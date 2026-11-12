Hoàn thiện chính sách phát triển ngành công nghiệp khai khoáng

Sáng 12/11, tại Phú Thọ, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật địa chất và khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Phương, Phó Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam nhấn mạnh, việc hoàn thiện chính sách pháp luật về địa chất, khoáng sản cần hướng tới đổi mới toàn diện phương thức quản lý, từ điều tra, thăm dò, khai thác đến chế biến và sử dụng tài nguyên. Trọng tâm là tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm của địa phương; đồng thời bảo đảm quản lý chặt chẽ tài nguyên, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng khoáng sản.