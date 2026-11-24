“Phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc cần được nhìn nhận như một nội dung của đổi mới tư duy phát triển trong điều kiện già hóa dân số, với cách tiếp cận qua ba tầng chính sách.

Thứ nhất, tầng an sinh, nhằm bảo đảm thu nhập, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc dài hạn, điều kiện sống và phẩm giá của người cao tuổi.

Thứ hai, tầng phát triển thị trường, hướng tới hình thành các ngành công nghiệp, dịch vụ, sản phẩm và hệ sinh thái kinh doanh đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi, đồng thời mở rộng cơ hội lao động, việc làm cho nhóm dân số này.

Thứ ba, tầng kiến tạo nguồn lực, thông qua thiết kế thể chế để người cao tuổi tiếp tục đóng góp tri thức, kỹ năng, vốn, kinh nghiệm và năng lực xã hội vào quá trình phát triển đất nước.

Theo đó, cần tập trung vào 7 vấn đề trọng tâm.

Thứ nhất, phân định rõ hai vai trò của người cao tuổi trong hệ sinh thái kinh tế bạc.

Người cao tuổi vừa là nhóm khách hàng, người tiêu dùng, tạo ra thị trường mới về chăm sóc sức khỏe, nhà ở, du lịch, tài chính, bảo hiểm, giáo dục, công nghệ, giải trí và các dịch vụ phù hợp với nhu cầu tuổi già; vừa là chủ thể sản xuất và kiến tạo giá trị mới thông qua việc tiếp tục tham gia lao động, khởi nghiệp, tư vấn, nghiên cứu, truyền nghề, chuyển giao tri thức, đầu tư và đóng góp cho cộng đồng.

Thứ hai, định vị kinh tế bạc và thiết lập cơ chế điều phối phát triển.

Cần thống nhất phạm vi, mục tiêu và phương thức đo lường kinh tế bạc; xác định các lĩnh vực ưu tiên, gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và chiến lược quốc gia về người cao tuổi.

Thứ ba, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, bảo đảm các dịch vụ thiết yếu và bảo vệ quyền lợi người dân. Doanh nghiệp đầu tư, đổi mới và cung ứng dịch vụ thuộc các phân khúc vận hành theo nguyên tắc thị trường. Gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm sóc người cao tuổi.

Chính sách cần khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức xã hội tham gia phát triển kinh tế bạc, gắn với các tiêu chuẩn chất lượng, minh bạch chi phí và bảo vệ quyền lợi người sử dụng dịch vụ. Ngân sách nhà nước cần ưu tiên các dịch vụ thiết yếu dành cho người có hoàn cảnh khó khăn, nhóm yếu thế ở khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Thứ tư, xây dựng hệ thống chăm sóc liên tục và phát triển nhân lực chuyên nghiệp.

Chăm sóc dài hạn cần được nhìn nhận đầy đủ, bao gồm cả hỗ trợ y tế và hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày đối với người suy giảm khả năng tự chăm sóc. Các dịch vụ cần được kết nối liên tục, từ dự phòng, quản lý bệnh mạn tính, điều trị, phục hồi chức năng đến chăm sóc tại nhà, tại cộng đồng và tại các cơ sở chuyên biệt, phù hợp với từng mức độ nhu cầu.

Thứ năm, mở rộng cơ hội để người cao tuổi tiếp tục phát huy giá trị.

Cần tạo điều kiện để người cao tuổi có nhu cầu và đủ năng lực, sức khỏe được học tập, làm việc, sinh hoạt, tư vấn, cố vấn, truyền nghề, khởi nghiệp và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Đồng thời, cần bảo đảm quyền lựa chọn công việc phù hợp với tình trạng sức khỏe, giúp người cao tuổi vừa tiếp tục lao động, vừa duy trì hoạt động thể chất và tinh thần, góp phần làm chậm quá trình lão hóa trên cơ sở tư vấn của y học lão khoa.

Thứ sáu, hội nhập quốc tế, phát triển dữ liệu, công nghệ và môi trường sống thích ứng với già hóa dân số.

Hội nhập quốc tế trong phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc cần bao gồm cả việc phát triển thị trường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong nước và kết nối với thị trường toàn cầu. Qua đó, mở rộng cơ hội việc làm cho lực lượng cung ứng dịch vụ, phát triển các sản phẩm và dịch vụ dành cho người cao tuổi, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm với những quốc gia đã bước vào giai đoạn già hóa dân số trước Việt Nam.

