Hoàn thiện chính sách phát triển nhà ở, kinh doanh bất động sản
Hoàn thiện các quy định về kinh doanh bất động sản và nhà ở theo hướng đồng bộ, thống nhất với pháp luật về đất đai, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp là yêu cầu được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, tại cuộc họp chiều 15/11 về tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở sửa đổi.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hoan-thien-chinh-sach-phat-trien-nha-o-kinh-doanh-bat-dong-san-24626111616090387.htm