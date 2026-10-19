Hoàn thiện chính sách hình sự, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và đấu tranh phòng, chống tội phạm

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và phát biểu

Dự phiên thảo luận tổ có các đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, ĐBQH tỉnh Lâm Đồng cùng các đại biểu trong tổ.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu điều hành phiên thảo luận tổ

Tại phiên thảo luận, các đại biểu cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi, hoàn thiện các dự án luật nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và phát triển đất nước trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu

Đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), các đại biểu tập trung góp ý về việc hoàn thiện chính sách hình sự, bảo đảm tính nghiêm minh, công bằng, nhân đạo và khả thi của pháp luật. Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu phân định rõ ranh giới giữa vi phạm hành chính, dân sự, kinh tế với hành vi phạm tội; hạn chế hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự, đồng thời bảo đảm xử lý nghiêm các hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Đại biểu Dương Khắc Mai, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu

Các ý kiến cũng đề nghị tiếp tục rà soát những quy định liên quan đến căn cứ xác định trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt và chính sách thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình.

Đai biểu Huỳnh Ngọc Liêm, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu

Việc hoàn thiện các quy định cần bảo đảm chặt chẽ, minh bạch, thống nhất, tạo thuận lợi cho quá trình áp dụng pháp luật, đồng thời khuyến khích người phạm tội chủ động khai báo, hợp tác, khắc phục hậu quả theo quy định.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu

Bên cạnh đó, các đại biểu quan tâm đến tính đồng bộ giữa Bộ luật Hình sự với các luật có liên quan, nhất là những quy định về xử lý vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt và các biện pháp tư pháp. Các nội dung sửa đổi cần được đánh giá kỹ lưỡng, bảo đảm phù hợp với thực tiễn, tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đại biểu Trần Thị Oanh, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu

Đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi), các đại biểu đề nghị rà soát các quy định về hiệu lực thi hành, chuyển tiếp và trách nhiệm tổ chức thực hiện, bảo đảm việc áp dụng các quy định mới được thống nhất, đồng bộ, đúng pháp luật.

Đại biểu Phạm Đức Hoài, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu

Đối với dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), các ý kiến tập trung vào yêu cầu hoàn thiện tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan điều tra, phù hợp với chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhà nước và mô hình tổ chức chính quyền địa phương. Đồng thời, cần phân định rõ chức năng, thẩm quyền giữa các cơ quan, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, tránh chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tham dự phiên thảo luận tổ

Các đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến, hoàn thiện các dự thảo luật và nghị quyết theo hướng bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của hệ thống pháp luật; kết hợp hài hòa giữa yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm với bảo vệ quyền con người, quyền công dân và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Quang cảnh phiên thảo luận tổ chiều 19/10