Cần tăng cường kết nối thị trường, công nghệ và các phương thức chăm sóc người cao tuổi; đồng thời, duy trì hình thức hỗ trợ trực tiếp đối với những người gặp khó khăn khi sử dụng các ứng dụng công nghệ. Quy hoạch nhà ở, giao thông và không gian công cộng phải tính đến khả năng tiếp cận của người cao tuổi. Mỗi địa phương cần lựa chọn mô hình phát triển phù hợp với cơ cấu dân số, điều kiện kinh tế và năng lực cung ứng dịch vụ.

Thứ bảy, đổi mới tư duy và nhận thức xã hội về kinh tế bạc.

Phát triển kinh tế bạc là vấn đề mới, càng đặt ra yêu cầu đổi mới khi tiếp cận theo tư duy hệ sinh thái. Vì vậy, cần giải phóng tư duy, nhận thức khỏi những nếp nghĩ, nếp cảm cũ kỹ, không còn phù hợp trong gia đình, xã hội và ngay cả trong chính người cao tuổi, thông qua công tác tuyên truyền, vận động và truyền thông chính sách.

Một trong những nội dung cần quan tâm là giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát huy truyền thống an sinh gia đình với thúc đẩy phát triển thị trường dịch vụ dưỡng lão vận hành theo nguyên tắc thị trường. Trong đó, cần phân định rõ các loại hình dịch vụ cá nhân, dịch vụ gia đình, dịch vụ cộng đồng và dịch vụ xã hội.

Phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc vừa là trách nhiệm đối với các thế hệ, vừa là sự cống hiến và chuẩn bị cho tương lai của mỗi người dân. Khi người cao tuổi được chăm sóc xứng đáng, được tôn trọng và có điều kiện phát huy giá trị, gia đình sẽ thêm vững chắc, xã hội thêm gắn kết và đất nước có thêm nguồn lực cho phát triển.

“Kinh tế bạc không thể phát triển chỉ bằng một vài cơ sở chăm sóc riêng lẻ, mà cần hình thành đồng bộ các hệ sinh thái có khả năng liên kết với nhau, bao gồm: sức khỏe và chăm sóc dài hạn; công nghệ hỗ trợ; tài chính và bảo hiểm; nhà ở và đô thị thân thiện; du lịch, văn hóa và giáo dục; việc làm và khởi nghiệp.

Mỗi hệ sinh thái cần xác định rõ cơ quan quản lý, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế tài chính, mô hình đối tác và lộ trình phát triển. Chẳng hạn, hệ sinh thái chăm sóc phải hình thành được chuỗi dịch vụ liên tục, từ phòng bệnh, quản lý bệnh mạn tính, chăm sóc tại nhà, phục hồi chức năng, chăm sóc ban ngày đến chăm sóc tập trung và chăm sóc giảm nhẹ. Hệ sinh thái nhà ở và đô thị cần áp dụng thiết kế phổ quát, cải tạo nhà ở, phát triển giao thông công cộng dễ tiếp cận và không gian công cộng an toàn. Trong khi đó, hệ sinh thái tài chính phải giúp người dân tích lũy cho tuổi già, quản trị rủi ro và tránh các sản phẩm thiếu minh bạch. Sự liên kết giữa các hệ sinh thái sẽ tạo ra giá trị lớn hơn nhiều so với những chương trình đơn lẻ.

Địa phương là nơi nhu cầu của người dân được kết nối trực tiếp với dịch vụ, đồng thời là nơi kiểm chứng chất lượng chính sách. Vì vậy, phân cấp phải đi đôi với tiêu chuẩn quốc gia, cơ chế kiểm tra và trách nhiệm giải trình. Trung ương quy định những yêu cầu cốt lõi về quyền của người sử dụng, chất lượng, nhân lực, an toàn, dữ liệu và công khai thông tin; địa phương được chủ động lựa chọn mô hình, huy động nguồn lực và tổ chức cung ứng dịch vụ. Có thể lựa chọn một số đô thị và địa phương có tốc độ già hóa cao, có năng lực về y tế, du lịch hoặc công nghệ để thí điểm các cụm dịch vụ tích hợp, sau đó đánh giá độc lập trước khi nhân rộng.

