách trung ương mới giải ngân 1,79%; có 5/9 nhóm chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt yêu cầu. Trong khi đó, tổng nguồn lực dự kiến giai đoạn 2026–2030 hơn 45.301 tỷ đồng, trong đó hơn 22.851 tỷ đồng là vốn đề nghị bổ sung.

Theo đại biểu vấn đề quan trọng không chỉ là bổ sung vốn mà phải làm rõ nguyên nhân chậm triển khai, tháo gỡ những điểm nghẽn và gắn phân bổ nguồn lực với khả năng giải ngân, kết quả thực hiện.

Đối với mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 50% địa bàn cấp xã không có ma túy, đại biểu đề nghị chú trọng tính bền vững, bổ sung các tiêu chí đánh giá khả năng duy trì địa bàn an toàn, tỷ lệ tái nghiện và khả năng tiếp cận dịch vụ cai nghiện của người dân. Đặc biệt, từ thực tiễn Lai Châu, đại biểu nhấn mạnh cần chuyển nguyên tắc ưu tiên đầu tư cho vùng miền núi, biên giới thành những tiêu chí phân bổ nguồn lực cụ thể. Theo đó, cần tính đến chiều dài tuyến biên giới, mức độ phức tạp của tình hình ma túy, địa hình, khoảng cách địa lý, điều kiện giao thông và khả năng cân đối ngân sách của địa phương.

Đại biểu cũng đề nghị ưu tiên nguồn lực cho cấp xã, nơi trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ phòng ngừa, quản lý người nghiện, hỗ trợ sau cai và xây dựng địa bàn an toàn.

Chú trọng hiệu quả phòng ngừa tội phạm trong thanh thiếu niên

Quan tâm đến công tác phòng ngừa tội phạm trong học sinh, sinh viên, đại biểu Vũ Minh Đạo đề nghị các hoạt động truyền thông, giáo dục không chỉ dừng ở tuyên truyền, hội thi hay xây dựng mô hình mà phải hướng đến thay đổi nhận thức và hành vi.

Theo đó, Chương trình cần ưu tiên giáo dục kỹ năng nhận diện nguy cơ, phòng tránh ma túy, bạo lực học đường, lừa đảo trực tuyến; tăng cường tư vấn tâm lý và hỗ trợ học sinh có nguy cơ cao. Đồng thời, cần xác định tiêu chí đánh giá dựa trên mức độ an toàn thực tế của môi trường giáo dục, tránh trùng lặp với các nhiệm vụ chi thường xuyên.

Đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo hướng tháo gỡ những điểm nghẽn đã được nhận diện, phân bổ nguồn lực phù hợp với đặc thù địa bàn, nâng cao hiệu quả phòng ngừa và lấy kết quả bền vững làm thước đo, góp phần bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của Chương trình khi triển khai thực hiện.