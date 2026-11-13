Hoàn thiện chính sách phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục mầm non trong Quân đội

Dự hội thảo có đại biểu các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; các thành viên Ban chỉ đạo, Ban Soạn thảo, Tổ giúp việc xây dựng Đề án; đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cùng các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Quân đội.

Hội thảo nhằm lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác giáo dục, đào tạo; qua đó tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án, bảo đảm chất lượng, tính khả thi, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Trung tướng Lê Minh Quang, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu tại hội thảo.

Theo báo cáo tại hội thảo, thực hiện Quyết định số 1723/QĐ-BQP ngày 10-4-2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ban Phụ nữ Quân đội - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng Đề án đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non trong toàn quân. Đến nay, 40/40 đơn vị quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục mầm non đã gửi báo cáo; đoàn công tác tiến hành khảo sát trực tiếp tại 19 cơ sở giáo dục mầm non, phát 731 phiếu khảo sát và thu hút 1.387 lượt người tham gia khảo sát trực tuyến.

Kết quả khảo sát cho thấy, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non trong Quân đội từng bước được nâng cao; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ngày càng được chú trọng. Tuy nhiên, chất lượng, cơ cấu đội ngũ ở một số cơ sở còn bất cập; năng lực ứng dụng công nghệ số, đổi mới phương pháp giáo dục chưa đồng đều. Công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế cận còn gặp khó khăn, nhất là tại các đơn vị đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Quang cảnh hội thảo.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, Ban Soạn thảo đã xây dựng dự thảo Đề án gồm 5 phần chính, tập trung đánh giá thực trạng, xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non trong Quân đội. Trong đó, chú trọng chuẩn hóa trình độ chuyên môn, nâng cao năng lực quản lý, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương pháp giáo dục; hoàn thiện cơ chế, chính sách, chế độ đãi ngộ, cải thiện điều kiện làm việc, tạo động lực thu hút và giữ chân đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện Đề án; nhất là những vấn đề liên quan đến tổ chức, biên chế, chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non trong Quân đội.

Đáng chú ý, từ thực tiễn công tác chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non tại các đơn vị đứng chân trên địa bàn Tây Nguyên, đại diện Binh đoàn 15 nêu lên những khó khăn rất đặc thù của đội ngũ giáo viên. Trong mùa cao điểm cạo mủ cao su, khi công nhân phải làm việc ban đêm, giáo viên ở một số điểm trường phải đón trẻ từ nửa đêm, trông giữ trẻ xuyên đêm để bố mẹ các cháu yên tâm lao động, sản xuất. Công việc vốn đã vất vả lại càng thêm áp lực khi thời gian làm việc kéo dài, điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn, chế độ phụ cấp và làm thêm giờ chưa tương xứng. Từ thực tế đó, đại biểu đề nghị Đề án cần tính đến những đặc thù trong hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non thuộc Quân đội, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới; có chính sách đãi ngộ, hỗ trợ phù hợp để giáo viên yên tâm gắn bó với nghề, đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của cán bộ, công nhân và người lao động.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội thảo.

Kết luận hội thảo, Trung tướng Lê Minh Quang đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học; khẳng định việc xây dựng Đề án là yêu cầu cần thiết, xuất phát từ thực tiễn phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non trong Quân đội, góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trung tướng Lê Minh Quang yêu cầu Ban soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung, bảo đảm chặt chẽ về cơ sở pháp lý, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến đặc thù các cơ sở giáo dục mầm non ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; có giải pháp phù hợp về tổ chức, biên chế, chế độ, chính sách, bảo đảm tinh gọn bộ máy nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, chú trọng chuyển đổi số, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Đề án, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.