Quan hệ đối tác cũng cần được thiết kế lại. Nhà nước kiến tạo thể chế và bảo đảm các dịch vụ cơ bản; doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường; tổ chức xã hội hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương; cộng đồng tạo mạng lưới kết nối; gia đình giữ vai trò chăm sóc và hỗ trợ về tinh thần, đồng thời được tiếp sức bằng các dịch vụ chuyên nghiệp. Người cao tuổi cần được tham gia thực chất vào quá trình xây dựng chính sách, tiêu chuẩn, sản phẩm và dịch vụ liên quan trực tiếp đến mình.

Già hóa dân số là xu thế tất yếu, khách quan và lâu dài. Tác động của xu thế này phụ thuộc rất lớn vào cách chúng ta chuẩn bị. Nếu chậm đổi mới, già hóa dân số có thể làm suy giảm động lực tăng trưởng, gia tăng sức ép lên ngân sách, y tế, an sinh xã hội và gia đình. Ngược lại, nếu hành động sớm, tuổi thọ tăng sẽ mở ra những thị trường mới, tạo việc làm có giá trị xã hội cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát huy nguồn lực của hàng triệu người cao tuổi.

Phát triển kinh tế bạc vì thế không đơn thuần là mở rộng dịch vụ chăm sóc, mà là một cuộc đổi mới về tư duy phát triển, mô hình quản trị và hệ thống thể chế: từ chủ yếu ứng phó với sức ép già hóa sang chủ động kiến tạo nền kinh tế bạc; từ bảo trợ thụ động sang đầu tư theo vòng đời; từ quản lý phân tán theo ngành sang quản trị hệ sinh thái; từ kiểm soát đầu vào sang quản lý dựa trên rủi ro, dữ liệu và kết quả.

Đích đến là một xã hội trong đó mọi người được chuẩn bị để sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn, chủ động hơn và an toàn hơn; người cao tuổi tiếp tục được làm việc, sáng tạo, cống hiến và thụ hưởng thành quả phát triển; các thế hệ liên kết, bổ trợ và chia sẻ trách nhiệm. Đó không chỉ là thước đo của một nền kinh tế bạc phát triển, mà còn là biểu hiện cụ thể của mô hình quản trị quốc gia hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và lấy con người làm trung tâm”.

“Già hóa dân số vừa đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với hệ thống y tế và an sinh xã hội, vừa mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế bạc. Trên nền tảng Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị, Việt Nam cần chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang chủ động thích ứng, từ tập trung chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời. Đồng thời, cần phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe người cao tuổi hiện đại, công bằng, bao trùm và bền vững, qua đó nâng cao số năm sống khỏe mạnh, bảo đảm an ninh sức khỏe và phát huy "cổ tức bạc" trong kỷ nguyên mới.

Thế kỷ 21 đang chứng kiến một trong những biến đổi nhân khẩu học sâu sắc nhất trong lịch sử nhân loại: già hóa dân số. Theo Báo cáo Triển vọng Dân số Thế giới năm 2024 của Liên hợp quốc, đến năm 2050, số người từ 60 tuổi trở lên trên toàn cầu sẽ tăng gấp đôi, đạt khoảng 2,1 tỷ người, chiếm hơn 20% dân số thế giới. Già hóa dân số là thành quả của quá trình phát triển, phản ánh những tiến bộ về kinh tế - xã hội, y tế và chất lượng sống. Tuy nhiên, xu thế này cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với quản trị phát triển, hệ thống y tế, an sinh xã hội, thị trường lao động và sự gắn kết giữa các thế hệ.

Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định người cao tuổi là vốn quý của dân tộc, là nguồn lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi không chỉ là trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và Nhà nước, mà còn là sự tiếp nối truyền thống "uống nước nhớ nguồn", tinh thần kính lão, trọng thọ. Qua đó, thể hiện bản chất tốt đẹp và tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, yêu cầu nhất quán là kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau, nhất là những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh mạn tính, suy giảm chức năng hoặc cần được hỗ trợ chăm sóc.

An ninh sức khỏe người cao tuổi cần được hiểu là trạng thái trong đó người cao tuổi được bảo vệ một cách chủ động, liên tục, công bằng và bền vững trước các nguy cơ sức khỏe, từ bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, suy giảm chức năng, rối loạn tâm thần đến rủi ro tài chính do chi phí y tế. Điều này chỉ có thể được bảo đảm bằng một hệ thống đồng bộ, bao gồm y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc dài hạn. Hệ thống này cần bảo đảm khả năng tiếp cận, chất lượng dịch vụ, phù hợp với khả năng chi trả và có sự liên kết chặt chẽ giữa cơ sở y tế, gia đình, cộng đồng và các cơ sở chăm sóc.

