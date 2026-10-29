Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng liên tục, dễ tiếp cận và gắn với hiệu quả thực chất

Toàn cảnh phiên họp tại hội trường. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội.

Góp ý vào dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, đại biểu Phan Thị Thuỳ Linh, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá tán thành sự cần thiết ban hành luật; đồng thời đề nghị hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khu vực này có cơ hội được lớn mạnh, đóng góp vào tạo việc làm, sinh kế và ổn định xã hội.

Đại biểu Phan Thị Thuỳ Linh, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá.

Theo đại biểu Phan Thị Thùy Linh, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm hơn 98% tổng số doanh nghiệp, cùng hàng triệu hộ kinh doanh, đóng góp quan trọng vào tạo việc làm, bảo đảm sinh kế và ổn định xã hội. Chính vì vậy, cần tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ có cơ hội phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Chính sách hỗ trợ bảo đảm liên tục, xuyên suốt theo lộ trình nâng cấp của doanh nghiệp

Đại biểu cho rằng, các chính sách hỗ trợ bảo đảm liên tục, xuyên suốt theo lộ trình nâng cấp của doanh nghiệp. Đại biểu đề nghị hoàn thiện Điều 6 gắn với Điều 22 và Điều 23 của dự thảo luật theo hướng quy định rõ cơ chế thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ kéo dài nhiều năm; quy định rõ cơ chế thực hiện, xác định rõ thời gian, kinh phí cả giai đoạn, các mốc kết quả và đầu mối chịu trách nhiệm xuyên suốt. Khi đánh giá kết quả hỗ trợ phải dựa trên mức độ cải thiện năng suất, chất lượng và khả năng đáp ứng yêu cầu khách hàng của doanh nghiệp.

Để chính sách hỗ trợ đến được doanh nghiệp nhỏ nhất, đại biểu đề nghị phải có kênh dẫn khả thi, cần làm rõ cơ chế đặt hàng tổ chức đại diện doanh nghiệp đủ năng lực, trong đó có tổ chức đại diện doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Việc lựa chọn phải công khai, minh bạch, đúng quy định; thanh toán gắn với kết quả nghiệm thu.

Cụ thể hóa phạm vi, tiêu chí nhận diện và cách thức áp dụng chính sách hỗ trợ đối với các mô hình kinh doanh tạo tác động xã hội

Đối với chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh bền vững tại Điều 21, đại biểu đề nghị cụ thể hóa phạm vi, tiêu chí nhận diện và cách thức áp dụng đối với các mô hình kinh doanh tạo tác động xã hội. Những doanh nghiệp tạo việc làm cho người khuyết tật, phụ nữ yếu thế hoặc cung cấp dịch vụ thiết yếu cho người thu nhập thấp cần biết rõ mình thuộc phạm vi nào, phải đáp ứng điều kiện gì và tiếp cận chính sách hỗ trợ ra sao. Hiệu quả áp dụng chính sách hỗ trợ cần được đo bằng các kết quả như việc làm được tạo ra và duy trì cho người yếu thế, sinh kế được cải thiện và dịch vụ đến đúng được với người có thu nhập thấp.

Đại biểu Phan Thị Thuỳ Linh nhấn mạnh, hiệu quả của luật không chỉ nằm ở số lượng chính sách hỗ trợ được ban hành, mà quan trọng hơn là số doanh nghiệp nhỏ và vừa thực sự đứng vững, phát triển và đóng góp tích cực cho kinh tế, xã hội.

Trong chương trình làm việc ngày 29/10, thảo luận về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đề nghị cần tiếp hoàn thiện cơ chế cập nhật giá đất và nguyên tắc xác định trách nhiệm trong hoạt động định giá đất; hoàn thiện thể chế quản trị dữ liệu đất đai trong kỷ nguyên số. Cùng với đó, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải bảo đảm người dân có điều kiện ổn định cuộc sống, duy trì việc làm và phục hồi sinh kế. Đại biểu Quốc hội cũng đề nghị quy định về sử dụng đất kết hợp đa mục đích cần được thể chế hóa đầy đủ, toàn diện, đảm bảo tính khả thi cao; đồng thời kiểm soát chặt hoạt động lấn biển, bảo vệ sinh kế người dân.