Hoàn thiện chính sách phát triển điện ảnh từ yêu cầu thực tiễn

Đại biểu Kim Thoa (Vĩnh Long) phát biểu góp ý cho dự thảo Luật

Tham gia thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa (Vĩnh Long) bày tỏ sự thống nhất với mục tiêu sửa đổi luật nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, khắc phục bất cập trong quá trình thực hiện. Từ thực tiễn phát triển điện ảnh và yêu cầu bảo vệ người xem, đại biểu tập trung góp ý hai nội dung liên quan đến định hướng đầu tư, hỗ trợ sản xuất phim và bảo vệ trẻ em khi xem phim trên không gian mạng.

Đề cập đến vai trò của điện ảnh trong đời sống, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa cho rằng, mỗi bộ phim không chỉ mang lại trải nghiệm nghệ thuật mà còn có thể để lại những ấn tượng sâu sắc, tác động đến suy nghĩ, tình cảm, thậm chí cả cách sống của người xem.

Không ít câu chuyện điện ảnh giúp người xem hiểu hơn về đất nước, biết trân trọng gia đình và sống có trách nhiệm hơn với xã hội. Theo đại biểu, đó chính là sức mạnh của điện ảnh, đồng thời cho thấy ý nghĩa của việc xây dựng các chính sách phù hợp để định hướng, hỗ trợ hoạt động sản xuất phim.

Từ nhận thức đó, đại biểu đồng tình với việc sửa đổi Điều 14 của Luật Điện ảnh theo hướng bổ sung cơ chế Nhà nước bảo đảm hoặc hỗ trợ sản xuất phim phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Đồng thời, đại biểu đề nghị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 5, trong đó làm rõ hơn định hướng sản xuất phim về xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển văn hóa và con người Việt Nam.

Theo đại biểu, bên cạnh những nội dung đã được quy định như đề tài trẻ em, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam, việc bổ sung các định hướng nêu trên sẽ góp phần tạo căn cứ rõ ràng, cụ thể hơn trong lựa chọn những tác phẩm được Nhà nước đặt hàng hoặc hỗ trợ sản xuất.

Đây cũng là cơ sở để mục tiêu xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển văn hóa và con người Việt Nam được thể hiện cụ thể trong quá trình phân bổ nguồn lực, thay vì chỉ dừng lại ở định hướng chung.

Đại biểu nhấn mạnh, việc xác định rõ những nội dung cần ưu tiên trong chính sách đầu tư, hỗ trợ sản xuất phim sẽ góp phần đưa các giá trị tốt đẹp vào đời sống một cách thiết thực và hiệu quả hơn.

Bên cạnh chính sách phát triển điện ảnh, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thao đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo vệ trẻ em khi tiếp cận các tác phẩm điện ảnh trên không gian mạng.

Toàn cảnh phiên họp

Theo đại biểu, Nghị định 131 đã quy định một số biện pháp hỗ trợ cha mẹ kiểm soát việc xem phim của trẻ, như thiết lập tài khoản riêng, xác định độ tuổi hoặc áp dụng các phương pháp tương tự để bảo đảm an toàn.

Tuy nhiên, vấn đề cần quan tâm là những biện pháp này đang phát huy hiệu quả đến đâu trong thực tế, nhất là khi việc tiếp cận nội dung trên các nền tảng số ngày càng đa dạng.

Đại biểu đặt vấn đề, trong trường hợp cha mẹ đã thiết lập giới hạn độ tuổi cho tài khoản của trẻ nhưng nền tảng tiếp tục đề xuất hoặc tự động phát những bộ phim khác, liệu các biện pháp kiểm soát hiện hành có thực sự bảo đảm mục tiêu bảo vệ trẻ em hay không.

Tương tự, dù tài khoản được cha mẹ thiết lập, trẻ vẫn có thể khai báo độ tuổi khác hoặc chủ động tìm kiếm nội dung không phù hợp. Khi đó, những biện pháp kiểm soát dựa trên thông tin tài khoản có thể không đạt được hiệu quả như mong muốn.

Đại biểu ghi nhận dự thảo đã bổ sung các quy định về tiếp nhận phản ánh, gỡ bỏ phim vi phạm, cập nhật phân loại và cảnh báo. Tuy nhiên, những vấn đề liên quan đến khả năng kiểm soát nội dung do nền tảng đề xuất, tự động phát hoặc do trẻ chủ động tìm kiếm vẫn cần được làm rõ.

Từ đó, đại biểu đề nghị Chính phủ, trong quá trình sửa đổi, hoàn thiện các quy định liên quan, tiếp tục rà soát và cụ thể hóa việc thực hiện Điều 14 của Nghị định 131.

Trong đó, cần bảo đảm giới hạn độ tuổi được áp dụng cả đối với những bộ phim do nền tảng đề xuất hoặc tự động phát, đồng thời làm rõ phương thức kiểm tra hiệu quả thực hiện và các biện pháp bảo vệ trẻ em khi xem phim trên không gian mạng.

Theo tinh thần góp ý của đại biểu, việc hoàn thiện các quy định không chỉ nhằm tăng cường quản lý nội dung điện ảnh trên môi trường số mà còn phải bảo đảm những công cụ bảo vệ trẻ em thực sự phát huy hiệu quả trong quá trình sử dụng.