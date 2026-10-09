Hoàn thiện chính sách phát triển hạ tầng công nghiệp văn hóa

Đoàn khảo sát tham quan Tổ hợp Cộng đồng Complex 01

Nghị quyết số 80-NQ/TW đặt yêu cầu hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp công nghiệp văn hóa, xây dựng các cụm, khu công nghiệp sáng tạo, tổ hợp sáng tạo văn hóa. Hà Nội là thành viên Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO từ năm 2019, có nhiều tiềm năng phát triển các không gian sáng tạo...

Đoàn khảo sát mong muốn lắng nghe ý kiến từ các doanh nghiệp, không gian sáng tạo, để có thêm thông tin thực tiễn phục vụ thẩm tra dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, nhất là nhóm chính sách về hạ tầng công nghiệp văn hóa.

ĐBQH chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội Dương Minh Ánh phát biểu tại cuộc làm việc

Tọa lạc tại trung tâm Hà Nội, Complex 01 được phát triển từ một nhà máy công nghiệp đã hình thành từ gần nửa thế kỷ trước. Trên nền tảng của một công trình mang dấu ấn lịch sử, nơi đây được tái thiết thành một không gian cộng đồng đương đại - nơi những giá trị của quá khứ được gìn giữ, đồng thời mở ra những hoạt động văn hóa, sáng tạo và giao lưu mới.

Báo cáo Đoàn khảo sát, đại diện Complex 01 cho biết, với định hướng xây dựng một không gian phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa đa dạng của cộng đồng, Complex 01 hướng tới kết nối con người, các lĩnh vực và các nhóm cộng đồng; từ đó thúc đẩy giao lưu, trao đổi văn hóa và đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế sáng tạo và đô thị bền vững.

Giám đốc & Đồng sáng lập Tổ hợp Cộng đồng Complex 01 Trần Đắc Phúc giới thiệu về quá trình xây dựng, vận hành không gian sáng tạo

Được phát triển theo mô hình Tổ hợp Cộng đồng, Complex 01 là không gian kết hợp nhiều hoạt động: mua sắm - ẩm thực - workshop - sự kiện.

Bên cạnh các hoạt động thương mại và dịch vụ, đây còn là nơi diễn ra thường xuyên các hoạt động của nhiều cộng đồng trong các lĩnh vực như thủ công, âm nhạc, điện ảnh, kiến trúc, nghệ thuật và học thuật.

Sau 5 năm hoạt động, Complex 01 đã xây dựng mạng lưới hợp tác và hoạt động đa dạng: hơn 250 đối tác đến từ nhiều lĩnh vực và tổ chức khác nhau; hơn 350 sự kiện với nhiều hình thức như triển lãm, hòa nhạc, tọa đàm, workshop và các chương trình giao lưu cộng đồng. Hơn 50 nhóm cộng đồng đang duy trì hoạt động thường xuyên trong các lĩnh vực như thủ công, điện ảnh, âm nhạc, học thuật và nghệ thuật.

Góp ý dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại diện Tổ hợp Cộng đồng Complex 01 kiến nghị có cơ chế rõ ràng, linh hoạt để xét duyệt, công nhận và định danh các tổ hợp đã/đang hoạt động ổn định thành Tổ hợp sáng tạo văn hóa chính thức.

Bên cạnh đó, có cơ chế tổ chức hoạt động, sự kiện trong tổ hợp sáng tạo văn hóa, cụm, khu công nghiệp sáng tạo văn hóa; nghiên cứu các quy định về chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư đối với phát triển hạ tầng công nghiệp văn hóa...

Đoàn khảo sát tập trung trao đổi làm rõ nhiều nội dung về phát triển hạ tầng công nghiệp văn hóa

Tại cuộc làm việc, Đoàn khảo sát đã thông tin tới đại diện Complex 01 về Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, quy định cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa, trong đó có các chính sách ưu đãi đặc biệt đối với các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa...

Các đại biểu cũng trao đổi, làm rõ việc chuyển đổi công năng công trình, công tác phòng cháy chữa cháy, cấp phép tổ chức biểu diễn, sự kiện; cơ chế ghi nhận, hỗ trợ các hoạt động văn hóa phục vụ cộng đồng do khu vực tư nhân thực hiện…

Thay mặt Đoàn khảo sát, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội Dương Minh Ánh ghi nhận những kết quả Complex 01 đạt được thời gian qua và khẳng định những thông tin thực tiễn tại cuộc làm việc là nguồn tham khảo, giúp Đoàn hiểu rõ hơn việc đầu tư, vận hành không gian sáng tạo - một bộ phận quan trọng của hạ tầng công nghiệp văn hóa.

Trên cơ sở thông tin và kiến nghị của Tổ hợp cùng kết quả khảo sát tại Thành phố Hà Nội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội sẽ tổng hợp, nghiên cứu trong quá trình thẩm tra dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.