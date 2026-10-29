Hoàn thiện chính sách hỗ trợ, tạo động lực cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Quang cảnh phiên họp chiều 29/10. Ảnh: Quốc hội

Dẫn chứng từ lịch sử phát triển công nghệ thế giới, đại biểu Nguyễn Hải Long chỉ ra những tập đoàn khổng lồ như Microsoft, Apple hay Dell đều khởi nguồn từ các doanh nghiệp siêu nhỏ do những người trẻ tuổi sáng lập.

Đồng thời, từ thực tiễn tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng, đại biểu chia sẻ thực tế nhiều bạn trẻ có ý tưởng sáng tạo, từng đạt doanh thu cao nhưng vì vướng mắc thủ tục và thiếu cơ chế hỗ trợ nên đã bỏ dở cơ hội thành lập doanh nghiệp.

Từ kinh nghiệm quốc tế, đại biểu đề xuất chính sách hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ cần đi theo suốt vòng đời từ khi gia nhập, tồn tại, tăng trưởng cho đến lúc rút lui.

Bên cạnh vốn và thuế, khối doanh nghiệp này rất cần tiếp cận công nghệ, phần mềm quản trị, dịch vụ kế toán, không gian làm việc chung và đơn giản hóa thủ tục hành chính để giảm chi phí.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hải Long thảo luận tại hội trường. Ảnh: Quốc hội

Đại biểu Nguyễn Hải Long đánh giá cao các gói chính sách dành cho doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh nhưng lưu ý điều này vô tình bỏ quên những người khởi nghiệp đi từ "đường vào".

Để góp phần đạt mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, đại biểu đề nghị mở rộng các ưu đãi khởi đầu sang mọi doanh nghiệp siêu nhỏ thành lập lần đầu (mỗi người sáng lập được hưởng một lần), giúp người trẻ tự lập doanh nghiệp được hỗ trợ bình đẳng như hộ kinh doanh chuyển lên.

Chỉ ra những chính sách hỗ trợ hiện còn tản mác, đại biểu đề nghị xây dựng gói hỗ trợ trọn gói gồm: không gian làm việc chung, dịch vụ kế toán, pháp lý, nguồn vốn và công nghệ. Đặc biệt, đại biểu gợi ý có thể thí điểm sử dụng một phần trong tổng số gần 7.000 cơ sở nhà đất công đang dôi dư tại các đô thị lớn để làm không gian làm việc giá rẻ, giúp người khởi nghiệp có địa chỉ hợp pháp và chi phí thấp.

Phản ánh thực tế việc rút khỏi thị trường hiện nay vô cùng khó khăn (với hàng trăm nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa thể hoàn tất thủ tục giải thể, dễ bị lợi dụng mua bán hóa đơn), đại biểu đề xuất cơ chế "chấm dứt tự động".

Theo đó, doanh nghiệp siêu nhỏ liên tục 12 tháng không có doanh thu, không xuất hóa đơn, không sử dụng lao động, không nợ thuế và bảo hiểm, sau thời gian thông báo công khai mà không có ý kiến phản đối sẽ được chấm dứt hoạt động mà không bị xử phạt. Điều này sẽ tạo tâm lý an tâm cho người trẻ mạnh dạn khởi nghiệp.

Đại biểu Nguyễn Hải Long nhấn mạnh mục tiêu của chính sách là tạo cơ hội để doanh nghiệp tự lựa chọn con đường phát triển phù hợp thay vì bắt buộc tất cả phải tăng trưởng theo cùng một mô hình.