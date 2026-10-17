Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng minh bạch, khả thi

Làm rõ chính sách ưu đãi thuế, bảo đảm thống nhất trong thực hiện

Cơ bản thống nhất với sự cần thiết ban hành Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, ĐBQH Vũ Thị Lan Anh đánh giá dự thảo đã bám sát định hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương và khuyến khích đổi mới sáng tạo. Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ về thuế, đất đai đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp với định hướng phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.

ĐBQH Vũ Thị Lan Anh (Nghệ An) phát biểu

Đại biểu tán thành với các ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn về nguyên tắc, tiêu chí và điều kiện hỗ trợ, bảo đảm thống nhất với pháp luật chuyên ngành về đất đai, thuế, qua đó nâng cao hiệu quả và tính khả thi của luật.

Góp ý Điều 17 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ, người khuyết tật làm chủ và doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ, người khuyết tật, đại biểu cho biết dự thảo quy định chi phí đào tạo, đào tạo lại người lao động của các doanh nghiệp thuộc Điều 17 được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Đồng thời, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ, người khuyết tật và người lao động là dân tộc thiểu số được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp bằng số chi thêm cho các đối tượng này.

Theo đại biểu, quy định về “số chi thêm” cần được làm rõ để bảo đảm thống nhất trong áp dụng và quyết toán thuế. Vì vậy, đại biểu đề nghị Chính phủ quy định cụ thể phạm vi các khoản chi được xác định là “chi thêm”, nguyên tắc, tiêu chí và phương pháp xác định, hồ sơ chứng minh và cơ chế kiểm tra, hậu kiểm; đồng thời nghiên cứu quy định theo hướng đơn giản, dễ thực hiện đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa nhưng vẫn bảo đảm kiểm soát chặt chẽ, tránh lợi dụng chính sách để tăng chi phí không thực chất nhằm hưởng ưu đãi thuế.

Các ĐBQH tỉnh Nghệ An dự phiên thảo luận

Liên quan đến phân cấp cho địa phương, đại biểu đề nghị nghiên cứu quy định khung về nguyên tắc, tiêu chí và định mức đối với những nội dung hỗ trợ có tính chất tương đồng trên phạm vi cả nước; đồng thời xác định rõ những nội dung giao địa phương chủ động quyết định theo khả năng cân đối ngân sách, nhằm vừa bảo đảm tính thống nhất, vừa phát huy tính chủ động của địa phương.

Theo đại biểu, dự thảo đã quy định UBND cấp tỉnh, khi được HĐND cấp tỉnh giao, quyết định cơ chế, chính sách, định mức hỗ trợ theo quy định khung của Chính phủ hoặc Bộ Tài chính.

Kiểm soát rủi ro đầu tư, tăng cường kết nối và chia sẻ dữ liệu

Đối với Điều 19 về quỹ đầu tư mạo hiểm tư nhân, ĐBQH Vũ Thị Lan Anh cho biết dự thảo quy định tổ chức, cá nhân quản lý, điều hành quỹ có sử dụng nguồn vốn nhà nước được miễn trách nhiệm dân sự, loại trừ trách nhiệm hành chính liên quan đến tổn thất đầu tư nếu tổn thất phát sinh do rủi ro khách quan và đáp ứng các điều kiện về tuân thủ nguyên tắc đầu tư, quy định nội bộ của quỹ và nghĩa vụ minh bạch, trung thực trong quá trình ra quyết định đầu tư.

Toàn cảnh thảo luận tại Tổ 10

Theo đại biểu, đây là chính sách mới, liên quan trực tiếp đến quản lý và sử dụng nguồn vốn nhà nước. Vì vậy, đại biểu đề nghị quy định rõ tiêu chí xác định “rủi ro khách quan”, thẩm quyền và căn cứ đánh giá, cơ chế chứng minh, giám sát, kiểm tra và hậu kiểm, bảo đảm vừa khuyến khích chấp nhận rủi ro trong đầu tư đổi mới sáng tạo, vừa kiểm soát nguy cơ lợi dụng chính sách hoặc thiếu trách nhiệm trong quản lý vốn nhà nước.

Đồng thời, đại biểu đề nghị làm rõ cơ chế quản lý, giám sát và trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước, các định chế tài chính có vốn góp của Nhà nước và các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách khi tham gia góp vốn, ủy thác đầu tư theo quy định tại Điều 19.

Liên quan đến Điều 4 về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, đại biểu đề nghị làm rõ cơ chế khai thác, kết nối, đối soát và cập nhật dữ liệu phục vụ xác định quy mô doanh nghiệp, theo nguyên tắc không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp lại thông tin mà cơ quan nhà nước đã có hoặc có thể khai thác, kết nối, chia sẻ.

Cùng với đó, đại biểu kiến nghị đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với cơ sở dữ liệu thuế, hải quan, bảo hiểm và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan; tăng cường hậu kiểm đối với việc xác định quy mô doanh nghiệp và điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ.

Theo ĐBQH Vũ Thị Lan Anh, việc tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu và hậu kiểm sẽ góp phần giảm thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi để doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận chính sách hỗ trợ nhanh chóng, minh bạch và thực chất.