Vì vậy, cần chuyển mạnh từ cách nhìn nhận già hóa dân số chủ yếu như một "gánh nặng" sang tư duy chủ động thích ứng, coi tuổi thọ cao hơn vừa là thành tựu, vừa là nguồn lực và không gian phát triển mới. Mục tiêu không chỉ là kéo dài tuổi thọ mà quan trọng hơn là nâng cao số năm sống khỏe mạnh, năng lực sống độc lập, khả năng tham gia xã hội và tiếp tục cống hiến của người cao tuổi. Đây chính là điểm gặp gỡ giữa chính sách y tế, chính sách dân số, an sinh xã hội và phát triển kinh tế bạc”.

“Một lão nông có thể không sử dụng những khái niệm hàn lâm về khí hậu, thời tiết, nhưng chỉ cần nhìn mây, nghe gió, ngửi mùi đất, ông đã biết cơn mưa sắp tới. Một nghệ nhân không cần bản vẽ kỹ thuật vẫn có thể nhận ra chỉ qua một tiếng gõ liệu thớ gỗ ấy có phù hợp để làm nhạc cụ hay không. Một cán bộ cơ sở từng trải đôi khi chỉ cần nghe cách hai bên trò chuyện đã biết mâu thuẫn nằm ở câu chữ hay ở lòng tin.

Đó là “tri thức ẩn” - những hiểu biết hình thành từ trải nghiệm, khó ghi chép đầy đủ, khó số hóa trọn vẹn nhưng có giá trị lớn trong thực tiễn. Xã hội hiện đại rất giỏi tạo ra dữ liệu nhưng nhiều khi lại lúng túng trong việc lưu giữ kinh nghiệm. Một người nghỉ hưu, bàn làm việc được bàn giao, hồ sơ được lưu trữ, nhưng có bao nhiêu “mẹo nghề”, bài học từ thất bại và hiểu biết về địa bàn được chuyển giao cùng lúc? Chúng ta thường nói về “chuyển giao công nghệ”, nhưng cũng cần nói nhiều hơn về “chuyển giao kinh nghiệm”. Công nghệ có thể mua, còn kinh nghiệm chỉ có thể được trao truyền qua thời gian và các mối quan hệ giữa con người.

Nếu mỗi người cao tuổi là một “cuốn sách sống”, thì một quốc gia đang sở hữu cả một thư viện khổng lồ. Vấn đề là thư viện ấy chưa chắc đã có mục lục, chưa có người thủ thư, cũng chưa có cơ chế để người trẻ biết mình cần tìm ai, hỏi điều gì và học bằng cách nào. Bởi vậy, câu chuyện phát huy nguồn lực người cao tuổi không nên dừng lại ở khẩu hiệu “sống vui, sống khỏe, sống có ích”. Cần tiến tới những thiết kế cụ thể hơn như: mạng lưới cố vấn cao niên theo ngành nghề; câu lạc bộ tri thức; hội quán người cao tuổi; chương trình “một người già - một câu chuyện nghề”; kho ký ức địa phương; lớp học liên thế hệ; chương trình truyền nghề cho thanh niên; cố vấn khởi nghiệp; các nhóm hòa giải, khuyến học, bảo tồn văn hóa, xây dựng nông thôn mới…

Một xã có thể lập “bản đồ kỹ năng cao niên”: ai từng là giáo viên, ai từng làm nông nghiệp, ai am hiểu thủy lợi, ai biết nghề mộc, ai có kinh nghiệm kế toán, ai từng làm công tác y tế, ai là nghệ nhân, ai giỏi ngoại ngữ. Bản đồ ấy không phải để đưa người cao tuổi vào một danh sách hành chính mới, mà nhằm nhận diện cộng đồng đang có những tài sản tri thức và kỹ năng nào. Một nguồn lực chỉ thực sự trở thành nguồn lực khi có cơ chế kết nối với nhu cầu.

Vì vậy, phát huy nguồn lực bạc không thể chỉ dừng lại ở việc tạo việc làm cho người cao tuổi. Đó còn là xây dựng những cây cầu liên thế hệ. Hãy hình dung một lớp học cuối tuần tại nhà văn hóa xã. Một nhóm học sinh hướng dẫn các cụ cách thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng ứng dụng y tế và cảnh giác với lừa đảo trực tuyến. Đổi lại, các cụ kể cho các em nghe vì sao con kênh trước làng có tên như vậy, mùa lũ năm nào nước dâng cao đến đâu, ngày xưa người dân chia nhau từng bao lúa như thế nào. Một bên trao kỹ năng số, một bên trao ký ức. Không ai mãi là thầy, cũng không ai mãi là trò.

