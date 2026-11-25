Quang cảnh Hội thảo.

Sau hợp nhất tỉnh (1/7/2025), không gian phát triển của Thái Nguyên được mở rộng, đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là tại khu vực miền núi, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Tại Hội thảo, 7 tham luận tập trung làm rõ các vấn đề về cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thu hút, trọng dụng nhân tài; phát triển nhân lực trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế và đào tạo đại học.

Đại biểu dự Hội thảo.

Các ý kiến đã bổ sung luận cứ khoa học và thực tiễn, phục vụ công tác tư vấn, phản biện xã hội và nghiên cứu hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ nhân tài của tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Hội thảo cũng tập trung đánh giá kết quả thực hiện các chính sách hiện hành, nhận diện khó khăn, hạn chế; đồng thời đề xuất giải pháp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, thu hút và sử dụng hiệu quả người có tài năng. Qua đó, tạo môi trường thuận lợi để nguồn nhân lực chất lượng cao phát huy năng lực, gắn bó lâu dài và đóng góp cho sự phát triển của địa phương.