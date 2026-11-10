Hoàn thiện chính sách, tạo động lực phát triển các lĩnh vực văn hóa

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Sáng 10/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Du lịch; Luật Thư viện; Luật Điện ảnh; Luật Di sản văn hóa; Luật Quảng cáo; Luật Báo chí.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành nội dung phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Làm rõ cơ chế hỗ trợ sản xuất phim

Góp ý về chính sách đầu tư, hỗ trợ sản xuất phim, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thoa (Vĩnh Long) tán thành bổ sung cơ chế Nhà nước hỗ trợ sản xuất phim phục vụ nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, đề nghị xác định rõ các nội dung ưu tiên như xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ trẻ em, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Đây sẽ là căn cứ quan trọng trong lựa chọn, đặt hàng và phân bổ nguồn lực hỗ trợ sản xuất phim.

ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thoa (Vĩnh Long) phát biểu. Ảnh: Quang Khánh

Quan tâm đến bảo vệ trẻ em khi xem phim trên không gian mạng, đại biểu cho rằng các biện pháp kiểm soát độ tuổi hiện hành chưa thực sự hiệu quả. Dù cha mẹ thiết lập tài khoản riêng hoặc giới hạn độ tuổi, trẻ vẫn có thể tiếp cận nội dung không phù hợp thông qua việc khai báo sai độ tuổi hoặc tính năng đề xuất, tự động phát của các nền tảng.

Vì vậy, đại biểu đề nghị Chính phủ rà soát, cụ thể hóa quy định hướng dẫn thi hành, bảo đảm giới hạn độ tuổi được áp dụng thống nhất, kể cả với phim do nền tảng đề xuất hoặc tự động phát; đồng thời làm rõ cơ chế kiểm tra, giám sát và trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Cùng quan tâm đến chính sách điện ảnh, ĐBQH Lý Thị Lan (Tuyên Quang) đề nghị phân định rõ cơ chế ngân sách nhà nước bảo đảm chi cho phim phục vụ nhiệm vụ chính trị với cơ chế hỗ trợ các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật có giá trị cao, bảo đảm thống nhất với Nghị quyết số 28 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam.

ĐBQH Lý Thị Lan (Tuyên Quang) phát biểu. Ảnh: Khánh Duy

Theo đại biểu, việc sử dụng đồng thời cụm từ “bảo đảm hoặc hỗ trợ” có thể dẫn đến cách hiểu và áp dụng không thống nhất. Đặc biệt, tại các địa phương miền núi, việc sản xuất phim về lịch sử cách mạng, truyền thống văn hóa các dân tộc có ý nghĩa quan trọng, trong khi khả năng huy động nguồn lực xã hội còn hạn chế. Do đó, cần quy định rõ trách nhiệm bảo đảm ngân sách đối với phim phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Đối với lĩnh vực du lịch, đại biểu đề nghị phân biệt trường hợp thu hồi thẻ hướng dẫn viên do không còn đáp ứng điều kiện hành nghề với các hành vi vi phạm. Những trường hợp đã khắc phục đầy đủ điều kiện cần được xem xét cấp lại thẻ, tránh tạo rào cản không cần thiết đối với người hành nghề hợp pháp.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Về tổ chức không gian đọc tại cơ sở, đại biểu đề nghị giao UBND cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, duy trì hoạt động; thư viện cấp tỉnh hướng dẫn chuyên môn, hỗ trợ nghiệp vụ. Việc phân định rõ trách nhiệm sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phân cấp rõ trách nhiệm, giảm thủ tục không cần thiết

Góp ý về công nhận khu du lịch cấp tỉnh, ĐBQH Nguyễn Đặng Ân (Lạng Sơn) đề nghị không lấy số lượng đơn vị hành chính cấp xã làm tiêu chí duy nhất để xác định hình thức thẩm định. Bởi một khu du lịch nằm trong một xã vẫn có thể có quy mô lớn, liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý, trong khi khu du lịch trải trên hai xã chưa chắc phức tạp hơn.

ĐBQH Nguyễn Đặng Ân (Lạng Sơn) phát biểu. Ảnh: Khánh Duy

Đại biểu đề nghị cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh là đầu mối thẩm định; việc thành lập hội đồng liên ngành căn cứ vào tính chất, quy mô và yêu cầu phối hợp chuyên ngành của khu du lịch do UBND cấp tỉnh quyết định. Cách tiếp cận này vừa bảo đảm chất lượng thẩm định, vừa tránh phát sinh thủ tục không cần thiết.

Đối với Luật Quảng cáo, ĐBQH Nguyễn Vũ Trung (TP. Hồ Chí Minh) đề nghị tiếp tục đơn giản hóa thủ tục cấp phép xây dựng công trình quảng cáo theo hướng tiếp nhận hồ sơ điện tử tại một đầu mối, tăng cường khai thác dữ liệu nhà nước đã có, tránh yêu cầu doanh nghiệp nộp lại giấy tờ không cần thiết.

ĐBQH Nguyễn Vũ Trung (TP. Hồ Chí Minh) phát biểu. Ảnh Hồ Long

Đồng thời, cần quy định chặt chẽ việc bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu công trình và người dân chịu tác động từ hoạt động quảng cáo. Đối với các công trình quảng cáo lớn, nhất là gần trường học, bệnh viện, di tích và khu dân cư, cần có cơ chế tiếp nhận, phản hồi ý kiến của người dân.

Đại biểu nhấn mạnh, việc bỏ quy hoạch quảng cáo ngoài trời không đồng nghĩa với giảm yêu cầu về an toàn kỹ thuật và mỹ quan. Dự thảo cần làm rõ trách nhiệm kiểm tra, bảo trì, tháo dỡ công trình quảng cáo; đồng thời kiểm soát độ sáng, hiệu ứng nhấp nháy và thời gian hoạt động của màn hình quảng cáo điện tử, tránh ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu nêu. Ảnh: Quang Khánh

Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, mục tiêu trọng tâm của dự án Luật là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, địa phương; đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh và tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu. Ảnh: Quang Khánh

Theo Bộ trưởng, các phương án phân cấp cơ bản phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và năng lực thực hiện của địa phương. Đối với những nhiệm vụ liên ngành, liên vùng hoặc đòi hỏi chuyên môn sâu, dự thảo tiếp tục xác định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương, đồng thời phát huy vai trò chủ động của địa phương.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu. Ảnh: Quang Khánh

Bộ trưởng khẳng định, cơ quan soạn thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu ý các kiến, tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo và các văn bản hướng dẫn thi hành theo hướng đồng bộ, minh bạch, khả thi; không đặt thêm điều kiện, thủ tục hành chính và không làm phát sinh chi phí không cần thiết cho người dân, doanh nghiệp.