Người cao tuổi còn có một vai trò rất đặc biệt mà các nền tảng số khó có thể thay thế: giữ “độ chậm” cần thiết cho xã hội. Người trẻ thường có lợi thế về tốc độ; người cao tuổi có lợi thế về độ lùi - biết chậm lại để nghiền ngẫm, suy nghĩ. Người trẻ thường hỏi “làm thế nào cho nhanh”; người từng trải thường hỏi thêm “làm như vậy rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo”. Một bên nhìn thấy cơ hội, một bên nhìn cả những hệ quả. Khi hai cách nhìn gặp nhau, quyết định có thể vừa táo bạo, vừa bớt nóng vội…”.

“Việt Nam đang đứng trước thời điểm có ý nghĩa lịch sử: vừa phải tranh thủ thời kỳ dân số vàng, vừa chủ động chuẩn bị cho xã hội già hóa nhanh; vừa thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao, vừa bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Tuy nhiên, từ nhận thức đến hành động, từ tiềm năng đến nguồn lực, từ những mô hình riêng lẻ đến một hệ sinh thái phát triển đồng bộ vẫn còn khoảng cách đáng kể.

Khoảng cách ấy trước hết nằm ở những hạn chế về tư duy phát triển, thể chế, chính sách và năng lực tổ chức thực hiện. Vì vậy, yêu cầu cấp thiết hiện nay là chuyển mạnh từ tư duy ứng phó với già hóa dân số sang tư duy kiến tạo một xã hội trường thọ, nhân văn và thịnh vượng; từ quan niệm người cao tuổi chủ yếu là đối tượng thụ hưởng sang nhận thức đầy đủ rằng người cao tuổi đồng thời là chủ thể phát triển; từ các chính sách an sinh riêng lẻ sang xây dựng hệ sinh thái kinh tế bạc đồng bộ, hiện đại và bao trùm.

Phát triển kinh tế bạc cần dựa trên 5 vấn đề cơ bản.

Thứ nhất, xác lập vị trí chiến lược của kinh tế bạc, chuyển hóa thách thức già hóa dân số thành cơ hội phát triển.

Cần nhìn nhận người cao tuổi trên ba phương diện: đối tượng cần được bảo vệ, chăm sóc; chủ thể tiêu dùng với nhu cầu ngày càng đa dạng; và nguồn lực trực tiếp tham gia sáng tạo, sản xuất, kinh doanh, truyền thụ tri thức, giữ gìn văn hóa, phát triển cộng đồng.

Đặc biệt, nguồn lực người cao tuổi không chỉ là sức lao động, mà còn bao gồm vốn tri thức, vốn văn hóa, vốn xã hội, uy tín và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều thập niên. Đây là nguồn nội lực, nội sinh có giá trị đặc biệt, không dễ thay thế bằng vốn vật chất hay công nghệ. Nếu biết chuyển hóa tuổi thọ thành sức khỏe, kinh nghiệm thành tri thức, tri thức thành giá trị và giá trị thành động lực tăng trưởng, nguồn lực này sẽ được phát huy hiệu quả. Vì vậy, phát triển kinh tế bạc phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển quốc gia, trở thành trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.

Thứ hai, thống nhất cách tiếp cận phát triển kinh tế bạc theo hướng hệ sinh thái, lấy con người làm trung tâm, bảo đảm phát triển bao trùm và liên thế hệ.

Kinh tế bạc không phải là một ngành kinh tế đơn lẻ, càng không chỉ là thị trường hàng hóa, dịch vụ dành cho người cao tuổi. Đó là tổng thể các hoạt động kinh tế và quan hệ xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội già hóa, đồng thời phát huy nguồn lực của người cao tuổi. Hệ sinh thái này được vận hành thông qua sự kết nối giữa Nhà nước, thị trường, doanh nghiệp, gia đình, cộng đồng và các tổ chức xã hội.

Thứ ba, nhận diện đầy đủ tiềm năng, nguồn lực và những điểm nghẽn thể chế cần tháo gỡ.

Thứ tư, tạo đột phá về thể chế, xây dựng chính sách kiến tạo thị trường, huy động nguồn lực và phát triển đồng bộ hệ sinh thái kinh tế bạc.

