Sáng 18/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự, tiếp thu, giải trình các ý kiến về dự án luật. Dự phiên họp có đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban Cơ yếu Chính phủ, đại diện các Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường...

Hoàn thiện quy định về quyền của tổ chức, cá nhân trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết, cơ quan soạn thảo đã chỉ đạo rà soát dự thảo luật để đảm bảo tính hợp hiến, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, đảm bảo không chồng chéo về đối tượng, về thẩm quyền, biện pháp bảo vệ với quy định của các luật chuyên ngành có liên quan.

Cơ quan soạn thảo đã chỉnh lý hoàn thiện các quy định về nguyên tắc, chính sách của Nhà nước và các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia đảm bảo đầy đủ và toàn diện. Trong đó đã bổ sung nguyên tắc ưu tiên nguồn lực trong bảo vệ công trình cho các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số” - Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nêu rõ.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng nhấn mạnh, Bộ Công an đã chỉnh lý hoàn thiện khái niệm và tiêu chí xác định phân loại công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia đảm bảo bao quát đầy đủ các loại công trình.

Ngoài ra, cơ quan chủ trì soạn thảo đã chỉnh lý hoàn thiện quy định về các biện pháp bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, nhất là các quy định về thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ mà pháp luật chưa quy định trong trường hợp đặc biệt cấp thiết đảm bảo thống nhất với Luật Tổ chức Chính phủ.

Bộ Công an cũng đã chỉnh lý hoàn thiện quy định về quyền của tổ chức, cá nhân trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, đặc biệt là quyền được bồi thường, hỗ trợ khi bị thiệt hại, quyền khiếu nại, tố cáo, quyền được cung cấp thông tin về phạm vi bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Dự án luật đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, thông qua

Trình bày báo cáo thẩm tra, Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khẳng định, cơ quan thẩm tra tán thành các nội dung Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dự thảo luật cơ bản đảm bảo chất lượng, đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Về giới hạn phạm vi bảo vệ, khu vực bảo vệ, hành lang bảo vệ, Chính phủ cơ bản giữ nguyên nội dung này và bổ sung nội dung giao cho Chính phủ quy định chi tiết, Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị quy định nguyên tắc và giới hạn tối đa, nguyên tắc về dữ liệu giám sát một đầu mối cấp phép phương tiện không người lái theo pháp luật về phòng không nhân dân.

Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

Về ranh giới công trình quốc phòng, công trình lưỡng dụng, đề nghị bổ sung nguyên tắc xác định chế độ pháp lý, cơ quan chủ trì, cơ chế phối hợp áp dụng pháp luật chuyên ngành.

Về cơ chế áp dụng biện pháp mà pháp luật chưa quy định, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới đề nghị quy định ngay trong luật tiêu chí trường hợp đặc biệt cấp thiết, loại biện pháp, phạm vi, thời hạn báo cáo cụ thể.

Về phối hợp chỉ huy giữa các cơ quan Công an với Quân đội, có ý kiến đề nghị bổ sung tại Điều 36 nguyên tắc phối hợp với Quân đội, Biên phòng, Cảnh sát biển, trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong kiểm soát không phận, chế áp phương tiện không người lái, cơ chế chỉ huy khi chuyển sang tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Bên cạnh đó, về quyền lợi và chuyển tiếp, có ý kiến cho rằng Điều 37 chưa xác định trách nhiệm chi trả, cơ quan giải quyết và đề nghị bổ sung nguyên tắc bồi thường hỗ trợ, thời hạn ban hành quyết định mới đối với công trình loại 2, loại 3, hiệu lực của mốc giới cũ.

Quy định rõ cơ chế phối hợp giữa lực lượng Công an với các lực lượng liên quan

Tại phiên họp, các đại biểu nhất trí với cơ quan soạn thảo và thẩm tra, tán thành các nội dung Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, khẳng định dự thảo luật đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu phát biểu tại phiên họp.

Quan tâm đến tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu chỉ rõ, tại điểm c khoản 2 Điều 15 quy định: Công trình an ninh, khu an ninh được chuyển mục đích sử dụng trong trường hợp còn nhu cầu sử dụng cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội…, được Bộ Công an thống nhất bằng văn bản về chuyển mục đích sử dụng công trình an ninh, khu an ninh trong quá trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

“Trong khi đó, tại khoản 2 Điều 83 của dự thảo Luật Đất đai cũng đang trình Quốc hội xem xét thông qua quy định: việc chuyển đất quốc phòng an ninh để thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng được thực hiện sau khi có sự thống nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với đất quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an đối với đất an ninh và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất. Trường hợp không thống nhất thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định”, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu phân tích.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp chỉ ra điểm khác nhau giữa hai dự án luật về thời điểm lấy ý kiến thống nhất. Bên cạnh đó, Luật Đất đai có cơ chế báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định trong trường hợp các bộ không thống nhất, nhưng dự thảo Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia lại chưa có cơ chế này và đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu kỹ lưỡng, cân nhắc bổ sung cơ chế xử lý hoặc dẫn chiếu trực tiếp sang Luật Đất đai để vừa giảm bớt việc quy định trùng lặp, vừa đảm bảo tính thống nhất đồng bộ cả trong quy định của luật lẫn thực tiễn thi hành.

Tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng bày tỏ thống nhất đối với ý kiến của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu về thời điểm lấy ý kiến của Bộ Công an khi chuyển mục đích sử dụng công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, cũng cơ bản nhất trí theo quy định của Luật Đất đai để bảo đảm tính thống nhất.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Công an và Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cùng với các cơ quan liên quan trong việc nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý các ý kiến đại biểu Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo quy định rõ trong luật tiêu chí trường hợp đặc biệt cấp thiết, loại biện pháp, căn cứ phạm vi thời gian thẩm quyền và trách nhiệm báo cáo khi áp dụng biện pháp bảo vệ mà pháp luật chưa quy định, đảm bảo phù hợp với khoản 2 Điều 14 Hiến pháp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến kết luận nội dung họp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nêu rõ, cơ quan soạn thảo cần quy định rõ trong luật giới hạn bảo vệ phạm vi chế độ đối với khu vực bảo vệ hành lang và bảo vệ tiêu chí khung về phân loại công trình.

Bên cạnh đó, cần quy định rõ cơ chế phối hợp giữa lực lượng Công an với các lực lượng Quân đội, Biên phòng, Cảnh sát biển và chế độ pháp lý đối với công trình lưỡng dụng. Ngoài ra, rà soát quy trình đưa công trình vào hoặc đưa ra khỏi danh mục quyền hạn của lực lượng bảo vệ, bồi thường hỗ trợ chuyển tiếp và các nguồn lực đảm bảo thi hành.

Về ý kiến của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, giữa khoản 2 Điều 15 dự thảo luật này và Điều 83 của Luật Đất đai, quy định theo Luật Đất đai là đúng vì phải điều chỉnh ngay từ lúc quy hoạch. “Trong trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Công an không thỏa thuận được, không thống nhất được thì phải có cơ chế để Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết”.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật. Theo đó, giữa cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra đã cơ bản thống nhất về các nội dung của dự thảo luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI.