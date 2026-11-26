Giáo sư, Tiến sĩ Trương Xuân Lam, Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: BÍCH LIÊN)

Tại hội thảo, nhiều chuyên gia cho rằng, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay không còn là vấn đề riêng của một ngành, một lĩnh vực mà đã trở thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội có tính toàn cầu, liên quan trực tiếp đến chất lượng cuộc sống, an ninh quốc gia và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Vẻ, Trưởng Ban Truyền thông, Hội Nước và Môi trường Việt Nam, cho biết: Việt Nam đang trong quá trình đô thị hóa, phát triển công nghiệp, gia tăng phương tiện giao thông, khai thác tài nguyên và tiêu dùng thiếu bền vững đang tạo ra sức ép ngày càng lớn đối với môi trường. Tình trạng ô nhiễm không khí tại các đô thị, ô nhiễm nguồn nước, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp và rác thải nhựa vẫn là những vấn đề cần được quan tâm giải quyết.

Ngoài ra, những năm gần đây, các hiện tượng thời tiết cực đoan diễn biến ngày càng phức tạp như: bão mạnh, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn, nắng nóng kéo dài và nước biển dâng… đã gây thiệt hại đáng kể về người, tài sản, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân.

Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chuyển đổi tư duy từ phát triển kinh tế theo chiều rộng sang mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải khí nhà kính. Muốn thực hiện được mục tiêu này, bên cạnh quyết tâm chính trị và nguồn lực đầu tư, yếu tố có ý nghĩa quyết định là phải xây dựng được hệ thống cơ chế, chính sách đồng bộ, minh bạch, khả thi và có khả năng tổ chức thực hiện hiệu quả.

Chia sẻ về khung đánh giá khả năng thực thi chính sách quản lý chất thải và giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam, Tiến sĩ Hà Huy Phong, Hội Kinh tế môi trường Việt Nam, cho biết những quy định về đánh giá tác động, theo dõi và tổng kết thi hành đã tạo cơ sở để cơ quan quản lý xem xét hiệu quả của chính sách môi trường. Tuy nhiên, muốn kết luận về tác động của riêng chính sách hoặc mức chênh lệch giữa dự báo chi phí và chi phí thực tế tại Việt Nam, cơ quan đánh giá còn phải đối chiếu số liệu qua các kỳ và xem xét những thay đổi về sản lượng, hạ tầng và công nghệ trong cùng thời gian.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: BÍCH LIÊN)

Ở khía cạnh khác, Tiến sĩ Nguyễn Văn Bính, Chủ tịch Hội Kinh tế và Vận tải Đường sắt Việt Nam, cho rằng hoạt động phòng, chống ô nhiễm môi trường là phi lợi nhuận và cần nguồn tài chính lớn ngoài khả năng của doanh nghiệp. Do đó, các cơ quan có thẩm quyền cần cấp kinh phí để xây dựng một trung tâm nghiên cứu, quản lý, đầu tư trang thiết bị và xử lý các chất thải của phương tiện tàu hỏa; khuyến khích sự tham gia nghiên cứu của các đơn vị môi trường, tổ chức phi Chính phủ vào việc phản biện các dự án giao thông đường sắt có tác động môi trường. Cùng với đó, cần có cơ chế thích đáng để khuyến khích xã hội hóa việc đầu tư vào công tác ứng cứu, xử lý sự cố môi trường.

Phát biểu tại hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Trương Xuân Lam, Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, cho biết: Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật quan trọng về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu. Cùng với đó, các cam kết quốc tế của Việt Nam, đặc biệt là cam kết đạt mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 tại Hội nghị COP26, đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chuyển hóa các mục tiêu chiến lược thành hệ thống cơ chế, chính sách, chương trình và giải pháp có tính khả thi, đồng bộ và giá trị cao.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Trương Xuân Lam, để làm tốt hơn công tác bảo vệ môi trường, cần phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý và xử lý các vấn đề môi trường mang tính bị động sang tư duy quản trị chủ động, phòng ngừa rủi ro, kiểm soát tác động và phát triển bền vững. Trong đó, cơ chế, chính sách phải thực sự trở thành động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ, huy động nguồn lực và tạo ra những chuyển biến có giá trị cao trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo ông, thời gian tới, Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp cùng các Hội thành viên, các tổ chức khoa học và công nghệ, đội ngũ chuyên gia và nhà khoa học phát huy vai trò tập hợp trí tuệ, tư vấn, phản biện và kết nối nguồn lực; chủ động đề xuất và tham gia triển khai các chương trình, nhiệm vụ thiết thực về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh môi trường quốc gia.