Thứ năm, thống nhất những định hướng, kiến nghị chính sách chiến lược và cơ chế tổ chức thực hiện, đưa kinh tế bạc trở thành động lực phát triển mới.

Một trong những giá trị quan trọng không chỉ nằm ở những nhận thức được làm sáng tỏ, mà còn phải thể hiện ở khả năng chuyển hóa kết quả đối thoại thành các quyết sách, chương trình hành động và những chuyển biến cụ thể trong thực tiễn”.

“Kinh tế bạc là hướng đi mới mang tầm nhìn chiến lược, mở ra không gian phát triển giàu tiềm năng trong bối cảnh Việt Nam đang bước nhanh vào thời kỳ già hóa dân số. Phát triển kinh tế bạc không chỉ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi, mà còn tạo điều kiện phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và những nguồn lực quý báu của lực lượng xã hội đặc biệt này.

Với thể chế đồng bộ, chính sách phù hợp và sự tham gia tích cực của Nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng cùng các cấp Hội Người cao tuổi, kinh tế bạc có thể trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, hướng tới hiện thực hóa khát vọng "hai mục tiêu 100 năm" của đất nước.

Thực tiễn cho thấy Việt Nam có cơ sở để phát huy nguồn lực nội tại, đồng thời tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài. Dư địa thu hút đầu tư vào kinh tế bạc còn rất lớn, xuất phát từ nhu cầu thiết thực của cả phía cung và phía cầu. Người cao tuổi luôn có nhu cầu được bảo vệ, chăm sóc ngày càng tốt hơn, cả về sức khỏe thể chất lẫn đời sống tinh thần. Những nhu cầu này bao gồm khám, chữa bệnh; chăm sóc sức khỏe và chống lão hóa; dinh dưỡng phù hợp; tư vấn sức khỏe, tâm lý; làm đẹp; vui chơi, giải trí; du lịch dành cho người cao tuổi; cũng như tham gia các chuỗi giá trị kinh tế và văn hóa. Hiện nay, người cao tuổi tạo thành một lực lượng khách hàng đông đảo, ổn định. Họ có thể tự chi trả hoặc nhận được sự hỗ trợ từ con cháu, với điều kiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ được bảo đảm. Các doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội, có sự quan tâm đến người cao tuổi, cùng với nguồn lực tài chính, kiến thức, kỹ năng quản lý và năng lực tổ chức sản xuất, có thể xây dựng, cung ứng những chuỗi sản phẩm, dịch vụ đạt chuẩn, thiết thực phục vụ nhóm dân số này.

Nhiều đối tác nước ngoài cũng nhận thấy cơ hội hợp tác, đầu tư phát triển kinh tế bạc tại Việt Nam. Một số đối tác quan tâm đến các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; xây dựng cơ sở chăm sóc theo mô hình "Làng hạnh phúc"; đào tạo nhân lực chăm sóc người cao tuổi theo tiêu chuẩn quốc tế; nghiên cứu, sản xuất các thiết bị phù hợp, thân thiện với người cao tuổi.

Gần đây, một số cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng đã được thành lập. Thời gian tới, hệ thống cơ sở chăm sóc người cao tuổi theo hình thức nội trú, bán trú sẽ tiếp tục được mở rộng. Quá trình này đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn cho đất đai, hạ tầng, thiết bị, y tế, môi trường, văn hóa và nhân lực.

Do đó, phát triển kinh tế bạc không chỉ cần phát huy vai trò kiến tạo của Nhà nước mà còn phải huy động hiệu quả nguồn lực từ khu vực kinh tế tư nhân và các nhà đầu tư nước ngoài. Đây sẽ là nguồn lực và động lực mới, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế "hai con số", bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Điều này đòi hỏi các cấp, các ngành và toàn xã hội phải đổi mới tư duy, cần có nhận thức đầy đủ hơn, khẳng định người cao tuổi là nguồn lực quý báu, có thể đóng góp tích cực vào quá trình phát triển nhanh và bền vững của đất nước”.

“Phát triển kinh tế bạc không đơn thuần là hoạt động kinh doanh, mà còn thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến cả cuộc đời cho gia đình và xã hội.

Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương quan trọng về phát triển kinh tế bạc, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển giáo dục ngoài công lập. Tuy nhiên, từ thực tiễn cho thấy vẫn còn bốn điểm nghẽn lớn.

Một là, thiếu cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Nhu cầu rất lớn nhưng số lượng cơ sở dưỡng lão còn hạn chế. Đầu tư vào lĩnh vực này đòi hỏi nguồn vốn lớn, thời gian thu hồi vốn dài, trong khi khả năng chi trả của nhiều gia đình còn hạn chế.

Hai là, chính sách về đất đai, thuế và tín dụng chưa đủ hấp dẫn. Doanh nghiệp muốn đầu tư xây dựng cơ sở dưỡng lão, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe dài hạn vẫn gặp nhiều khó khăn về quỹ đất, thủ tục và nguồn vốn.

Ba là, thiếu nhân lực chăm sóc chuyên nghiệp. Nhu cầu về điều dưỡng, kỹ thuật viên phục hồi chức năng, chuyên gia dinh dưỡng, nhân viên công tác xã hội và đội ngũ quản trị cơ sở dưỡng lão rất lớn, nhưng công tác đào tạo chưa gắn chặt với nhu cầu thực tế.

Bốn là, thiếu cơ chế liên kết giữa cơ sở y tế, cơ sở dưỡng lão và trường đại học. Trong khi đó, đây phải là ba mắt xích quan trọng trong một hệ sinh thái thống nhất.

Nếu không tháo gỡ được những điểm nghẽn trên, dù nhu cầu thị trường rất lớn, kinh tế bạc cũng khó phát triển tương xứng. Từ thực tiễn hoạt động của Intracom và kinh nghiệm quốc tế, tôi xin đề xuất ba nhóm giải pháp.

Thứ nhất, coi cơ sở chăm sóc người cao tuổi là hạ tầng an sinh thiết yếu. Nhà nước cần có chính sách khuyến khích mạnh mẽ khu vực tư nhân đầu tư vào lĩnh vực này. Cụ thể, cần dành quỹ đất phù hợp cho các cơ sở dưỡng lão, chăm sóc người cao tuổi; có chính sách ưu đãi về tiền thuê đất, thuế và tín dụng dài hạn; đơn giản hóa thủ tục đầu tư, cấp phép và vận hành; đồng thời xây dựng tiêu chuẩn chất lượng và cơ chế kiểm định minh bạch.

Không nên nhìn nhận cơ sở dưỡng lão đơn thuần như một dự án bất động sản hay hoạt động kinh doanh thông thường. Đây là hạ tầng phục vụ an sinh xã hội. Nhà nước không thể làm tất cả, nhưng hoàn toàn có thể tạo cơ chế để doanh nghiệp và xã hội cùng tham gia.

Thứ hai, phát triển mô hình liên kết Viện – Trường – Cơ sở dưỡng lão. Từ thực tiễn phát triển hệ sinh thái kết hợp giữa giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe, tôi đề nghị Nhà nước tạo cơ chế thuận lợi để các trường đại học ngoài công lập đủ điều kiện được liên kết hoặc đầu tư xây dựng cơ sở dưỡng lão, trung tâm chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng, qua đó tạo địa điểm thực hành cho sinh viên.

Phát triển mô hình “Đại học tuổi thứ ba”, nơi người cao tuổi tiếp tục học tập, chia sẻ kinh nghiệm, truyền nghề và tham gia cố vấn cho thế hệ trẻ. Đây là mô hình đã được triển khai tại nhiều quốc gia. Người trẻ học hỏi kinh nghiệm từ người cao tuổi; người cao tuổi được tiếp thêm sức sống từ thế hệ trẻ. Đó mới là một hệ sinh thái phát triển bền vững và nhân văn.

Thứ ba, đổi mới chính sách tài chính và đào tạo nhân lực. Chúng ta cần nghiên cứu mô hình bảo hiểm chăm sóc dài hạn như ở Nhật Bản, Đức và Hàn Quốc. Theo đó, người cao tuổi có thêm nguồn tài chính để lựa chọn dịch vụ chăm sóc phù hợp, tại nhà hoặc tại các cơ sở chuyên nghiệp. Đồng thời, cần có chính sách học bổng, tín dụng ưu đãi cho sinh viên theo học các ngành điều dưỡng lão khoa, phục hồi chức năng và chăm sóc người cao tuổi”.

“Để chuyển hóa biến đổi nhân khẩu học thành động lực tăng trưởng kinh tế bền vững và chất lượng cao, chúng ta cần nhìn xa hơn các thước đo lao động truyền thống, đồng thời chủ động tạo dựng lợi tức nhân khẩu học thứ hai và thứ ba.

