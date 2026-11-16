Hoàn thiện chính sách phát triển nhà ở, kinh doanh bất động sản

Nhu cầu nhà ở vừa túi tiền tại Hà Nội ngày càng lớn, trong khi khả năng tiếp cận nhà ở của người thu nhập thấp vẫn còn nhiều hạn chế, do đó phát triển nhà ở xã hội là bước đi cần thiết. Từ những dự án vừa khởi công đến các công trình đang hoàn thiện, Hà Nội đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu đưa giấc mơ an cư đến gần hơn với người dân.