Hoàn thiện chính sách: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ngành Công Thương

Tiếp tục hoàn thiện chính sách trong bảo vệ môi trường ngành Công Thương

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 11 năm 2026, Thông tư số 49/2026/TT-BCT được ban hành sẽ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư: Số 24/2023/TTBCT ngày 16/11/2023 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, thực hiện các nhiệm vụ sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của bộ công; Số 42/2020/TT- BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương quy định việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương. Chi tiết thông tư 49/2026/TT-BCT xem tại đây: /tcct-media/26/9/18/tt49_2026_suadoittmoitruongcongthuong_6aacddc5d680a.pdf

Đồng thời với việc Ban hành Thông tư 49 Bộ Công Thương cũng phát hành 2 văn bản hợp nhất là Thông tư số 78/2026/VBHN-TT-BCT và Thông tư số:79/2026/VBHN-TT-BCT theo đó quy định cụ thể về quản lý, thực hiện các nhiệm vụ sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của Bộ Công Thương và việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương.

Thông tư số 49/2026/TT-BCT được ban hành nhằm giải quyết một số khó khăn phát sinh trong thực tiễn, nhằm tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực thi của chính sách pháp luật trong bảo vệ môi trường ngành Công Thương.

Trước đó, thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2026 của Bộ Công Thương, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ngành Công Thương. Cục ATMT đã gửi văn bản lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư, xây dựng bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định. Đồng thời thực hiện gửi bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu giải trình, kèm dự thảo Thông tư đã hoàn thiện đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương.

Chi tiết văn bản hợp nhất Thông tư số 78/2026/VBHN-TT-BCT /tcct-media/26/9/18/1_vbhn-bct_2026_78_6aacddd7efab9.pdf và Thông tư số:79/2026/VBHN-TT-BCT /tcct-media/26/9/18/1_vbhn-bct_2026_79_6aacddcfbea3e.pdf

Các cơ sở pháp luật ban hành Thông tư 49: Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 11/2022/QH15, Luật số 16/2023/QH15, Luật số 18/2023/QH15, Luật số 47/2024/QH15, Luật số 54/2024/QH15 và Luật số 146/2025/QH15; Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 87/2025/QH15; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026; Căn cứ Nghị định số 83/2026/NĐ-CP ngày 23/3/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ, quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 119/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025;Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương do Chính phủ quy định.

Thông tư 49 giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn nâng cao hiệu quả thực thi

Thực tế Thông tư 49 ra đời nhằm mục tiêu quy định cụ thể việc thực hiện các thủ tục hành chính nội bộ (về cấp/chấm dứt tài khoản, phân quyền sử dụng tài khoản cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương) và công tác quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của Bộ Công Thương phù hợp với thực tiễn. Đồng thời tăng cường phân quyền cho các cơ quan quản lý nhiệm vụ, góp phần đơn giản hóa quy trình, thủ tục, rút ngắn thời gian thực hiện các nhiệm vụ.

Ban hành Thông tư 49 còn nhằm đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với các văn bản quy định pháp luật khác như: Nghị định số 40/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Thông tư số 13/2026/TT-BCT ngày 20/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý ngân sách, tài sản công, đầu tư công và đầu tư xây dựng; Đồng thời kế thừa, bổ sung, cập nhật các quy định pháp luật có liên quan.

Thông tư sẽ là căn cứ pháp lý cần thiết tạo sự minh bạch, thuận lợi qua đó kịp thời hướng dẫn cho các đơn vị có liên quan trong quá trình thực thi các Thông tư trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ngành Công Thương.

Việc Ban hành Thông tư 49 còn nhằm giải quyết một số khó khăn, hạn chế phát sinh trong thực tiễn của quá trình thực thi các Thông tư số 24/2023/TT-BCT và Thông tư số 42/2020/TT-BCT như: chưa quy định thời hạn giải quyết các việc Đăng ký và tổng hợp kế hoạch bảo vệ môi trường, kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu,Nghiệm thu nhiệm vụ cấp Bộ đối với các nhiệm vụ bảo vệ môi trường, nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường do Bộ Công Thương quản lý; Chưa quy định Thời hạn giải quyết về cấp tài khoản, phân quyền tài khoản sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương và việc chấm dứt tài khoản truy cập đối với các đối tượng không còn thuộc phạm vi điều chỉnh…Đồng thời để đảm bảo thống nhất, phù hợp với những thay đổi về chức năng, nhiệm vụ và tên gọi của nhiều đơn vị quy định tại Thông tư…Đây sẽ là căn cứ pháp lý cần thiết tạo sự minh bạch, thuận lợi qua đó kịp thời hướng dẫn cho các đơn vị có liên quan trong quá trình thực thi các Thông tư trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ngành Công Thương.