Với tinh thần đó, tôi xin chia sẻ 4 trụ cột cho tăng trưởng chất lượng và phát triển kinh tế bạc.

Trụ cột thứ nhất, cách tiếp cận dựa trên quyền, lấy phẩm giá và quyền tự chủ làm nền tảng.

Những cơ hội kinh tế mà kinh tế bạc mang lại cho khu vực châu Á – Thái Bình Dương rất triển vọng. Tuy nhiên, mục tiêu cao nhất của kinh tế bạc phải là trao quyền cho người cao tuổi, chứ không đơn thuần coi họ là một phân khúc thị trường thương mại. Để thực hiện điều này, các sản phẩm và dịch vụ cần được thiết kế với sự tham gia đồng thời của người cao tuổi và doanh nghiệp, bảo đảm trải nghiệm thực tế của người cao tuổi được phản ánh trong Đề án quốc gia. Bên cạnh đó, việc sửa đổi Luật Người cao tuổi năm 2009 sẽ đóng vai trò then chốt trong việc thể chế hóa các nguyên tắc về phẩm giá, quyền tự chủ và không phân biệt đối xử trong hệ thống pháp luật.

Trụ cột thứ hai, hệ thống an sinh xã hội vững mạnh và hưu trí đa tầng.

Tuổi thọ cao hơn phải đi đôi với cuộc sống an toàn hơn và khả năng chống chịu tốt hơn trước những cú sốc kinh tế trong tương lai. Chúng ta cần đẩy nhanh việc mở rộng độ bao phủ bảo hiểm xã hội đối với lao động trong khu vực phi chính thức và lao động nông thôn, như đã được đề cập trong định hướng của Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023. Đồng thời, đa dạng hóa các sản phẩm hưu trí tự nguyện dành cho nhóm sắp đến tuổi nghỉ hưu, từ 45 đến 59 tuổi, sẽ góp phần bảo vệ các hộ gia đình và duy trì cân đối tài chính, trước nguy cơ gia tăng áp lực chi trả của Quỹ Bảo hiểm xã hội.

Trụ cột thứ ba, bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân và phát triển hệ thống chăm sóc dài hạn toàn diện.

Bằng chứng quốc tế từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho thấy, những can thiệp dự phòng với chi phí thấp như phòng ngừa té ngã, quản lý bệnh đái tháo đường và mở rộng khả năng tiếp cận thiết bị trợ thính có thể mang lại hiệu quả rất lớn. Bên cạnh đó, chuyển đổi mô hình chăm sóc theo hướng dự phòng dựa vào cộng đồng, thí điểm bảo hiểm chăm sóc dài hạn và chuyên nghiệp hóa lực lượng lao động chăm sóc cũng là những khoản đầu tư không thể thiếu cho tăng trưởng bền vững.

Trụ cột thứ tư, trao quyền bình đẳng giới và thúc đẩy học tập suốt đời.

Bình đẳng giới gắn bó mật thiết với kinh tế chăm sóc. Hiện nay, phụ nữ đảm nhận 72% công việc chăm sóc tại Việt Nam, phần lớn trong số đó là những công việc không được trả công. Các nghiên cứu toàn cầu cho thấy, chỉ một năm chăm sóc người thân cũng có thể khiến khoản tiết kiệm hưu trí tích lũy trong suốt cuộc đời của một phụ nữ giảm tới 24%.

Phụ nữ cao tuổi luôn chiếm tỷ trọng lớn hơn nam giới cao tuổi, vì vậy cần có những chính sách chính thức ghi nhận, đánh giá đúng giá trị đóng góp của họ và phân bổ lại gánh nặng chăm sóc. Bên cạnh đó, tất cả những người từ 55 tuổi trở lên cần có thêm cơ hội học tập suốt đời, đào tạo lại kỹ năng và tiếp cận việc làm linh hoạt để thích ứng với thị trường lao động đang thay đổi.

Không nỗ lực nào có thể thành công nếu mỗi cơ quan hoạt động riêng rẽ. Để biến tầm nhìn thành hành động, cần có cách tiếp cận toàn Chính phủ, với cơ chế phối hợp liên ngành chặt chẽ do Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Hội Người cao tuổi Việt Nam. Đồng thời, cần xác định rõ các mốc đánh giá, tổng kết hướng tới các năm 2030, 2036 và 2045”.

Nội dung bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2026 phát hành ngày 23/11/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-47-2026.html