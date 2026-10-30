Hoàn thiện chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững

Trong phát triển liên kết chuỗi giá trị, toàn tỉnh đã hình thành 428 chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ, thu hút gần 47.600 hộ nông dân tham gia, với diện tích khoảng 85.000 ha

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2021-2025 và năm 2026, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp đã góp phần thúc đẩy chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và cải thiện thu nhập cho người dân.

Nổi bật, hoạt động khuyến nông đã triển khai 82 mô hình sản xuất với tổng kinh phí 12.071 triệu đồng, tập trung vào quản lý dịch hại tổng hợp (IPM, IPHM), kỹ thuật thâm canh, ứng dụng công nghệ cao và sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu. Đến năm 2026, diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao toàn tỉnh ước đạt 110.700 ha, trong đó khoảng 1.400 ha ứng dụng nông nghiệp thông minh; có 16 vùng và 7 doanh nghiệp được công nhận ứng dụng công nghệ cao.

Trong phát triển liên kết chuỗi giá trị, toàn tỉnh đã hình thành 428 chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ, thu hút gần 47.600 hộ nông dân tham gia, với diện tích khoảng 85.000 ha. Các chính sách hỗ trợ đã tập trung vào những ngành hàng chủ lực như sầu riêng, rau hoa, dược liệu và nông sản, góp phần tăng cường kết nối giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tỉnh đã triển khai 3 dự án phát triển giống với kinh phí 714,174 triệu đồng, từng bước chủ động nguồn giống chất lượng cao, sạch bệnh, nhất là giống khoai tây và hoa cúc. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất sau thiên tai, dịch hại theo Nghị quyết số 85/2025/NQ-HĐND đã hỗ trợ người dân tại 36 xã, phường với tổng kinh phí hơn 165,6 tỷ đồng, giúp khôi phục vườn cây lâu năm bị thiệt hại do dịch bệnh và sương muối.

Công tác quản lý chất lượng nông sản và phục vụ xuất khẩu cũng được chú trọng. Hiện toàn tỉnh có 1.640 mã số vùng trồng với diện tích 54.550,7 ha và 549 mã số cơ sở đóng gói. Diện tích sản xuất nông nghiệp hữu cơ đạt khoảng 4.068,5 ha, từng bước thúc đẩy chuyển đổi sang phương thức sản xuất thân thiện với môi trường.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện chính sách vẫn còn những khó khăn, nhất là sau sáp nhập tỉnh. Nhiều nghị quyết về khuyến nông và liên kết sản xuất được ban hành tại các địa phương trước đây vẫn tồn tại song song, dẫn đến khác biệt về định mức hỗ trợ, gây khó khăn trong phân bổ ngân sách và tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, thủ tục hỗ trợ liên kết còn phức tạp, định mức đầu tư chưa theo kịp giá thị trường; việc ứng dụng chuyển đổi số và duy trì mã số vùng trồng còn hạn chế.

Trước thực tế này, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề xuất giai đoạn đến năm 2030 tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ phát triển giống và khôi phục sản xuất sau thiên tai, dịch hại; đồng thời xây dựng nghị quyết mới thay thế các chính sách khuyến nông và liên kết chuỗi đã ban hành trước đây, bảo đảm thống nhất áp dụng trên toàn tỉnh.

Trong đó, chính sách liên kết sẽ ưu tiên hỗ trợ tư vấn xây dựng dự án, đầu tư máy móc, thiết bị, hạ tầng sơ chế và bảo quản dùng chung. Đối với khuyến nông, tập trung phát triển các mô hình quản lý dịch hại tổng hợp, tưới tiết kiệm, dinh dưỡng cây trồng, ứng dụng công nghệ cao và nhật ký canh tác điện tử.

Việc rà soát, hoàn thiện chính sách không chỉ nhằm tháo gỡ những bất cập trong quá trình thực hiện mà còn tạo điều kiện để nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực hỗ trợ hiệu quả hơn. Đây được xem là giải pháp quan trọng để Lâm Đồng phát huy lợi thế nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và hướng đến nền nông nghiệp phát triển hiện đại, xanh, bền vững trong những năm tới./.